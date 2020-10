«Wir drehen hier nicht am Rad, aber es ist momentan schon sehr viel los»: St.Galler Garagisten wechseln derzeit viele Pneus, Autofahrer müssen sich früh anmelden In St.Gallen ist es seit zwei Wochen deutlich kälter. Garagisten haben deshalb derzeit viel zu tun. Die Wartezeit für Autofahrer beträgt bis zu einer Woche.

Theepan Ratneswaran 14.10.2020, 19.00 Uhr

Ein Automechaniker der Garage Pneu Egger wechselt die Winterreifen. Bild: Theepan Ratneswaran (14.Oktober 2020)

In St. Gallen gilt ein ungeschriebenes Gesetz: Zwischen Olma und Offa fährt man auf Winterpneus. Die Olma findet dieses Jahr in einem anderen Gewand und in einem kleineren Rahmen statt.

Auf das St. Galler Wetter ist trotzdem Verlass. Der Winter naht in Riesenschritten. Die Tage werden kürzer und kälter. Die Mäntel und Mützen werden aus der Mottenkiste hervorgekramt. Höchste Zeit auch für die Automobilisten die Winterreifen zu montieren.

Hochbetrieb beim Winterreifenwechsel

In diesen Tagen sind die Garagisten sehr beschäftigt. Das Telefon klingelt ununterbrochen und die zahlreichen Kunden wollen bedient werden. So gesehen bei Adam Touring an der Zürcher Strasse. «Wir drehen hier nicht am Rad, aber es ist momentan schon sehr viel los», sagt Besim Shala, Filialleiter der Adam Touring St. Gallen. «Bis zu 30 Autos pro Tag müssen wir zu Spitzenzeiten abfertigen.» Er sei aber froh über die vielen Termine, sagt Shala. Denn Corona habe die Pläne im Frühjahr und im Sommer schon sehr durcheinandergebracht.

Umplanen musste auch Stefan Beerli. Der Wetterumschwung vor zwei Wochen sei der Grund, dass viele Autofahrerinnen und Autofahrer jetzt auf Winterreifen setzen, sagt der Filialleiter von Pneu Egger. «Ich empfehle aber grundsätzlich, die Reifen vor Beginn der Olma zu wechseln.» Denn sobald es frostiger wird, sollte man sich für einen Pneuwechsel anmelden. In der Hochsaison müsste man sonst warten, sagt Beerli. Bei Pneu Egger beträgt die Wartezeit zurzeit vier Tage. Bei anderen befragten Garagisten bis zu einer Woche.

Ein Automechaniker der Garage Pneu Egger bei der Arbeit. Bild: Theepan Ratneswaran (14.Oktober 2020)

Der Wetterumschwung sei definitiv matchentscheidend, sagt auch Philipp Ronner, Geschäftsführer des TCS in St. Gallen. In der Regel empfehle er jedoch den Richtwert: «O bis O». Das Credo sei übrigens schweizweit anzuwenden, wie Anina Zimmerli, Mediensprecherin vom Auto Gewerbe Verband Schweiz (Agvs), sagt. Die Faustregel «O bis O» steht auch für «Oktober bis Ostern.»

Längerer Bremsweg bei fehlendem Profil

Welche Regeln gelten für die Qualität der Winterreifen? Pneus, älter als acht Jahre oder mit einer Profiltiefe unter vier Millimetern, sollten ersetzt werden, sagt Zimmerli. Der altershalbe Wechsel empfehle sich, weil die Gummimischung mit der Zeit spröde wird. Die Haftung ginge so verloren. Tiefe Profile sind laut Zimmerli vor allem bei nasser oder schneebedeckter Strasse wichtig. «Bei fehlendem Profil kann sich der Bremsweg sonst bis zu 30 Metern verlängern.»