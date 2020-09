Interview «Wir müssen besser vorbereitet sein»: Die beiden Gossauer Schulpräsidiumskandidaten Ruth Lehner und Stefan Rindlisbacher über Visionen, Baustellen und Coronalehren

Am 27. September wählen die Gossauer Stimmberechtigten ihre neue Schulpräsidentin oder ihren neuen Schulpräsidenten. Ruth Lehner (CVP) und Stefan Rindlisbacher (FDP) buhlen um den frei werdenden Stadtratssitz. Im Interview erzählen die beiden, was sie an ihrem Gegenspieler beeindruckt und weshalb sie Respekt vor dem grossen Budget der Schule Gossau haben. Interview: Michel Burtscher und Perrine Woodtli 09.09.2020, 05.00 Uhr

Wollen beide ins Gossauer Schulpräsidium gewählt werden: Ruth Lehner (CVP) und Stefan Rindlisbacher (FDP. Bilder: Ralph Ribi (3. September 2020)

In rund zweieinhalb Wochen wählen die Gossauer Stimmberechtigten ihren neuen Schulpräsidenten oder ihre neue Schulpräsidentin. Sowohl Stefan Rindlisbacher (FDP) als auch Ruth Lehner (CVP) wollen den frei werdenden Sitz von Urs Blaser (FDP) gewinnen.

Der Wahltag rückt immer näher. Es kann aber nur einer von Ihnen beiden Schulpräsidentin oder Schulpräsident werden. Wer hat das Kündigungsschreiben schon vorbereitet?

Ruth Lehner: Ich nicht.

Stefan Rindlisbacher: Ich auch nicht, wir haben ja noch etwas Zeit.

In einem Wahlkampf werden vor allem die Unterschiede zwischen den Kandidaten betont. Uns würde aber interessieren: Was beeindruckt Sie an Ihrem Gegenkandidaten, Frau Lehner?

Lehner: Seine Leidenschaft, mit der er ans Thema herangeht: Er will Schulpräsident werden. Mich beeindrucken alle Leute, die mit Leidenschaft dabei sind.

Zur Person Ruth Lehner, lic.phil. I, arbeitet derzeit als Dozentin für Erziehungswissenschaften sowie Berufs- und Studienkompetenzen an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen in Rorschach. Sie ist zudem Co-Präsidentin der Arbeitsgruppe Bildung junger Kinder der Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Die 50-Jährige sitzt seit 2017 im Gossauer Schulrat und präsidiert seit 2019 die CVP-Ortspartei. Die gelernte Kindergärtnerin lebt mit ihrem Partner und ihrem Sohn in Gossau, wo sie auch aufgewachsen ist. (woo)

Und was beeindruckt Sie an Ruth Lehner, Herr Rindlisbacher?

Rindlisbacher: Mich beeindruckt das Gleiche. Hinzu kommt, dass ich Ruth sehr als Person schätze. Wir durften schon viele Gespräche führen und man merkt, dass sie drauskommt. Mir gefällt auch ihre Sachlichkeit. Ich bin überzeugt davon, egal ob sie oder ich gewählt wird: Gossau kann diesbezüglich nicht viel falsch machen.

Zur Person Stefan Rindlisbacher ist 41 Jahre alt und in Gossau aufgewachsen, wo er heute wieder mit seiner Familie wohnt. Zurzeit arbeitet der Vater dreier Söhne als Reallehrer in Flawil und ist Vizepräsident des kantonalen Verbands der Oberstufenlehrkräfte. Der politische Quereinsteiger ist seit diesem Frühling Mitglied der FDP-Ortspartei. (woo)

Frau Lehner, falls Sie gewählt werden: Was sind Ihre Visionen für die Schule Gossau?

Will die Schule Gossau ab 2021 führen: Ruth Lehner (CVP). Ralph Ribi (3. September 2020)

Lehner: Ich sage immer, ich habe Ziele, nicht Visionen. Ziele kann man erreichen, Visionen bleiben manchmal irgendwo oben in den Wolken. Grundsätzlich will ich, dass die Schule das Niveau halten kann, das sie hat, attraktiv bleibt als Arbeitgeberin und weiterhin die Integrationsleistung erbringen kann. Zudem will ich die Eltern noch mehr einbinden, ähnlich dem Elternforum, das wir auf der Oberstufe haben.

Rindlisbacher: Ich stelle mir vor, dass sich die Schule noch etwas mehr von innen nach aussen entwickelt. Wir haben die besten Lehrpersonen an der Basis. Diese sollten ihr Potenzial entfalten können, indem sie ihre Ideen nach oben spiegeln an die Schulführung. Und sie sollen die Werte, die man als Schule Gossau vertreten will, mehr mitgestalten können.

Wie steht die Schule, die Sie übernehmen wollen, aus Ihrer Sicht derzeit da?

