«Wir haben alles versucht»: Die Zollibolli-Filiale am Bärenplatz in St.Gallen muss schliessen – warum Corona nicht der einzige Grund ist Die Zollibolli-Filiale am Bärenplatz schliesst wohl noch dieses Jahr. Der Inhaber sieht die Gründe für das Aus bei Corona – aber nicht nur: «Die Umsätze konnten bereits vor der Pandemie die laufenden Kosten kaum mehr decken.» Luca Ghiselli 13.08.2020, 14.53 Uhr

Nach über 150 Jahren ist Schluss: Das Spielwarengeschäft Zollibolli am Bärenplatz verschwindet aus der St.Galler Altstadt. Bild: Michel Canonica

(13. August 2020)

Das Spielwarengeschäft Zollibolli verschwindet nach über 150 Jahren aus der St.Galler Altstadt. Das Traditionsgeschäft verlässt den Standort am Bärenplatz spätestens im Dezember 2021, sobald der Mietvertrag ausläuft. Es ist aber sehr gut möglich, dass die Tore des Stammhauses schon früher definitiv schliessen. Das haben die Verantwortlichen am Donnerstag in einer Mitteilung angekündigt. Der drastische Schritt ist keine grosse Überraschung. Die Umsätze im Haus am Bärenplatz waren schon vor dem Lockdown rückläufig, das Platzangebot knapp. Die Covid-19-Pandemie brachte das Fass schliesslich zum Überlaufen.

Inhaber Marcel Amsler, der Zolli­-bolli 2011 von der Familie Zollikofer übernommen hatte, zeigt sich am Telefon von der bevorstehenden Schliessung des Traditionshauses tief betroffen. Am Mittwochabend noch habe er die rund zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort informiert. Die Stimmung sei bedrückt gewesen, auch ihm tue die Schliessung weh. «Die Angestellten liegen mir am Herzen», sagt Amsler. Bis Weihnachten sei ihre Stelle gesichert, danach suche man individuell nach Lösungen. Es sei gut möglich, dass man zumindest einen Teil der Mitarbeiter an den Zollibolli-­Standorten in der Shopping-Arena und im Neumarkt übernehme.

Unplanbare Frequenzen, Wildwuchs bei Öffnungszeiten

Die Gründe für die Schliessung der Vorzeigefiliale mitten in der St.Galler Altstadt seien vielfältig, erklärt Marcel Amsler. «Die Schwierigkeiten in der Innenstadt sind ein offenes Geheimnis.» Die Umsätze seien stetig rückläufig gewesen in letzter Zeit, die Kundenfrequenzen beinahe unplanbar.

«Einmal ist die Stadt gerammelt voll, dann wieder leer.»

Schliesslich fehle es auch an Einigkeit unter den Gewerbetreibenden und an Unterstützung seitens der Politik und der Verwaltung. «Mit der Liberalisierung der Öffnungszeiten wurde die Situation noch unübersichtlicher. Wer wann öffnet und schliesst, ist komplett unterschiedlich.» Da sei die Ausgangslage in Einkaufszentren wie der Shopping-Arena und dem Neumarkt deutlich besser, da sich alle an die gleichen Rahmenbedingungen zu halten hätten.

Die Coronapandemie und der damit verbundene Lockdown besiegelten dann das Schicksal des Zollibolli-­Stammhauses definitiv, sagt Marcel Amsler. «Bis Corona kam, waren wir guter Dinge, dass wir mindestens bis Dezember 2021 durchhalten. Das ist jetzt nicht mehr möglich.» Der Vermieter habe die Miete für die Monate April und Mai zwar gestundet. «An allen anderen Standorten haben wir aber ein Mietzinsengegenkommen unterzeichnet», gibt Amsler zu bedenken. Auch hier sei die Ausgangslage also eher schlechter als an anderen Standorten.

«Die Umsätze konnten bereits vor der Pandemie die laufenden Kosten kaum mehr decken. Jetzt ist das sowieso nicht mehr der Fall.»

Weihnachtsgeschäft mit Corona nicht umsetzbar

Das Markenzeichen: Der rote Hampelmann. Bild: Urs Bucher (4. Dezember 2017)

Aus Amslers Sicht wäre eine einvernehmliche Einigung mit dem Vermieter die beste Lösung für alle Beteiligten. In diesem Fall würde der Mietvertrag noch dieses Jahr aufgelöst. Im Dezember 2021 wäre das Ende von Zollibolli am Bärenplatz wohl ohnehin besiegelt gewesen. «Mit den Konditionen des Anschlussvertrags wäre es spätestens nicht mehr möglich gewesen, das Stammhaus rentabel zu betreiben», sagt Amsler. Wäre der Mietzins dann erhöht worden? «Wir hätten weniger Raum zum gleichen Preis zur Verfügung gehabt.»

Die engen Platzverhältnisse auf den vier Geschossen habe Zollibolli insbesondere vor dem Hintergrund der Coronapandemie vor grosse Schwierigkeiten gestellt. «Wir müssten jetzt das Weihnachtsgeschäft planen», sagt Amsler. Er könne sich aber schlicht nicht vorstellen, wie dieser Rummel unter Einhaltung der Schutzmassnahmen zu bewerkstelligen wäre.

«Wir haben gespürt, dass es schwieriger wird.»

Amsler gibt zu Bedenken, dass sich die Einkaufsgewohnheit der Kundinnen und Kunden geändert hätten. «Wenn Sie mit Kindern einkaufen gehen, wollen Sie in ein Parkhaus fahren und unkompliziert ins Geschäft gelangen.» Der Weg in die Innenstadt sei vielen zu mühsam, vor allem mit dem Nachwuchs im Schlepptau. «Diese Tendenz hat dem Standort des Stammhauses am Bärenplatz sicher nicht geholfen.» Man brauche eine hohe Frequenz, um die nötigen Umsätze zu erreichen. Sonst könnten die laufenden Kosten je länger, je weniger gedeckt werden. Und an diesem Punkt sei man nun angelangt.

Zollibolli ist seit 1856 in der Altstadt präsent

Das Zollibolli gibt es seit über 150 Jahren: Die Filiale im Jahr 1976. Bild: PD

Gegründet wurde das Spielwarengeschäft 1856 von Karolina Zollikofer. Damals befand sich der Standort noch an der Multergasse 1, also gleich schräg gegenüber am Bärenplatz. 1872 zügelte das Unternehmen dann in das Haus zum Scheggen an die Marktgasse 19. Zollibolli befand sich bis 2011 in Besitz der Familie Zollikofer, bis diese das Unternehmen an die Amsler Spielwaren AG mit Sitz im Aargauischen Fricktal übergab. Sie betreibt Spielwarenfilialen in Brugg, Eiken, Laufen, Möhlin, Spreitenbach, Sursee und Zürich.

Die Zollibolli-Filialen in der Shopping-Arena und im Neumarkt, die 2017 respektive 2018 eröffnet wurden, sollen bestehen bleiben. «Sie sind rentabel und wir erfreuen uns einer treuen Kundschaft», sagt Inhaber Marcel Amsler. So habe man bereits vor einiger Zeit das Bastelsortiment vom Bärenplatz in den Neumarkt gezügelt. Seit dessen Neueröffnung und dem Einzug der Aldi-Filiale im Erdgeschoss stimmten dort auch die Passantenfrequenzen. Zudem sei die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr und dem Auto deutlich besser als in der Altstadt. «Die Mitarbeiter und wir sind zuversichtlich, dass wir die Traditionsmarke Zollibolli an diesen Standorten in eine neue Zeit führen können.»