Generationenprojekt «Können uns dieses Projekt leisten»: Gossauer Stadträtin Gaby Krapf-Gubser erklärt, warum sie sich für die Sportwelt-Millionen ausspricht Die Gossauer Stimmberechtigten entscheiden am 15. Mai über das grösste Infrastrukturprojekt in der Geschichte der Stadt. Über 55 Millionen Franken kostet das Modul 1 der Sportwelt. Die zuständige Stadträtin Gaby Krapf-Gubser spricht im Interview über den Abstimmungskampf, den Mehrverkehr und den Plan B.

Gaby Krapf-Gubser, die für die Sportwelt Gossau zuständige Stadträtin, auf der alten Tribüne beim Fussballplatz.

Die Bevölkerung stimmt am 15. Mai über das grösste Infrastrukturprojekt in der Geschichte Gossaus ab. Einen Abstimmungskampf über das Modul 1 der Sportwelt gibt es aber nicht, eine organisierte Gegnerschaft fehlt. Ist Ihnen langweilig?

Gaby Krapf-Gubser: Nein, überhaupt nicht (lacht). Wir haben aber auch immer betont, dass wir uns nicht einfach zurücklehnen und hoffen werden, es komme dann schon gut bei der Abstimmung. Wir sind daran, das Projekt vor ganz unterschiedlichen Anspruchsgruppen – bei den Sport- und Quartiervereinen, der Handels- und Industrievereinigung, dem Gewerbeverein oder den Jahrgängervereinen – vorzustellen. Es geht uns in erster Linie darum, die Leute gut zu informieren, damit sie sich eine ­Meinung bilden können.

56 Millionen für die Sportinfrastruktur Die Stimmberechtigten entscheiden am 15. Mai an der Urne über den Kredit für das Modul 1 der Sportwelt Gossau. Für 56,07 Millionen Franken sollen im Gebiet Buechenwald in den nächsten Jahren ein neues Hallenbad, mehrere Fussballfelder, ein Tribünengebäude mit Turm, Leichtathletikanlagen sowie Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsräume für alle Generationen gebaut werden. Finanziell der grösste Brocken ist das Hallenbad mit Kosten von 27,57 Millionen Franken. Im Kredit inbegriffen sind zudem vorgezogene Elemente des zweiten Moduls der Sportwelt für 1,43 Millionen Franken. Das Gossauer Stadtparlament hat den Kredit im Januar einstimmig gutgeheissen. Sagen am 15. Mai auch die Stimmberechtigten Ja dazu, könnte Ende Mai mit der Ausführungsplanung und der Ausarbeitung des Baugesuches gestartet werden. Bei der Terminplanung soll der laufende Betrieb berücksichtigt werden. Der Tribünenbau mit den dazugehörigen Kunstrasenplätzen erfolgt – wenn alles nach Plan läuft – von Sommer 2023 bis Sommer 2024. Die Naturrasenplätze werden anschliessend bis Sommer 2025 erstellt. Mit dem Hallenbadbau wird nach der Freibadsaison 2023 begonnen. 2024 sind die Garderoben und der Kiosk des Freibads erstellt. Dieses wird im Sommer 2024 mit einem provisorischen Zugang erschlossen. Das Hallenbad und die Aussenanlagen der Sportwelt werden dann bis Ende 2025 fertiggestellt. (mbu)

Wie fallen die Reaktionen der Bevölkerung aus?

Wir erhalten sehr viele positive Rückmeldungen. Es ist uns ­gelungen, auch jenen Menschen, die nicht Mitglied in einem Verein und auch nicht in einem Hallenbad oder auf einem Fussballplatz anzutreffen sind, den Mehrwert des Projekts aufzuzeigen. Im Gebiet Buechenwald entstehen vielfältige Freiräume für alle. Negative Stimmen sind selten. Vereinzelt gibt es ­Befürchtungen wegen des Verkehrs, der durch die neuen Sportanlagen entstehen könnte.

Wie viel Mehrverkehr wird es denn geben?

Grundsätzlich muss man sagen: Wir bauen im ersten Modul ­keine zusätzlichen Sport­anlagen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keinen Mehr­verkehr gibt. Das Hallenbad wird von der Rosenau ins Gebiet Buechenwald verschoben und der Verkehr dadurch verlagert. Die neuen Anlagen sind aber so gut mit dem öffentlichen Verkehr und für den Langsamverkehr erschlossen, dass gemäss unserem Verkehrskonzept zwischen 25 und 50 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer nicht mit dem Auto kommen werden.

Das heisst aber, dass viele doch mit dem Auto kommen.

Das stimmt. Wir erhoffen uns aber eine Verbesserung der ­Verkehrssituation durch ein Parkleitsystem. Dessen Entwicklung verfolgen wir seit längerem. Ziel ist es, den Suchverkehr zu vermindern. Wir haben beim Verkehr schon heute Spitzentage, wenn tolles Badewetter ist und gleichzeitig noch ein Fussballmatch stattfindet. Wir gehen nicht davon aus, dass es künftig mehr solche Tage geben wird.

Nur schon das erste Modul der Sportwelt Gossau kostet 56 Millionen Franken. Ginge es nicht günstiger?