Lehner: Sie steht gut da, verfügt über gute Bildungsqualitäten und hat nie Probleme damit, Lehrpersonen zu finden. Wir haben viele zufriedene Eltern – unzufriedene gibt es überall. Wir haben natürlich Probleme, wie andere Schulen auch. Die Schulleiter und der Schulpräsident fangen diese aber gut auf. Bei uns ist es unaufgeregt, aber genau das macht es aus.

Rindlisbacher: Das ist so. Dass so viele zufrieden sind, zeigt, dass auch vor allem die Lehrpersonen einen guten Job machen. Meine Kinder gehen gerne in die Schule, genau wie ihre Kollegen. Dafür braucht es Schulleiter, welche die Lehrer machen lassen, gute Rahmenbedingungen und eine Schulführung, welche die Vorgaben des Kantons so umsetzt, dass die Leute atmen und sich entwickeln können. Ich bin auch froh, dass Ruth oder ich nicht aufräumen müssen. Für uns ist das natürlich eine luxuriöse Voraussetzung.

Konkurrenten, die sich oft einig sind: Ruth Lehner und Stefan Rindlisbacher im Gespräch im Schulhaus Büel in Gossau. Ralph Ribi (3. September 2020)

Sonst hätten Sie nicht kandidiert?

Rindlisbacher: Ich bin schon noch der Typ dafür. Ich bin Reallehrer und es gab kaum ein Jahr ohne Krise. Irgendwo muss man das auch gerne machen, all diese Krisen zu lösen. Das hätte schon auch etwas Reizvolles.

Lehner: Ich sehe als Schulrätin natürlich schon etwas hinein. Es gibt auch bei uns Baustellen und ich habe mir deshalb auch bewusst überlegt, ob ich das machen will oder nicht. Es gibt auch einige Dinge, die nicht so einfach zu lösen sind.

Zum Beispiel?

Lehner: Bei der Absprache mit der Stadt gibt es manchmal schwierige Situationen, einfach weil die Schule etwas anders auf gewisse Dinge schaut. Das ist nicht immer ganz einfach und da muss man Lösungen finden. Aber schwierige Situationen wird es immer geben.

Der Vorgänger des heutigen Schulpräsidenten Urs Blaser sagte einmal, dass man als Schulpräsident wenig Gestaltungsspielraum hat. Stimmen Sie ihm zu?

Lehner: Ich finde nicht, aber die Frage ist natürlich, aus welcher Perspektive man das anschaut. Strategisch gesehen besteht sehr viel Spielraum. Es gibt keinen anderen Kanton, der den Schulgemeinden so viel Spielraum lässt wie St. Gallen.

Rindlisbacher: Ich bin auch der Meinung, dass es genug Gestaltungsspielraum gibt. Wir müssen mit den Rahmenbedingungen eine möglichst gute Schule aufstellen, damit unsere Schülerinnen und Schüler am Schluss befähigt sind, den nächsten Ausbildungsschritt in Angriff zu nehmen. Und dort kann man sich positionieren und auch innovativ sein. Ich glaube, man ist nur dann nicht zufrieden wenn man falsche Vorstellungen hat.

Lehner: Hinzu kommt, dass es in einer Einheitsgemeinde Zusatzschlaufen geben kann, wir haben noch das Parlament. Das braucht halt einfach Geduld. Wenn man eine Idee sofort umsetzen will, geht das oft einfach nicht. Dem muss man sich bewusst sein.

Am 27. September wird auch der Schulrat gewählt. Gewisse Gemeinden haben diesen abgeschafft und durch eine Bildungskommission ersetzt. Ist ein Schulrat noch zeitgemäss?

Für Stefan Rindlisbacher (FDP) wäre es das erste politische Amt. Ralph Ribi (3. September 2020)

Rindlisbacher: Wenn der Schulrat eine klare Funktion hat, finde ich, dass er Sichtweisen mitbringt, die von der Bevölkerung getragen werden können. Wenn es ein professionelles Gremium ist, dann tendiert man dazu, dieses mit Bildungsexperten zu besetzen. Darum denke ich, es kommt darauf an, wie ein Schulrat eingesetzt wird und auch welche Aufgaben, Befugnisse und Stellung er bei der Bevölkerung und Lehrpersonen hat. Je nachdem kann der Schulrat ein sehr wirkungsvolles Instrument sein.

Lehner: Im Kanton haben wir ja alles. Es gibt Bildungsräte, Schulräte und Gemeinden, die nur noch einen Vertreter im Gemeinderat haben. Wenn der Schulrat keine Funktionen hat, beispielsweise für Anstellung nur die Schulleiter zuständig sind, dann stellt sich wirklich die Frage, ob es den Schulrat noch braucht. Was mir aber an diesem System gefällt ist, dass ganz verschiedene Leute hineinkommen, die anders auf die Schule schauen. Ich erlebe es immer wieder, dass so blinde Flecken aufgedeckt werden.

Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg plant derzeit ein neues Schulhaus. Zur Auswahl stehen ein Erweiterungsbau in Andwil sowie ein Neubau in Arnegg. Der Stadtrat favorisiert den Standort Arnegg. Zu Recht?

Rindlisbacher: Ich finde schon. Die beiden Schulhäuser in Andwil und Arnegg würden genau so weit auseinander liegen, dass es für das Gesamtbild der Schulgemeinde von den Distanzen her wunderbar aufgehen würde. Andererseits ist Arnegg ein Quartier von Gossau, das ein eigenes Schulhaus verdient hat. Und vor allem wäre mir die Schulanlage Ebnet in Andwil viel zu gross mit einem Erweiterungsbau.

Lehner: Vor allem auch, weil es ja kein grosses Dorf ist. Andwil hätte eines der grössten Schulhäuser im Kanton. Ich kann dem also zustimmen: Arnegg braucht unbedingt ein Schulhaus. Arnegg kann noch wachsen. Und wenn man Familien anlocken will, dann ist es gut, wenn man ein Schulhaus in der Nähe hat.

Das diesjährige Schuljahr war mit dem Coronavirus und den Schulschliessungen ein spezielles. Was kann und muss die Schule Gossau aus dieser Pandemie lernen?

Lehner: Vieles. Wir müssen besser auf so etwas vorbereitet sein. Das waren wir nicht, auch bezüglich der Digitalisierung. Wir konnten zwar schnell reagieren, unsere Konzepte waren aber noch nicht ganz so weit. Da müssen wir sicher noch einen Schritt weitergehen. Wir haben vieles gelernt. Es sind neue Lernformen entstanden und Lehrer sowie Schüler sind über sich hinausgewachsen.

Rindlisbacher: Ich persönlich habe aus der Krise gelernt, dass nichts selbstverständlich ist. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass alle Schüler Zugänge zu digitalen Medien haben. Da nützt das beste digitale Konzept nichts, wenn die Leute über das Equipment nicht verfügen.

Sie haben beide die Digitalisierung angesprochen. Inwiefern besteht da Nachholbedarf in der Schule Gossau?

Lehner: In Gossau haben wir keine eigenen Geräte für alle Kinder. Das ist etwas, was die Schule nun auch priorisiert, dass jedes Kind ab der fünften Klasse ein eigenes Gerät besitzt.

Rindlisbacher: Für mich ist auch wichtig, dass man mit Fachleuten zusammenarbeitet und prüft, was für den Unterricht tatsächlich wirksam ist. Es nützt nichts, wenn man sich aufmunitioniert mit digitalen Medien und man diese dann nicht braucht oder merkt, dass sie sogar hinderlich sind.

Die Schule Gossau hat ein jährliches Budget von über 30 Millionen Franken. Haben Sie Respekt davor, über so viel Geld und auch Verantwortung zu verfügen?

Lehner: Ja, man hat das grösste Budget von allen Stadträten. Aber über einen grossen Teil dieses Budget können wir gar nicht verfügen, denn das sind die Löhne der Lehrpersonen. Diese werden vom Kanton vorgegeben. Aber dennoch bleibt ein grosser Restbetrag. Dort muss man genau hinschauen, damit dieser sinnvoll am richtigen Ort eingesetzt wird.

Rindlisbacher: Es ist sicher anspruchsvoll. Ich habe keine Ausbildung im Finanzhaushalt, daher bin auch froh darüber, dass wir dabei Unterstützung von Gossaus Finanzchef Heinz Loretini erhalten. Ich würde sicher Hilfe benötigen, um den Überblick zu behalten. Der Teil des Budgets, wo wir wirklich wüten und etwas falsch machen könnten, ist tatsächlich relativ klein.

Sie haben jeweils die Unterstützung Ihrer Parteien im Rücken. Die Flig empfiehlt zudem Ruth Lehner, die SVP und SP haben Stimmfreigabe beschlossen. Stefan Rindlisbacher, Sie werden von keiner anderen Partei empfohlen. Haben Sie schon aufgegeben?

Rindlisbacher: Nein, ich sehe es anders. Eine Findungskommission hat zwei fähige Personen zur Wahl vorgeschlagen hat. Insofern hatte eigentlich keine Partei die Notwendigkeit, eine Empfehlung abzugeben. Dass es die Flig nun trotzdem macht, ist für mich kein Problem. Es ist ja nicht die Flig, die abstimmt.

Lehner: Über die Unterstützung der Flig habe ich mich natürlich gefreut. Am Schluss ist es aber eine Kopf- und keine Parteienwahl.