«Wir müssen aufhören, nur bis zur Gemeindegrenze zu denken»: Ortsparteien fordern engere Zusammenarbeit von Rorschach, Rorschacherberg und Goldach Die Seegemeinden sollen den Dialog stärken und regionale Projekte gemeinsam angehen, fordern Parteipräsidenten von links bis rechts. Von einer Fusion zur Stadt am See wollen sie aber noch nichts wissen. Jolanda Riedener 09.07.2020, 17.45 Uhr

Baulich sind Goldach, Rorschach und Rorschacherberg bereits verwachsen. Bild: Michel Canonica (14. September 2019)

Die SBB-Unterführung beim Rorschacher Bäumlistorkel ist ein Trauerspiel. Die Rorschacherinnen und Rorschacher wollten die Unterführung, inzwischen ist das Projekt für die Stadt aber nicht mehr finanzierbar. Stimmen aus der Bevölkerung forderten deshalb eine Kostenbeteiligung der Rorschacherberger Nachbarn. Der Schlamassel war für die Ortsparteipräsidenten der Auslöser, die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit voranzutreiben. Zur Entwicklung der Region schlagen die Präsidenten der CVP, FDP, SP und SVP einen regionalen Masterplan vor.

Peter Buschor,Sektionspräsident SP Rorschach Stadt am See. Bild: PD

Wichtige Projekte gelte es gemeinsam anzugehen, findet SP-Sektionspräsident Peter Buschor. Seitens der Präsidenten der Regionalparteien handle es sich um einen Aufruf oder gar Weckruf an die Behörden. Mit der neuen Legislatur soll die Zusammenarbeit von Rorschach, Rorschacherberg und Goldach institutionalisiert werden. Buschor sagt:

«Das Unterführungsprojekt Bäumlistorkel hat die Grenzen der Kommunalpolitik aufgezeigt.»

Autobahnanschluss als Vorzeigeobjekt

Die geplatzte Unterführung ist für Peter Buschor ein Mosaikstück, das im Zusammenhang mit dem Autobahnanschluss auseinanderbricht. Auch der Neugestaltung der St.Gallerstrasse in Goldach könnte Ähnliches bevorstehen: Genehmigen die Bürger den Kredit nicht, geht auch diese flankierende Massnahme flöten.

Sabina Revoli, Präsidentin der SVP Kreispartei. Bild: PD

Genau solche Vorhaben sollen in Zukunft regional angegangen werden: «Einzelne Projekte werden so breiter abgestützt», sagt Sabina Revoli, SVP-Regionalpräsidentin. Gerade der Autobahnanschluss sei ein gutes Beispiel für ein solches Zusammenwirken. Daraus gelte es jetzt Lehren zu ziehen. «Es bringt uns nicht weiter, wenn alle im eignen Gärtli wursteln», sagt sie. Zum Beispiel Seeufer und Hafenareal seien ein Gebiet, in dem eine übergreifende Planung Sinn mache. Revoli sagt:

«Die ganze Region profitiert vom See als Naherholungsgebiet.»

Auch wenn die SVP mit der SP wenig Gemeinsamkeiten habe, betreffe ein Thema beide Parteien, sei eine Zusammenarbeit durchaus vorstellbar. «Berührungsängste habe ich keine», sagt Revoli.

Über die Gemeindegrenzen hinaus denken

Felix Kuster, Präsident der FDP Region Rorschach. Bild: PD

Den Impuls für die Zusammenarbeit stammt von Felix Kuster, Regionalpräsident der FDP. Auch für ihn ist der Autobahnanschluss das Paradebeispiel für eine geglückte Kooperation. Diese soll künftig auch bei kleineren Vorhaben greifen. Felix Kuster sagt:

«Bei Projekten, die Auswirkungen auf die ganze Region haben, müssen wir alle Gemeinden zwingend von Anfang an ins Boot holen.»

Sandro Parissenti, Präsident der CVP Region Rorschach. Bild: Michel Canonica

Das schaffe Akzeptanz, auch in Hinblick auf die Finanzierung, die gemeinsam geregelt werden müsse.

«Wir müssen aufhören, nur bis zur Gemeindegrenze zu denken», sagt Sandro Parissenti, Präsident CVP Region Rorschach. Verkehr oder Tourismus funktioniert auch übergreifend, solche Themen gelte es gemeinsam voranzutreiben. Der Gemeindepräsident von Berg sagt:

«Unsere Region hat grosses Potenzial.»

Dass es sich um ein ambitiöses Anliegen der Parteipräsidenten handle, sei ihm bewusst, sagt Peter Buschor. Insbesondere, wenn es um konkrete Projekte gehe, seien die inhaltlichen Differenzen gross. Buschor sagt:

«Für die Behörden heisst das, keine schönen Apérogespräche, sondern harte Knochenarbeit.»

Wie die Zusammenarbeit konkret aussehen wird, wolle man den Behörden überlassen. So könnten die bereits bestehenden Sitzungen mit den Gemeindepräsidenten allenfalls auf die Räte ausgeweitet werden.

Felix Kuster schätzt die Zusammenarbeit der Gemeindepräsidenten bereits jetzt als gut ein, was ihn zuversichtlich stimme. Diesen Eindruck teilt auch Sabina Revoli.

Fusion ist nicht das Ziel

Bei der angestrebten Zusammenarbeit von Rorschach, Rorschacherberg und Goldach werden Erinnerungen an Fusionspläne wach. Diese seien aber nicht Auslöser für den lancierten Masterplan, sind sich die Parteipräsidenten einig. «Es ist sicher zu früh für eine erneute Fusionsabstimmung», sagt Buschor. Aber man müsse sich nicht scheuen, das Thema wieder zu nennen, auch wenn es politisch noch nicht reif sei.

Auch Felix Kuster will die Fusionspläne noch einige Jahre ruhen lassen. Seit der letzten Abstimmung sei noch zu wenig Zeit vergangen. «Wir verstehen diese Massnahmen als Alternative zur Fusion, um dort zusammenzuarbeiten, wo es Sinn macht», sagt er. Sabina Revoli will ebenfalls nicht von einem ersten Schritt in Richtung Gemeindefusion sprechen, auch wenn die Bevölkerung das Thema vermutlich noch immer im Hinterkopf habe.

Vor sechs Jahren scheiterten die letzten Fusionsbestrebungen. Goldach und Rorschacherberg lehnten die Plus-Minus-Initiative deutlich ab. Einzig Rorschach war damals bereit für die Stadt am See.