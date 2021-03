Wintersport Spass im Schnee: «Pulver gut» beim Kinderskilift auf dem Bischofsberg Skifahren im Frühling - im Vorderland eher eine Seltenheit. Aktuell liegt aber auf 1000 Metern noch so viel Schnee, dass der Kinderskilift auf dem Bischofsberg ob Heiden dieses Wochenende in Betrieb ist; täglich von 11 bis 16 Uhr. Rudolf Hirtl 19.03.2021, 21.53 Uhr

Dem Wintersportvergnügen steht am Bischofsberg nichts im Weg. Bild: Rudolf Hirtl

Es war kalt in den vergangenen Nächten. Und auf dem auf knapp 1000 Metern gelegenen Bischofsberg ob Heiden war es noch etwas kälter. Eine Wetterlage, die jeweils ein Lächeln ins Gesicht von Johannes Solenthaler zaubert. Vor allem, wenn noch nicht genügend Naturschnee vom Himmel gefallen ist. Der Landwirt konnte nämlich seine Schneekanonen anwerfen und das von ihm initiierte Schneesportgebiet beschneien.

Saisonabschluss bei besten Pistenverhältnissen

Johannes Solenthaler betreibt auf dem Bischofsberg einen Kinderskilift samt Skischule.



Bild: Mareycke Frehner

Die Saison beim Kinderskilift auf dem Bischofsberg kann dadurch an diesem Wochenende bei sehr guten Pistenverhältnissen beendet werden. Geöffnet hat der Kinderskilift diesen Samstag und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Ab Bahnhof und Post Heiden sowie ab allen Postautohaltestellen an der Strecke Heiden–Oberegg fahren Gäste kostenlos zum Schneesportgebiet. An beiden Tagen werden von der Schneesportschule Heiden (lizenzierte Schweizer Skischule) Privatstunden angeboten. Für die Kurse ist eine vorgängige Onlineanmeldung erforderlich. Das Restaurant Skihütte bleibt geschlossen, die WC-Anlage ist zugänglich.

Alle Infos zum Betrieb, zu den Kursen und zur Anmeldung sind auf www.sssheiden.ch zu finden.