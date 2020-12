WinterSport Skiliftbetreiber rund um St.Gallen bangen um Skisaison: Doch das letzte Wort hat immer noch Frau Holle Am Freitag entscheidet der Bundesrat, wann und mit welchen Regeln Schweizer Skigebiete im Coronawinter öffnen können. Dies hat auch Auswirkungen für die Betreiber von kleinen Skiliften in der Region – einiges haben sie bereits angepasst. Sandro Büchler 02.12.2020, 17.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch zu wenig Schnee für den Start in die Skisaison: Der Skilift am Tannenberg oberhalb von Waldkirch und Andwil. Bild: Ralph Ribi

(1. Dezember 2020)

Vor 646 Tagen hat Marcel Hurter zuletzt auf den Startknopf gedrückt und damit den Skilift am Beckenhaldenhang in St.Georgen in Bewegung gesetzt. Am 27. Februar 2019. «Anfang Januar hatte es geschneit, es lag genug Schnee und wir konnten den Skilift 54 Tage lang ununterbrochen laufen lassen.» 251 Stunden hat Hurter für die Wintersaison 2018/2019 notiert. In der vergangenen Saison hingegen keine einzige Stunde. Kaum eine Schneeflocke fiel bis in die Niederungen, den ganzen Winter über gab es in St.Gallen keine geschlossene Schneedecke.

Hurter hofft auf mehr Glück in diesem Winter. Am Dienstag hat Frau Holle erstmals einen Schneegruss vom Himmel geschickt. Noch zu wenig, um bereits ans Skifahren auf der Beckenhalde zu decken. Aber einige Kinder schlitteln bereits auf dem Halb-halb von Schnee und Wiese.

Mit dem Schlitten den Hang der Beckenhalde hinauf. Gross und klein vergnügen sich im ersten Schnee der Saison. Bild: Ralph Ribi

(1. Dezember 2020)

Maskenpflicht beim Anstehen und auf dem Lift

Doch für die bevorstehende Wintersaison ist alles anders. Zur grossen Frage, wann genügend Schnee fällt, um eine Piste zu präparieren und den Skilift starten zu können, kommt die noch grössere Frage: Geht das heuer überhaupt mit Corona? Marcel Hurter ist optimistisch. Vergangenes Wochenende hat er das Schutzkonzept vom Verband der Ostschweizer Seilbahnen bekommen. Die für den Tellerlift in St.Georgen relevanten Punkte daraus hat er in einem eigenen Schutzkonzept zusammengefasst und bereits auf der Website veröffentlicht.

«Wir wollen vorbereitet sein, wenn der Schnee kommt.»

Kinder unter 12 Jahren, die an Schneetagen laut Hurter den grössten Teil der Gäste an der Beckenhalde ausmachen, müssen keine Schutzmaske tragen. Für alle anderen gilt auf dem Skilift, im Anstehbereich und beim Kassenhäuschen eine Maskenpflicht. «Restaurant haben wir keines.»

Wer die Piste heruntersause, habe die Wahl, ob er oder sie eine Maske anbehalten möchte oder nicht. Der Seilbahnverband empfiehlt laut Hurter «Halsschläuche» an Stelle von herkömmlichen Schutzmasken von Ohr zu Ohr. Der Betriebsleiter des Skilifts hat bereits Schläuche bestellt. «Vielleicht sind die sogar angenehmer bei kalten Temperaturen.»

Der Wintereinbruch erfreut Kinder in St.Georgen. Zwei Spaziergängerinnen oberhalb von St.Gallen. Erster Schnee bei der Falkenburg und im Berneggwald Am 1. Dezember fällt der erste Schnee in diesem Winter auch in St.Pelagiberg im Thurgau Verschneite Strasse bei Wilen-Gottshaus. Eine Holzfigur im Schnee. Ein tiefverschneiter Wald in Stelzenhof bei Weinfelden. Tiefverschneite Wälder im Thurgau Schönholzerswilen im Schnee. Ein einsamer Reiter im Schnee bei St.Pelagiberg. Die Hochwacht in Sirnach. Blick von der Hochwacht in Sirnach. Die Hochwacht in Sirnach. Die schneebedeckte Hochwacht in Sirnach. Zugefroren, zumindest dort, wo es noch Wasser hat: Die Drei Weieren in St. Gallen. Eine Leserin fotografierte den ersten Schnee beim Seerücken. Eine Leserin fotografierte den ersten Schnee in Altnau am Bodensee. Bilder vom ersten Schnee in der Ostschweiz: Die weisse Pracht ist nun überall Bilder vom ersten Schnee in der Ostschweiz: Die weisse Pracht ist nun überall Bilder vom ersten Schnee in der Ostschweiz: Die weisse Pracht ist nun überall Der Schnee macht ihm nichts aus: Eine Leserin fotografierte diesen Graureiher auf einem Dach an der Bachstrasse. Verschneite Spazierwege am Burgweier. Schneetreiben am Burgweier. Parkierte Autos mit Fussspuren an der Mingerstrasse. Bänklein am Burgweier im Schneetreiben. Fussspuren an der Zürcher Strasse. Verschneite Strassen in Pfyn. Ein Pfadschlitten räumt die Strasse frei. Der Bahnhof St.Gallen. Ein Schneepflug räumt Schnee weg. Ein Auto im Schnee in St.Gallen.

