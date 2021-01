Beizensterben Aufrüttelnde Worte eines seit 20 Jahren erfolgreichen Rorschacher Wirtes: «Wir brauchen kein Geld, sondern Luft zum Atmen» In Rorschach haben erste Wirte Konkurs angemeldet, weitere stehen kurz davor. Ein seit über 20 Jahren in der Stadt tätiger Gastronom richtet einen eindringlichen Appell an die Behörden, den mit den Rücken zur Wand stehenden Betrieben mehr Zeit einzuräumen, um fällige Rechnungen zu bezahlen. Trotz Coronaeinschränkungen kennen Gerichte und Konkursämter nämlich keine Gnade und treiben Gastrounternehmen in den Ruin. Rudolf Hirtl 01.02.2021, 00.32 Uhr

Diese Tafel steht vor einer Beiz in Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Rorschach hatte in seinen besten Jahren angeblich die höchste Beizendichte im Land. Allerdings haben in den vergangenen Jahren in und um Rorschach derart viele Restaurants dichtgemacht, dass die Führung im Ranking nicht mehr wahrscheinlich scheint. Und die Ausdünnung der heimischen Gastroszene geht mit rasanten Schritten weiter. Schuld sind nun aber nicht etwa Wohnbauten, die Restaurants ersetzen, sondern die Coronapandemie.

Pro und Contra in sozialen Netzwerken

Augenscheinlich wird dies in der Nähe der Hauptstrasse in Rorschach, wo eine Wirtin ein Schild auf die Treppe gestellt hat. Statt auf ein Menü macht sie darauf auf das Ende des Restaurants aufmerksam. «Konkurs Danke Berset» steht mit weisser Kreide geschrieben. Damit findet sie in den sozialen Medien aber nicht nur Zuspruch. «Und wenn der böse Berset nicht wär’ – wo nähm man dann den Schuldigen her?» oder «Sehr traurig, aber der Herr Berset entscheidet das nicht alleine, da sind noch sechs andere und alle Kantone die da mitreden!» ist auf Facebook in der Gruppe «Du bisch vo Rorschach, wenn...» zu lesen. Und etwas zynisch «Eine Bereinigung der Gastroszene war schon lange hinfällig, durch die Massnahmen des Bundes wird dies endlich geschehen!»

Lebensmittel vergammeln im Lager

Darüber schüttelt ein anderer Wirt, der in Rorschach seit über 20 Jahren erfolgreich geschäftet, nur den Kopf. Denn mittlerweile sind seine Ersparnisse aufgebraucht und er steht selber mit dem Rücken zur Wand. Auch wenn der Gastrobereich Kurzarbeit anmelden kann, die fixen monatlichen Kosten wie Miete, Strom, Wasser oder Heizung bleiben. Was besonders einschenkt, sind die Mehrwertsteuergebühren, die bezahlt werden müssen, obwohl Lebensmittel unbenutzt im Lager stehen. Er sagt:

«Wir machen mit Take-away nur einen Bruchteil unseres Umsatzes. Das reicht nicht zum Überleben.»

Die nun leichter gewährten Kredite brächten mittelfristig wenig. Diese müssten ja früher oder später zurückbezahlt werden.

«Wir brauchen kein Geld, sondern Luft zum Atmen», sagt der Wirt und spricht damit den Umstand an, dass sich die Betreibungen stapeln. «Wenn wir wieder öffnen können und das Gästevolumen von vor der Pandemie erreichen, kommen wir alleine wieder auf die Beine. Ohne uns nun zu verschulden», sagt der Wirt und hofft, dass er die nötige Zeit bekommt, für das Bezahlen seiner finanziellen Verpflichtungen.

Ohne Mieterlass haben Betriebe keine Chance

Auf die Frage, ob es für Gastrobetriebe einen Betreibungsstopp gibt, heisst es auf Anfrage beim kantonalen Departement des Innern. «Wir haben Verständnis für die schwierige Lage der Gastrobranche. Es besteht für den Kanton beziehungsweise das kantonale Konkursamt jedoch kein Spielraum, da das Schuldbetreibungs- und Konkurswesen bundesrechtlich geregelt ist.»

Im Frühjahr 2020 hatte der Bundesrat für knapp drei Wochen einen allgemeinen Rechtsstillstand angeordnet. Aufgrund dieses Betreibungsstopps durften damals keine Betreibungshandlungen und Konkurseröffnungen vorgenommen werden. Eine solche Anordnung sei seither nicht mehr erfolgt und nach derzeitigen Kenntnissen auch nicht vorgesehen.

Mit Gläubigern individuelle Lösungen suchen

Im Vordergrund für die Gastrobetriebe stünde wohl die Inanspruchnahme der Unterstützungsmassmassnahmen des Bundes und des Kantons. «Im Weiteren gelte es, im direkten Kontakt mit den jeweiligen Gläubigern, individuelle Lösungen zu suchen. «Frühzeitiges Handeln ist dabei wichtig. Sind die Forderungen beim Gericht, dürfte es in vielen Fällen zu spät sein», so das Konkursamt.