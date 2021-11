Skilift und Loipen in St.Gallen: Vorbereiten auf die Wintersaison

Wintersport Let it snow, let it snow, let it snow – wie sich St.Galler Skiliftbetreiber und Loipenspurer auf die Wintersaison vorbereiten Drei Skilifte und fünf Langlaufloipen auf Stadtgebiet, das ist schweizweit Rekord. St.Gallen bietet für Wintersportbegeisterte so einiges. Doch es braucht dafür, was von vielen sehnsüchtig erwartet wird: Schnee, viel Schnee. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 29.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Freitag lockte der erste Schnee in St.Gallen zur Schneeballschlacht – zum Schlitteln oder gar Skifahren reichte es aber noch lange nicht. Bild: Tobias Garcia (26.11.2021)

Am Mittwoch haben sie die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen. Letzte Absperrungen unten beim Lifteinstieg montiert. Jetzt ist der Skilift Beckenhalde in St.Georgen parat. Was noch fehlt: Schnee. Und Kälte.

Was es am Wochenende in der Stadt herabschneite, das reicht bei weitem nicht für den Betrieb. «Es braucht 15 bis 20 Zentimeter Schnee, damit wir die Piste präparieren können», sagt Marcel Hurter, Betriebsleiter des Skilifts Beckenhalde. Auch auf die Art von Schnee kommt es an: Wenn es Pulverschnee ist, braucht es etwas mehr. Bei schwerem, kompaktem Pappschnee reicht etwas weniger. Künstlich nachhelfen geht nicht immer: Damit die Schneekanone laufen kann, muss es kalt sein, «je kälter, desto mehr Schnee gibt es». Bei gegen minus zehn Grad kann die Schneekanone voll laufen.

Winterfreuden: Snowboarden mitten in der Stadt am Skilift Beckenhalde. Bild: Ralph Ribi (9.12.2020)

«Man muss sehr flexibel sein und auf den Schneebericht, auf die Niederschläge achten», sagt Hurter. Am Wochenende schaut er morgens um 7 Uhr, wie die Schneelage ist. Wenn es über Nacht geschneit hat, wird gleich die Piste präpariert, damit der Lift laufen kann. Eine grosse Vorlaufzeit brauche er nicht, sagt Hurter. Seine ehrenamtlichen Mitarbeitenden seien auch kurzfristig verfügbar, zwei bis drei für die Kasse, zwei für die Technik, zwei für den Unterhalt der Piste.

Im Pistenbulli: Marcel Hurter präpariert an einem Wintertag die Piste am Skilift Beckenhalde. Bild: Hanspeter Schiess (St.Gallen, 26.2.2018)

Für den Winter erhofft er sich natürlich viele Betriebstage. «Es ist schön, wenn man viel vorbereitet hat, dass man dann den Lift auch laufen lassen kann», sagt Marcel Hurter. Seit 32 Jahren ist er im Beckenhaldenteam, seit acht Jahren Chef. Und wenn er so zurückblickt, die Anzahl der Betriebstage nehme ab.

«In einem guten Winter gibt es immer noch eine schöne Anzahl an Stunden», sagt Hurter. Aber: Früher war es konstanter. «Die Schwankungen werden höher.» Wenn es reinregnet, ist in einem Tag die ganze Piste weg. «Das hat es früher so nicht gegeben.»

Winter 2018/2019 war Rekord: Der Skilift kam auf 54 Betriebstage

Der letzte Winter war einer der besseren. Anfang Dezember kam der Schnee, am 7. Dezember konnten sie den Lift starten, eine Woche lief der Betrieb. Dann wurde alles wegen Corona gestoppt. Ab Silvester lief es wieder, nach drei Tagen kam der Regen. Ende Januar gab es wieder genug Schnee, auch Mitte Februar. 32 Tage war der Beckenhaldenlift insgesamt in Betrieb. «Das war ein ordentlicher, ein guter Winter», sagt Hurter. Im vorletzten Winter hingegen: Null Betriebstage. Verrückt auch der Winter 2018/2019, da konnte der Lift erst 2019 starten und kam trotzdem auf 54 Betriebstage. In der Saison 2017/2018 waren es nicht mal halb so viel, 22 Betriebstage. Im 2016 nur 14 Tage.

Der Lift braucht 20 bis 25 Betriebstage, damit was in der Kasse bleibt. Dann können sie kostendeckend arbeiten. Über die Jahre gesehen ist es ein Nullsummenspiel, sagt Hurter. Und sowieso, ohne Frondienste könnten sie den Lift nicht betreiben.

«Am schönsten ist es, wenn wir den Lift über Weihnachten und Neujahr laufen lassen können.» Dann kommen die meisten Gäste, die Familien sind daheim und freuen sich über Abwechslung im Schnee. Jetzt muss es nur noch schneien.