«Die Weihnachtsferien sind der beste Saisonabschnitt»

Marcel Hurter hofft, die Skisaison bald eröffnen zu können. Dies hängt aber nicht nur vom Schnee ab, sondern auch vom Bundesrat. Hurter wartet gespannt auf dessen Entscheid. In einem Entwurf des Papiers, den der Bundesrat am Freitag berät, sind laut «Tages-Anzeiger» zwei Varianten enthalten. Variante 1: Skigebiete lassen höchstens zwei Drittel der Anzahl Gäste des bestbesuchten Tages der vergangenen Saison zu. Variante 2: Die Gästezahl wird auf 80 Prozent des Durchschnitts der Weihnachtsfeiertage in den letzten fünf Jahren begrenzt.

Hurter hofft auf die zweite Variante und setzt hinter die erste ein grosses Fragezeichen. «Denn in der vergangenen Saison hatten wir keinen Schnee, keine Betriebszeit und somit auch keine Gäste.» Und zwei Drittel von null sind immer noch null. Ob die noch nicht beschlossene Regelung für die grossen Skigebiete auch für kleine Skilifte zur Anwendung kommen könnte, ist aktuell noch offen.

Ein weiterer Knackpunkt: Wann darf die Saison überhaupt beginnen? «Bestimmt der Bundesrat etwa ein Startdatum am 10. Januar, wäre das denkbar schlecht für uns», sagt Hurter. Für kleine Skilifte in tiefen Lagen wie in St.Georgen, aber auch der Vögelinsegg in Speicher oder beim Schlössli Haggen, sei das Weihnachts- und Neujahrsgeschäft essenziell.

«Fällt dieses weg, ist das Saisonergebnis ohnehin schon negativ.»

Die Weihnachtsferien seien der beste Saisonabschnitt. «Viele Eltern aus dem Quartier schicken dann ihre Kinder raus in den Schnee.» Falls es denn bis dahin Schnee auf der Beckenhalde und anderswo hat.

Die kleinen Lifte vor der Haustür neu schätzen lernen

«Wir sind gerüstet, und hoffen, dass wir diesen Winter etwas bieten können», sagt Christian Frei vom Skiclub Tannenberg, der den Schlepplift am Tannenberg oberhalb von Waldkirch und Andwil betreibt. Auch hier werde eine Maskenpflicht ab zwölf Jahren beim Anstehen und auf dem Lift gelten.

«Wir machen auf die Abstandsregeln aufmerksam und stellen Desinfektionsmittel zur Verfügung – aber man trägt ja Handschuhe.»

Christian Frei, Präsident des Skiclubs Tannenberg, hängt sich rein. Bild: Ralph Ribi (18. Dezember 2019)

Auch Frei erhofft sich bei guten Schneeverhältnissen einiges. «Dass die Leute die kleinen Skilifte vor der Haustür in dieser Saison wieder zu schätzen lernen, statt in die grossen Skigebiete zu fahren.» Kommt hinzu: Der Kanton St.Gallen hat heute sämtliche Lager und Skitage bis zu den Frühlingsferien untersagt. Frei hofft, dass davon die kleinen Lifte profitieren.

Als grosses Plus beim Tannenberg sieht Frei die Langlaufloipe. «Es könnte einen Boom geben.» Denn auf die Loipe könne man allein oder zu zweit. Und müsse nicht in die grossen Massen. Der Waldkircher ist überzeugt, dass die Loipe in dieser Saison mehr Menschen aus der Region anziehen wird als in früheren Wintern. «15 Zentimeter Schnee sind nötig, um sie präparieren zu können. Für die Piste etwas mehr.»

Noch unklar ist laut Frei noch, ob der Skiclub eine Beiz betreiben wird. «Dabei kommt aber nur eine Aussenbewirtung in Frage.» Er wolle erst den Bundesratsentscheid abwarten.

Wittenbacher Skiliftbetreiber verzichten auf Festwirtschaft

Bereits entschieden hat Marcel Keller, Betreiber des Skilifts Erlacker in Wittenbach. «Die Festwirtschaft haben wir gestrichen.» Der Schlepplift sei aber bereits aufgestellt. «Wir sind parat.» Auch in Wittenbach sind 10 bis 15 Zentimeter Schnee nötig für eine Piste, und auch eine Maskenpflicht ab zwölf Jahren soll gelten.

«Eltern, die ihren Sprösslingen von unten zuschauen, müssen selbst entscheiden, ob sie eine Maske tragen wollen.»

Nun warten alle auf den Schnee. Keller sagt: «Weisse Weihnachten wären schön.» Doch die Antwort auf die Frage, wann der Schnee kommt, weiss nur Frau Holle. Die andere Frage, ob und unter welchen Bedingungen die Skigebiete öffnen können, beantwortet voraussichtlich am Freitag der Bundesrat.