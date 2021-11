WINTEREINBRUCH Der erste Advent wird weiss: In den nächsten Tagen fällt in der Ostschweiz Schnee bis in tiefe Lagen In der Nacht auf Freitag setzt im Osten der Schweiz der erste Schneefall ein. Dann schneit es immer wieder bis Dienstag – auf dem Säntis gibt es in diesen Tagen 30 Zentimeter und mehr Neuschnee. «Jeder Niederschlag ist willkommen, von September bis jetzt war es in der Ostschweiz zu trocken», sagt Meteorologe Roger Perret von Meteonews im Interview. Christa Kamm-Sager 25.11.2021, 14.48 Uhr

Der erste Advent wird weiss in der Ostschweiz. Bild: pd

Eine Prognose für Schnee an Weihnachten zu erstellen ist noch unmöglich – aber gibt es einen weissen ersten Advent in der Ostschweiz?

Roger Perret: Die Chance ist in der Ostschweiz wirklich gross, dass der erste Advent weiss wird. In der Nacht auf Freitag setzt schon der erste Niederschlag ein, und in St.Gallen gibt es ein paar Zentimeter Schnee. Sogar im Flachland könnte es für einen Hauch Weiss reichen. Und auch in der Bodenseeregion könnte es kurzfristig etwas weiss werden.

Bleibt der Schnee dann auch liegen?

Am Samstag kommt eine etwas aktivere Störung auf die Ostschweiz zu, die Schneefallgrenze steigt leicht an auf etwa 500 bis 600 M.ü.M. In St.Gallen und in höheren Lagen schneit es durchgehend. So geht es auch am Sonntag und Montag weiter: Es bleibt bewölkt, und immer wieder ziehen Schneeschauer über die Ostschweiz, vor allem entlang der Alpen. Im Flachland wird es eine Schneedecke von voraussichtlich etwa 2 bis 5 Zentimetern geben, im Sarganserland reicht es für gut 10 Zentimeter. Im Toggenburg und im Appenzellerland könnte es bis zu 20 Zentimeter Neuschnee geben, auf dem Säntis 30 Zentimeter und mehr. Wir können also gut von einem «Wintereinbrüchli» sprechen.

Und danach kommt dann das Tauwetter?

Am Dienstag und Mittwoch gibt es mit neuen Fronten Tauwetter und danach eine insgesamt sehr dynamische, unbeständige Wetterlage mit teilweise viel Wind. Dem Schnee geht es so in tiefen Lagen tatsächlich an den Kragen.

Reicht der Schnee aus, um im Toggenburg und im Appenzellerland bereits die Skilifte in Betrieb zu setzen?

Bis Dienstag sollte es so viel Schnee haben, dass man tatsächlich in höheren Lagen die Pisten präparieren könnte und die Skilifte in Betrieb genommen werden könnten. Es ist aber gerade am Mittwoch noch schwierig zu sagen, wie hoch hinauf es dann regnen wird.

Gibt es für Anfang Dezember typische Wettersingularitäten?

Nein, die Variabilität ist riesig in dieser Zeit. Es ist alles möglich, von Föhn bis zu Nordlagen. Das ist nicht wie etwa bei den Martinisommer-Tagen oder dem Weihnachtstauwetter, die in schöner Regelmässigkeit auftreten.

Gefühlt war der November im Flachland sehr grau und neblig – entsprechen die Sonnenstunden etwa der Norm für diese Zeit?

Nebeltage sind im November häufig. So entsprachen denn auch die Nebeltage, die Sonnenscheinstunden und die Temperaturen in etwa der Norm für diese Jahreszeit. Was aber nicht der Norm entspricht, sind die Regenmengen. Es ist seit September zu trocken in der Nordostschweiz. Vor allem im Oktober fiel sehr wenig Regen im östlichen Mittelland. In St.Gallen und Richtung Alpen ist es nicht ganz so trocken. Da Frühling und Sommer regenreich waren, haben sich aber die Grundwasserpegel in dieser Zeit wieder normalisieren können. Aber Niederschlag, auch in Form von Schnee, ist jetzt sehr willkommen.