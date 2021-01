Winter am See Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg befreit Bäume mit der Motorspritze von ihrer Schneelast: Auch beim Friedhof knacken die Bäume bedrohlich Knapp 50 Zentimeter Neuschnee sind in der Region Rorschach in den vergangenen drei Tagen gefallen. Beim Friedhof, am Seeufer und in Parks bersten Äste beinahe im Minutentakt und fallen zu Boden. Michael Heggli, Leiter der Stadtgärtnerei Rorschach mahnt denn auch, bei Spaziergängen nicht unter Bäumen durchzulaufen. Rudolf Hirtl 15.01.2021, 18.15 Uhr

Mit Hilfe von Wasser befreit die Feuerwehr die Föhre beim Seerestaurant in Rorschach vom Schnee. Bild: Rudolf Hirtl

Nicht selten regnet es unten am See, wenn in der Stadt St. Gallen Schnee fällt. Nicht so in den vergangenen drei Tagen. Die bis gestern anhaltenden Schneefälle haben auch die Region Rorschach in ein Winterwunderland verwandelt. Während Kinder und auch Erwachsene die weisse Pracht geniessen, leisten die Unterhaltsdienste Sonderschichten. Zeitweise vergeblich, denn der Schneefall ist so stark, dass sich auf frisch gepfadete Strassen und Trottoirs innert Minuten wieder eine weisse Schicht legt. Am Rorschacherberg lässt so mancher Automobilist sein Fahrzeug stehen, weil die teils steilen Quartierstrassen nicht mehr zu bewältigen sind.

So wie hier an der Thurgauerstrasse in Goldach sind zahlreiche Trottoirs in der Region Rorschach nach wie vor nicht passierbar. Bild: Rudolf Hirtl

Derartige Schneemassen im Januar haben in der Region Rorschach Seltenheitswert. Hier kommt der grosse Schnee meist im Frühling. So etwa im März 2006, als über ein halber Meter fiel. Aufgrund des nachfolgenden Tauwetters mussten nicht nur Flachdächer von ihrer Last befreit werden. Im Kreienwald beim Schloss Wartensee holte Helikopterpilot Roland Triet mit Hilfe der von den Helirotoren erzeugten Abwinde den nassen Schnee von den Bäumen. Ein ungewöhnliches Spektakel gab es auch in Rorschach zu sehen, wo von Strassen und Plätzen geräumter Schnee von Lastwagen beim Kabisplatz in den Bodensee gekippt wurden. «Für so etwas bin ich nicht zu haben. Wir haben heute andere Möglichkeiten, den Schnee aus der Stadt zu bringen», sagt Stadtpräsident Röbi Raths.

Schnee, so wie hier 2006 in den Bodensee zu kippen, kommt für Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths heute nicht mehr in Frage. Bild: Rudolf Hirtl (März 2006)

Alte Föhre am See mit Wasser vom Schnee befreit

Noch mehr Schnee, nämlich 70 Zentimeter, gab es Ende März 2004. In Eggersriet löste sich am Südhang sogar ein Schneebrett und bedrohte den Tannacker-Hof. Obwohl sich der Schnee beim Stall bis auf Dachhöhe auftürmte, wurde nichts beschädigt. Das Schneeketten-Obligatorium und die Sperre der Kantonsstrasse für Fussgänger sind im Dorf bis heute einmalig.

Auch der nun gefallene Schnee ist aufgrund der Temperaturen um den Gefrierpunkt nass und schwer. Die Feuerwehr Rorschach-Rorschacherberg befreit daher heute Freitag zahlreiche Bäume mit Hilfe der Motorspritze vom Schnee oder schüttelt Äste vom Korb des Hubretters aus. Die über 30 Meter hohe Föhre beim Seerestaurant-Parkplatz wurde bereits 2006 mit Wasser vom Schnee befreit. Auch heute muss die Feuerwehr dies tun. Allerdings sind bis zu ihrem Eintreffen einige der Äste bereits abgebrochen, weil sich die Feuerwehrleute um zahlreiche weitere Bäume kümmern mussten.

An der Wilenstrasse zwischen Rorschacherberg und Buechen muss die Feuerwehr mit der Motorsäge abgebrochene Äste entfernen. Bild: Rudolf Hirtl

An der Wilenstrasse in Thal kann der Verkehr erst wieder freigegeben werden, nachdem umgeknickte Äste mit der Motorsäge entfernt worden sind.

Michael Heggli, Leiter Stadtgärtnerei Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Schon beinahe gespenstisch ist die Geräuschkulisse heute Freitag beim Friedhof. Die Bäume ächzen und knacken unter der schweren Last. Dennoch müssen die wichtigsten Wege geräumt werden, da morgen Samstag Beerdigungen geplant sind. «Es ist nicht empfehlenswert, beim Friedhof, aber auch in den städtischen Parks, unter den Bäumen durchzulaufen. Die Gefahr ist zu gross», sagt Michael Heggli, Leiter der Stadtgärtnerei. Der «Entschleunigung» durch den Wintereinbruch kann er durchaus auch etwas Gutes abgewinnen. «Hinsichtlich des Shutdowns ist das Wetter ideal. Es ist wie eine kleine Hilfe für die Menschen, etwas herunterzufahren.»