Wir müssten in den nächsten Jahren ohnehin zwischen 42 und 48 Millionen Franken investieren in die Sportanlagen, die ihren Lebenszyklus erreicht haben. Alleine die Sanierung des Hallenbads Rosenau würde uns 23 Millionen Franken kosten. Man hätte dann aber noch ­keinen Mehrwert. Das neue Hallenbad im Gebiet Buechenwald bietet mehr Wasserfläche und wird ganztags geöffnet sein für die Bevölkerung. Heute ist das Hallenbad am Morgen den Schulen vorbehalten.

Die Visualisierung zeigt, wie das Gebiet Buechenwald künftig aussehen könnte: mit Hallenbad und neuer Tribüne. Bild: PD

Die Kostengenauigkeit beträgt plus/minus zehn Prozent. Das Modul 1 könnte die Stadt also auch knapp 63 Millionen kosten.

Das ist möglich. Aus der Erfahrung – und ich habe nun schon einige Projekte wie das neue Feuerwehrdepot, die Sanierung der Rosenau oder des Schulhauses Haldenbüel begleitet – kann ich aber sagen, dass unsere Leute sehr gut und kostenbewusst arbeiten. Ich habe noch nie eine Abweichung erlebt. Ich sage nicht, dass das ausgeschlossen ist, gerade auch im Hinblick auf steigende Kosten für Baumaterialien wie Holz. Eine Kostenüberschreitung aufgrund von unsorgfältigem Umgang mit den Finanzen wird es aber auch bei diesem Projekt sicher nicht geben.

Bisher hiess es immer, dass der Steuerfuss erhöht werden muss zur Finanzierung der Sportwelt. Jetzt geht es auch ohne. Wie haben Sie das geschafft?

Uns kommen zwei Effekte zugute: Wir haben mit Vorfinanzierungen in den vergangenen Jahren bereits 30 Millionen Franken zurückgestellt. Wir müssen über die nächsten 25 Jahre also nur noch 26 Millionen abschreiben. Zudem ist das Zinsniveau derzeit sehr gut. Der Stadthaushalt kann diese Investition verkraften, da die Stadt nicht verschuldet und die wirtschaftliche Situation stabil ist.

Wird diese Aussage in fünf Jahren noch gültig sein?

Nach heutigem Stand, ja. Wir wissen aber natürlich nicht, wie sich der Stadthaushalt allgemein entwickeln wird. Eine absolute Sicherheit gibt es nie. Ich bin aber überzeugt, dass die Investition kein Risiko ist. Wir können uns dieses Projekt leisten. Und sollten Faktoren auftauchen, die wir derzeit noch nicht kennen, kommt uns entgegen, dass wir mit der Umsetzung der Sportwelt in drei ­Modulen besser auf solche ­Situationen reagieren können.

Kritisiert wurde in der Vergangenheit immer wieder die fehlende Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden bei den Sportanlagen. Warum gab es da keine gemeinsame Lösung?

Die Bedürfnisse Gossaus wurden bei der Schule und den Vereinen sorgfältig erhoben und mit den Empfehlungen des Bundesamtes für Sport abgeglichen. Für eine Stadt unserer Grösse ist ein Hallenbad gerechtfertigt. Wir haben mit St.Gallen durchaus geprüft, ob ein gemeinsames Projekt irgendwo zwischen den beiden Städten möglich ist. Doch das Einzugsgebiet wäre so gross, dass man ein riesiges ­Hallenbad bauen müsste.

Das wäre ein Problem?

Wir fänden vor allem schwierig, dass dieses Hallenbad – anders als heute und auch künftig – zu Fuss für die Schülerinnen und Schüler nicht erreichbar wäre. Der Schwimmunterricht ist immerhin Teil des Lehrplans. Zudem hat sich die Bevölkerung bei einer Grundsatzabstimmung im Jahr 2013 klar für ein Hallenbad in Gossau ausgesprochen. Im Modul 1 realisieren wir Anlagen, deren Bedarf in der Stadt Gossau erwiesen ist und die wirklich ­ersetzt werden müssen.

Die Sportanlagen müssten so oder so saniert werden, sagt Gaby Krapf-Gubser. Bild: Ralph Ribi

Wie sieht es bei den nächsten Modulen aus?

Wir sind offen für Kooperationen. Man kann sich beispielsweise durchaus fragen, ob jede Gemeinde eine Anlage für das Sportschiessen braucht. Oder ob es da einen Standort gäbe, der für alle passt – etwa in Winkeln.

Zuerst muss nun aber das Modul 1 in trockene Tücher gebracht werden. Was passiert bei einem Nein zur Vorlage? Was ist der Plan B?

Bei einem Nein würden wir die Sanierungen der Sportanlagen, die ohnehin gemacht werden müssen, einzeln projektieren, planen und umsetzen. Für mich ist das aber nicht wirklich ein Plan B. Denn ein Plan ist etwas, das durchdacht und in ein Gesamtkonzept eingebettet ist. Es gibt darum keine zufriedenstellende Alternative zur Sportwelt.

Was sagen Sie jemandem, der trotzdem noch nicht überzeugt ist?

Durch das Projekt entsteht im Gebiet Buechenwald ein Mehrwert für die gesamte Bevölkerung – für die Schule, die Vereine, aber auch für jede einzelne Einwohnerin und jeden einzelnen Einwohner. Wir bauen offene Anlagen, wo man sich begegnen, bewegen und erholen kann.

