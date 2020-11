«Wir hätten nie gedacht, dass unser Tännchen Helikopter fliegt»: Dieses St.Galler Paar spendet den Christbaum für den Klosterplatz

Der diesjährige St.Galler Christbaum für den St.Galler Klosterplatz kommt aus dem Quartier Guggeien. Das Spender-Paar setzte den Baum vor 30 Jahren und wurde vom letzten grossen Auftritt ihres «Bäumchens» überrascht. Tabea Leitner 09.11.2020, 19.45 Uhr

Elsbeth Gallusser und Peter von Tessin sind stolz auf ihre Tanne. Bild: Raphael Rohner

Elsbeth Gallusser und Peter von Tessin gehen durch einen Garten, der vor Jahrzehnten ihr eigener war. Verwundert bleiben die 70-Jährige und der 73-Jährige stehen und blicken auf eine rund 15 Meter hohe Tanne am Rande einer Siedlung in Guggeien. «Wer hätte gedacht, dass unser kleines Bäumchen einmal eine solch grosse Tanne wird?», sagt Gallusser.

Sie nimmt die Hand ihres Mannes, und langsam gehen sie zusammen weiter auf die Tanne zu. Die Tage des Baumes sind gezählt. Aber seinen letzten grossen Auftritt hat er noch vor sich. In wenigen Stunden wird die Tanne per Helikopter gefällt, auf den St.Galler Klosterplatz geflogen und später dort geschmückt.



Tanne im Topf wurde zu gross für die Wohnung

Die Geschichte des diesjährigen Christbaums auf dem Klosterplatz beginnt damit, dass das Ehepaar vor 30 Jahren für Heiligabend keine Zuchttanne kaufen wollte: «Mir tut jeder Baum leid, der gefällt wird, obwohl das nicht nötig wäre», sagt Peter von Tessin. So kauften sie auf einem Weihnachtsmarkt einen kleinen Tannenbaum in einem Blumentopf. Während der ersten drei Jahre wurde das Bäumchen im Wohnzimmer zu Weihnachten geschmückt. Doch dann wurde die Tanne so gross, dass sie umgepflanzt werden musste. Elsbeth Gallusser erklärt:

«Wir sind mit dem Bäumchen im Topf am Waldrand herumgestapft und haben ein geeignetes Plätzchen gesucht, wo es gedeihen kann.»

Ihr Mann ergänzt: «Wir haben nie einen Förster gefragt, ob wir den Baum dort pflanzen dürfen.» Es sei also ein Wunder, dass die Tanne heute noch da stehe. Elsbeth Gallusser lacht und sagt: «Wir dachten sogar, wir hätten der Natur etwas Gutes getan.»

«Dass unser einst kleines Tännchen auf den Klosterplatz fliegen soll, war eine riesige Überraschung für uns», sagt Gallusser. Denn die Tanne geriet nach dem Wegzug der Familie nach Speicher irgendwann in Vergessenheit. «Es ist ein komisches Gefühl. Es ist wie ein Kind, das man ohne sein Wissen gezeugt hat, und plötzlich taucht es auf – erwachsen, gross und stark», witzelt der 73-jährige Peter von Tessin.

Peter von Tessin bestaunt die Transportvorrichtungen ... ... für den Helikopterflug über St.Gallen. Kein Baum hat solch eine Bedeutung für die Familie ... ... wie ihr einst ... ... kleines Tännchen in Guggeien. Peter von Tessin hat sich Mühe gegeben... ... die Tanne aufrecht einzupflanzen. Der Baum wird speziell für den Transport ... ... über die Stadt vorbereitet. «Die Tanne hat eine ... ... grosse Bedeutung für unsere Familie.»

Auch ihre Kinder seien begeistert, dass ihre Tanne während des Coronawinters zu einer solch schönen Bereicherung für die St.Galler Bevölkerung wird. Elsbeth Gallusser sagt: «Für unsere Familie ist das eine so schöne Weihnachtsgeschichte.» Sie greift nach einem Zweig des Baumes. Der Baum habe eine grosse familiäre Bedeutung. «Die Enkel sehen an dieser Tanne die Verankerung ihrer Eltern», erzählt die 70-Jährige. Für die Patchworkfamilie sei die Pflege der Tanne ein Weihnachtsritual gewesen.



Baum wurde zu gross für die Siedlung

Der Baum, der rund zehn Meter von der Einfamilienhaussiedlung entfernt steht, sei für die Anwohner zu gross und zu gefährlich geworden. Gallusser: «Es ist wie ein Gefüge – unser Baum fliegt auf den Klosterplatz und wird anderen eine Freude bereiten.»

Dennoch findet es das Ehepaar auch schade, dass der Baum wegkommt. «Er ist eine Zierde dieses Grundstücks», sagt Peter von Tessin. Sonst trauert das Ehepaar der Tanne nicht gross nach. Im Gegenteil. «Es hat uns plötzlich wieder in Kontakt mit alten Bekannten aus der früheren Nachbarschaft gebracht. Es ist schön, wieder an die Zeit zurückzudenken, als wir hier gewohnt und zueinandergefunden haben», sagt von Tessin.

Für den Tannenbaum erhält das Paar keine finanzielle Entschädigung. «Die Siedlung muss anscheinend sogar einen Teil der Transportkosten für die Tanne übernehmen», sagt von Tessin mit einem Schmunzeln. Bei den neuen Nachbarn macht man sich bereits Gedanken über den frei werdenden Platz beim Spielplatz im Gemeinschaftsgarten. Einer der Anwohner hat schon Pläne geschmiedet: «Morgen fahre ich in den Gartenbaumarkt. Dort sind Tannenbäumchen Aktion. Einen Blumentopf dafür habe ich sogar schon parat – oder ich setze sie gleich an den alten Platz.»



Nicht die erste Prachtstanne für den Klosterplatz

Vor zwei Jahren wollte das Ehepaar der Stadt St.Gallen bereits einen Baum für die St .Galler Adventstradition mit dem Christbaum auf dem Klosterplatz spenden. An ihrem neuen Wohnort im Speicher wuchs eine Tanne, die noch grösser, dichter und breiter wurde als die Tanne im Guggeienhof. «Das wäre ein wahnsinnig toller Baum für den Klosterplatz gewesen», sagt Elsbeth Gallusser. Als sie nach langem Hin-und-her-Telefonieren an die richtige Adresse gelangte, wurde das Angebot abgelehnt. Das gehe nicht, hiess es, da die Tanne nicht auf städtischem Boden stehe, erklärt Gallusser. «Ich finde es eine lustige Geschichte. Der schönere Baum auf Vögelinsegg ist nämlich von der Luftlinie her fast näher am Kloster als jener im Guggeienhof.»

Der Helikoptertransport der Tanne wird voraussichtlich am Dienstagnachmittag durchgeführt. Das Paar wird dann wieder im Garten stehen und sich von seiner Tanne verabschieden. Für den Lufttransport an einem Spezialhelikopter wird sogar die Stadtautobahn kurzzeitig gesperrt. «Und das alles wegen unseres kleinen Bäumchens», sagt Gallusser stolz.