Zu wenig Schnee und dann auch noch Regen: 2018 musste das Skirennen an der Beckenhalde abgesagt werden. BIld: Urs Bucher (16.2.2018)

Für die Langlaufloipen wären 30 Zentimeter Schnee ideal

Schnee erhofft sich auch Roman Bottlang, Leiter Marketing und Events der städtischen Dienststelle Sport. Denn dann kann Stadtgrün die städtischen Langlaufloipen spuren. «30 Zentimeter Schnee wären optimal dazu», sagt Roman Bottlang. Wenn es kalt genug ist, reichen auch 25 Zentimeter Schnee.

Auch aus langlauftechnischer Sicht war der letzte Winter ein guter. Die Loipe am Unteren Brand war 20 Tage geöffnet, die City Loipe auf der Kreuzbleiche 17 Tage. Das ist relativ viel, sagt Bottlang. 2019 war ein Rekordjahr, die City Loipe war 30 Tage, die am Unteren Brand sogar 37 Tage in Betrieb. Es gab nicht einmal so viel Schnee, aber eine lange Kälteperiode, sagt Bottlang. Loipen nutzen sich nicht so stark ab wie Skipisten.

Langlaufen mitten in der Stadt auf der Kreuzbleiche: Im Januar 2021 gab es genügend Schnee. Bild: Raphael Rohner (16.1.2021)

Bottlang arbeitet seit 2006 bei der Stadt. Auch er sagt, dass die Anzahl der Betriebstage stark schwankt. 2008 waren die Loipen keinen einzigen Tag geöffnet. In anderen Jahren an elf Tagen, mal nur an einem. Was aber immer gleich ist: Vor Weihnachten gibt es praktisch nie Loipentage. Januar und Februar sind die Monate mit den meisten Loipentagen.

Kunstschnee kommt nicht in Frage

Die City Loipe wurde 2015 lanciert. «Wir haben gemerkt, Loipen sind ein Bedürfnis und fanden, es wäre schön, die Schwelle zum Einstieg noch tiefer zu legen.» Die Loipe auf der Kreuzbleiche hat sich zur beliebtesten gemausert.

«Am Morgen vor dem Büro noch schnell ein paar Runden drehen oder in der Mittagspause. Manche kommen mit dem Velo zur Kreuzbleiche, die Langlaufski auf dem Rücken.»

Auch die Schnupperkurse seien immer gut besucht.

Viel muss nicht vorbereitet werden für den Langlaufbetrieb. Ein paar Schilder aufstellen, Loipen spuren. Das war's. Und auf der Kreuzbleiche absprechen, dass auf dem Fussweg, der die Loipe kreuzt, kein Salz oder Kies gestreut wird.

Gespurt für Klassisch oder Skating: die City Loipe auf der Kreuzbleiche. Bild: Raphael Rohner (16.1.2021)

Kunstschnee kommt nicht in Frage. Entweder es hat Schnee oder nicht, sagt Bottlang. Man habe geprüft, ob man den Eisabrieb aus der Eishalle Lerchenfeld als Loipengrundlage nehmen könnte. Aber: viel zu viel Aufwand und schwere Maschinen wären nötig, um den Eisabrieb auf der Kreuzbleiche zu verteilen. Das würde die Wiese zerstören. Nein, es bleibt bei der Naturschneeloipe. «Wir sind die einzige Stadt, die mitten in der Stadt Naturloipen und Skilifte hat», sagt Bottlang, hörbar stolz. Den Eisabrieb holen sich manchmal Künstler für Eisskulpturen.

Die ersten rufen schon bei fünf Zentimetern Schnee an und fragen nach Loipe

Die Langlaufloipen auf der Kreuzbleiche, am Unteren Brand, beim Wildpark Peter und Paul, auf der Kinderfestwiese und auf der Notkersegg, ihre Spurzustände werden auf der Website der Dienststelle Sport in Echtzeit dargestellt. Am Loipenspurgerät ist ein GPS-Sender, der die Daten übermittelt. Grün heisst, die Loipe wurde vor 0 bis 3 Stunden gespurt, orange 3 bis 12 Stunden, pink 12 bis 48 Stunden.

St.Gallen habe eine starke Langlaufszene, sagt Bottlang. Schon wenn fünf Zentimeter Schnee liegen, rufen die ersten an und fragen, wann denn gespurt werde. Sehr, sehr viel Schnee und eine lange Kälteperiode wünscht sich Roman Bottlang für den Winter. Damit die Loipen lange und intensiv genutzt werden können. Es sei cool, wenn die Skilifte, die Schlittelhänge und die Loipen in Betrieb sind.

Jetzt muss es nur noch schneien. Viel schneien.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen