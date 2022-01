Skilager an Schulen der Stadt St.Gallen: Fast alle finden statt

Wintersport Ins Skilager trotz Corona: Fast alle Stadtsanktgaller Schulen wollen Wintersportwoche durchführen Es wäre das erste Skilager seit zwei Jahren – und für viele Kinder das erste Skilager überhaupt. Die meisten städtischen Schulen in St.Gallen wollen ihre Winterlager durchführen. Die Bedingung: Alle Kinder und Jugendliche werden vor Abreise getestet. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Mit den Klassengspändli tagsüber Skifahren lernen und abends im Lagerhaus Spass haben – für viele Kinder ist das Skilager das Highlight des Schuljahres. Bild: Maxime Schmid/KEY

«Skilager ist geil, das ist das Beste am ganzen Schuljahr», sagt ein Elfjähriger. Er freut sich wie ein Schneekönig, dass seine Primarschule dieses Jahr wieder ein Winterlager durchführt. Der Elfjährige ist nicht der einzige, der sich freut. Fast alle städtischen Schulen führen dieses Jahr ein Winterlager durch. Vergangenes Jahr waren solche Lager coronabedingt nicht erlaubt. Jetzt rauscht zwar die Omikron-Welle durchs Land, doch Winterlager sind möglich. Aber: unter speziellen Auflagen.

Von den 17 städtischen Schuleinheiten würden 14 ein Winterlager durchführen, sagt Martin Annen, Leiter der städtischen Dienstelle Schule und Musik. Manche Schulen führen unabhängig von Corona kein Winterlager durch. Ein Skilager ist nicht lehrplanmässig vorgeschrieben, es hat einfach eine lange Tradition. Annen spricht von Winterlager, nicht Skilager, da ja nebst Ski- und Snowboardfahren immer auch polysportive Aktivitäten angeboten werden.

Zwei Lager abgebrochen wegen Coronafällen im Leiterteam

Einzig die St.Galler Flade hatte beschlossen, wegen Corona auch in diesem Winter keine Skilager durchzuführen. Die Flade ist keine städtische Schule, Schulträger ist der Katholische Konfessionsteil, sie wird deshalb in Martin Annens Statistik nicht mitgezählt.

Martin Annen, Leiter der städtischen Dienstelle Schule und Musik. Bild: Benjamin Manser

Nur ein geplantes Lager einer städtischen Schule hätte bislang abgesagt werden müssen, sagt Annen. Die Bedingungen des Lagerhauses (2G-plus, keine Isolationsmöglichkeiten bei Krankheitsfällen) hätten nicht erfüllt werden können. Andere Lager wurden von Januar auf Ende Februar oder März verschoben. Doch ob die Winterlager dann auch wirklich stattfinden können, ist offen. Annen sagt:

«Zwei Lager mussten aktuell abgebrochen werden wegen Coronafällen im Leiterteam.»

Es sei dann ein Rücktransport organisiert worden – die positiv getesteten Erwachsenen seien natürlich nicht im Bus mit zurückgefahren.

Eltern müssen dem Test vor der Abreise ins Skilager zustimmen

Damit ein Winterlager stattfinden kann, müssen mehrere Bedingungen erfüllt werden. Gemäss kantonaler Vorgabe können Lager unter Einhaltung der Schutzmassnahmen des Lagerorts, des Lagerhauses und des öffentlichen Verkehrs durchgeführt werden, sagt Annen.

«Unmittelbar vor der Abreise führen wir eine Testung aller Teilnehmenden durch.»

Damit alle Kinder und Jugendlichen vor der Abreise am Morgen in der Schule getestet werden können, braucht es die Einverständniserklärung der Eltern. Annen sagt, zu Protest sei es deswegen nicht gekommen. Dass Eltern massive Bedenken hätten, ihr Kind ins Skilager zu schicken, oder es nicht testen lassen wollten, das seien Ausnahmen. Wie es auch in der Stadt nur vereinzelt Protest gegen die Maskenpflicht ab der 4. Klasse gegeben hatte.

Rund 1800 städtische Schülerinnen und Schüler würden jetzt in ein Winterlager fahren. Ihm sei kein Fall bekannt, dass Eltern ihrem Kind die Teilnahme am Lager wegen des Tests untersagten, ausschliessen könne er solch einen Fall aber nicht. Was jedoch klar sei:

«Die Anzahl Schülerinnen und Schüler, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht am Winterlager teilnehmen, ist nicht höher als in anderen Jahren.»

Die Teilnahme am Winterlager ist obligatorisch – wer nicht geht, hat also nicht schulfrei in der Woche, sondern besucht den Unterricht in einer anderen Klasse.

Bis jetzt grosses Wohlwollen von Elternseite

Amtsleiter Martin Annen sagt: «Wir stellen eher fest, dass die meisten Kinder und Jugendlichen sich auf das Lager freuen und enttäuscht sind, wenn sie nicht mitgehen können.» So erst letzten Montag geschehen, als die Kinder mit Koffern und Ski vor einem Schulhaus parat standen, und dann beim Test einzelne wegen eines positiven Ergebnisses wieder nach Hause mussten. Annen weiss aber auch von einem Fall, wo das Kind am Montag positiv getestet wurde und am Mittwoch nach einem negativen PCR-Test ins Lager nachreisen konnte.

Bis jetzt habe man grosses Wohlwollen von Eltern erfahren. Den besonderen Umständen, unter denen Lager durchgeführt werden – Test, Maskenpflicht im ÖV, teils Maskenpflicht im Lagerhaus – werde mit Verständnis begegnet. Denn: Die allermeisten Kinder gehen gerne ins Lager. Für viele ist es, wie für den Elfjährigen, das beste am ganzen Schuljahr.

