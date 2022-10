Schneesportschule Rorschach sucht Skilehrerinnen und Skilehrer

Wintersport NFS Schneesportschule Rorschach: Flachländer suchen Skilehrerinnen und Skilehrer für alpine Pisten Die Mitglieder der NFS Schneesportschule Rorschach lieben den Schneesport und geben ihre Freude an Kinder, Jugendliche und Erwachsene weiter. Wer ebenfalls kaum noch warten kann, bis die ersten Flocken fallen, ist eingeladen, das Team zu unterstützen. Gesucht sind Frauen und Männer ab 16 Jahren, die gute Ski- oder Snowboardkenntnisse mitbringen. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 24.10.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gegen 40 ehrenamtliche Schneesportlehrerinnen und -lehrer unterrichten Kinder und Erwachsene aus der Region Rorschach. Bild: PD

Als Verein bietet die NFS Schneesportschule Rorschach seit 1942 Ski- und Snowboardkurse für alle Alters- und Könnerklassen an. Das Kader besteht aus 40 ehrenamtlichen Schneesportlehrerinnen und -lehrern, die jeweils im Januar an Samstags- und Sonntagskursen rund 1000 Gäste aus der Region Rorschach auf der Piste betreuen. Die Samstagkurse finden am Spitzehang in Eggersriet oder bei Schneemangel beim Skilift Schwende in Ebenalp Horn statt, wo die Pisten künstlich beschneit werden können, an den Sonntagen geht's auf die Lenzerheide.

«Wir starten die Saison Ende Oktober mit der Eröffnungssitzung und beenden sie mit der Abschlusstour jeweils Ende März/Anfang April», sagt NFS-Präsident Silvan Kappler. Im November und Dezember werde das Kader mit Kursen auf die anstehende Saison vorbereitet, und an den vier Januarwochenenden fänden dann die beliebten Schneesportkurse für Kinder ab fünf Jahren, Jugendliche und Erwachsene statt.

Wie Jamaikaner in der Bobbahn

Skilehrer vom Bodensee, das ist wie Jamaikaner in der Bobbahn, scherzen sie im Oberland am Skilehrer-Stammtisch. Solche Sprüche spornten die Skilehrer von der Schneesportschule Rorschach aber nur an. Sie haben spontan ein Demoteam auf die Beine gestellt, das seit zwei Jahren erfolgreich am Swiss Snow Happening, der Schweizer Meisterschaft der Schneesportler, teilnimmt. Im Königswettbewerb, dem Demofahren (Synchronfahren in Achterteams), aber auch in Disziplinen wie Riesenslalom, Nordic Cross, Skicross/Boardercross oder Telemark, kann man sich mit den besten Schneesportlehrern der Schweiz messen.

Silvan Kappler, Präsident Schneesportschule Rorschach. Bild: PD

Zurück zum Ski- und Snowboardunterricht, wie hat sich die Anzahl Teilnehmer in den vergangenen Jahren entwickelt? An den Samstagen haben wir jeweils rund 70 Gäste, hauptsächlich Kleinkinder und Kinder, die den ersten Kontakt mit dem Schneesportgerät bei uns erleben. An den Sonntagen begrüssen wir jedes Jahr rund 180 Gäste, also etwa 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Wochenende, so Silvan Kappler. Betreut würden sie dabei von rund 35 Schneesportlehrerinnen und

-lehrern.

Laut dem NFS-Präsidenten sind diese Zahlen in den vergangenen Jahren relativ konstant geblieben, wobei die Schneesportschule Rorschach während der Coronazeit die Sonntagskurse während eines Winters pausieren musste, da die Gastronomie geschlossen war und somit eine wärmende Pause mit den Gästen nicht möglich gewesen sei.

J&S-Kurs für Ski oder Snowboard wünschenswert

Das Verhältnis von Mädchen/Buben und Frauen /Männern ist laut Kappler bei den Gästen ausgeglichen. Im aktiven Kader in Drittel Frauen und zwei Drittel Männer. Beim Vergleich Ski und Snowboard sei das Verhältnis drei zu einem Viertel. Und wieso sucht die NFS Schneesportschule Rorschach Frauen und Männer, die Schneesport unterrichten? «Im Kader sind es wie erwähnt rund 40 Mitglieder, wobei jedes Jahr ein paar langjährige Mitglieder in den Ehrenmitglied-Status übertreten und jährlich auch immer zwei bis drei neue Mitglieder im Verein aufgenommen werden. Aufgrund von Verletzungen und Auslandaufenthalten gibt es natürlich jedes Jahr auch einzelne Ausfälle, die kompensiert werden müssen», sagt Silvan Kappler.

Informationsabend Mehr erfahren über die Schneesportschule Alle, die den Traum vom Skilehrer haben, sind am Mittwoch,

26. Oktober, um 20 Uhr zu einem unverbindlichen Informationsabend eingeladen. Der Anlass findet in der Pizzeria Fontana in Goldach statt. Gesucht sind Frauen und Männer ab 16 Jahren auf Ski oder Snowboard; egal, Freude am Schneesport ist, was zählt.

Bezüglich Voraussetzungen seien Ski- und Snowboardkenntnisse erforderlich, gewünscht seien auch Mitglieder, die bereits einen J&S-Kurs für Ski oder Snowboard besucht hätten. Zwingend sei ein J&S-Kurs nicht, aber die Motivation, einen solchen Kurs und die damit verbundenen Weiterbildungsmöglichkeiten zeitnah zu besuchen, seien sehr erwünscht. Kappler betont: «Sehr wichtig ist die Freude, mit Kindern und Erwachsenen zu arbeiten, ihnen die Begeisterung am Schneesport zu vermitteln und die Bereitschaft, ein lustiges und während einiger Monate intensives Vereinsleben mit Spass zu begleiten.»

Aktivitäten auch neben der Piste

Eine Entlöhnung gibt es nicht, die Frauen und Männer der NFS Schneesportschule Rorschach unterrichten ehrenamtlich, aber am Ende der Saison gibt es jeweils ein Spesenkuvert. Neben dem aktiven Teil auf der Piste findet man die NFS Schneesportschule Rorschach am Bummelsonntag in Rorschach und am Raiffeisen Weihnachtmarkt Goldach. Ausserdem wird jedes Jahr eine Après-Snow-Party auf die Beine gestellt. Jeden zweiten Sommer gibt es einen Sommeranlass, bei dem unter anderem Segelfliegen, Flossausflüge, Crossminigolf im Wald oder Wakeboardevents auf dem Programm stehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen