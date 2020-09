«Wir können die Augen vor dem Elend nicht verschliessen»: Nach symbolischer Besetzung leerstehender Häuser in der St.Galler Innenstadt äussert sich der Stadtrat zu den Forderungen Ein Kollektiv fordert mit Transparenten an leerstehenden Häusern in der Innenstadt die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem abgebrannten Lager in Moria. Der St.Galler Stadtrat bekräftigt, man müsse aktiv werden. Dazu müsse aber eine gemeinsame Lösung mit Bund und Kantonen auf den Tisch. Luca Ghiselli 14.09.2020, 17.03 Uhr

«Vom Feuer verjagt – unsere Politik versagt»: Dieses Transparent hängten Aktivistinnen und Aktivisten in der Nacht auf Montag an die Fassade eines leerstehenden Hauses an der Felsenstrasse. Bild: PD

Die Botschaft ist unmissverständlich: «Potenzielle Unterkunft für Geflüchtete», «Wir haben Platz» und «Vom Feuer verjagt – Unsere Politik versagt» steht auf den Transparenten, die in der Nacht auf Montag vom Kollektiv «Nette und solidarische Menschen» an vier leerstehenden Häusern in der St.Galler Innenstadt aufgehängt wurden – und am Montagmorgen von der St.Galler Stadtpolizei bereits wieder entfernt worden sind.

Gemäss Mitteilung will das Kollektiv, das bisher noch nie in Erscheinung getreten ist, mit der symbolischen Besetzung der Villa Wiesental an der Rosenbergstrasse, des ehemaligen Hotel Ekkehard an der Rorschacher Strasse sowie des ehemaligen Kino Rex und eines leerstehenden Wohnhauses an der Felsenstrasse aufzeigen, dass es in der Stadt St.Gallen viele mögliche Unterkünfte für Asylsuchende gebe.

Ein Bild der Zerstörung: Drohnenaufnahmen zeigen die Ausmasse des Brandes im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Bild: Dimitris Tosidis / EPA

Anlass für die Aktion ist der Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Vergangene Woche wütete in dem Lager, wo rund 13'000 Personen in prekären Bedingungen untergebracht waren, ein Feuer. Tausende schlafen in den Wäldern oder auf den Strassen der Insel – ohne Schutz. Das Kollektiv schreibt: «Moria ist eine Schande für jedes Land, das nicht reagiert.»

Stadtrat zeigt Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen

Sonja Lüthi, Direktorin Soziales und Sicherheit. Bild: PD

Die Stadt St.Gallen machte sich bereits im Juni – gemeinsam mit den sieben grössten Städten der Schweiz – stark für eine Direktaufnahme von Geflüchteten, auch aus Moria. Sozial- und Sicherheitsdirektorin Sonja Lüthi erklärt auf Anfrage, die Bereitschaft der Stadt St.Gallen, zusätzliche Geflüchtete aufzunehmen, betreffe nicht Moria per se. «Es ist ein generelles Bekenntnis und eine Forderung für mehr Engagement der Schweiz in der Flüchtlingsthematik.» Und weiter:

«Wir können weder als Stadt St.Gallen noch als kleines Binnenland Schweiz vor dem Elend, das sich in Krisenregionen, auf Fluchtrouten und in Flüchtlingslagern abspielt, die Augen verschliessen.»

Der Stadtrat werde deshalb via Gremien wie der Städteinitiative Sozialpolitik respektive über den Städteverband weiterhin mit Nachdruck seine Standpunkte beim Bund vertreten. «Die Städteinitiative hofft auf ein rasches Treffen mit dem Staatssekretariat für Migration (SEM), um eine gemeinsame Lösung zu finden.»

Auch das ehemalige Hotel Ekkehard an der Rorschacher Strasse wurde symbolisch besetzt. Bild: PD

Lüthi sagt aber auch, dass die Stadt derzeit keinen Wohnraum «auf Vorrat» habe. Zuerst müsste geklärt werden, was es brauchen und was gesucht würde. Sind es Gemeinschaftsunterkünfte, beispielsweise für junge Männer? Plätze für unbegleitete minderjährige Asylsuchende? Unterbringungsmöglichkeiten für Familien mit Kindern? Räume für Menschen mit Behinderung? Diese Fragen seien derzeit noch ungeklärt. Lüthi sagt:

«Die Stadt wird sich um die Raumressourcen kümmern, sobald klar ist, welche Bedürfnisse abgedeckt werden müssen.»

Entsprechend kann Lüthi zum jetzigen Zeitpunkt auch die Frage nach der Anzahl Geflüchteter, welche die Stadt aufnehmen könnte, nicht beantworten. «Entscheidend ist einerseits, welche Bedürfnisse die Flüchtlinge bezüglich Betreuung haben werden. Andererseits müssen die Zahlen in Absprache mit den vorgelagerten Systemen – also Bund, Kanton und Trägerverein Integrationsprojekte (TISG) – definiert werden».

2015 nahm die Stadt mitten im Drama der Flüchtlingskrise unbürokratisch rund 50 Geflüchtete auf und brachte sie beim GBS im Riethüsli unter. «Damals wurden wir vom Kanton angefragt», sagt Lüthi. «Unser humanitäres Engagement endet jedoch nicht an der Stadtgrenze.» Einerseits unterstütze der Stadtrat jährlich mehrere Hilfsprojekte im Ausland, andererseits setze er sich in den entsprechenden politischen Gremien für humanitäre Hilfe ein, wenn er Handlungsbedarf sieht. «Das ist bei der Flüchtlingskrise auf Lesbos der Fall.»

Bund blockt weiter ab

Heiter Einigkeit also, was den Handlungsbedarf betrifft? Weit gefehlt. Denn obwohl die acht grössten Schweizer Städte, zu denen auch St.Gallen gehört, bereits im Juni Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria signalisiert hatten, blockt der Bund auch nach der Brandkatastrophe weiter ab.

Es gebe keine rechtliche Grundlage für die Direktaufnahme von Flüchtlingen seitens der Städte, bekräftigte Justizministerin Karin Keller-Sutter am Wochenende gegenüber «SRF». Vielmehr wolle man Hilfe vor Ort leisten und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge direkt aufnehmen. Die Stadt Zürich forderte deshalb eine nationale Konferenz, um die Aufnahme von Asylsuchenden zu prüfen – bisher ohne Erfolg.