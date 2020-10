Winkeln-Nord hat grosses Entwicklungspotenzial: So wollen St.Gallen und Gossau das Gebiet attraktiver machen für Firmen und Anwohner

Das Industriegebiet im Westen der Stadt hat grosses Entwicklungspotenzial. Die Stadt will hier nun vorwärtsmachen. Marlen Hämmerli 13.10.2020, 05.00 Uhr

Das Gebiet Winkeln-Nord soll attraktiv für Unternehmen werden. Thomas Scheitlin, Stadtpräsident von St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (4. September 2019) Bild: Ralph Ribi

Das Industriegebiet zwischen St.Gallen und Gossau soll sich in den nächsten Jahren stark entwickeln: hinsichtlich Arbeitsplätze, aber auch hinsichtlich Wohnqualität. Das Areal ist das grösste, zusammenhängende Gebiet für Arbeitsplätze im Kanton St.Gallen. Im kantonalen Richtplan ist als wirtschaftliches Schwerpunktgebiet klassifiziert. «Das heisst, es handelt sich um einen Standort mit besten Voraussetzungen für die Wirtschaft und mit grossen Nutzungsreserven», sagt Stadtpräsident Thomas Scheitlin.

Versuche, das Areal entsprechend zu entwickeln, gibt es seit 30 Jahren. Studien wurden erstellt und Analysen ausgearbeitet. Die Umsetzung gelang bisher aber nicht. Das soll sich jetzt ändern.

Eine Vorlage zum Entwicklungsplan liegt beim Stadtparlament St.Gallen; traktandiert ist sie für den 27. Oktober. Im Gossauer Parlament wird eine analoge Vorlage am 3. November beraten. Beide Stadträte beantragen ihren Parlamenten je 611'200 Franken.

Infrastruktur muss ausgebaut werden

Das Ziel ist es laut Scheitlin, eine hohe Standort- und Arbeitsplatzattraktivität für ansässige wie neue Unternehmen zu erreichen. Dies bedingt, dass die technische Infrastruktur ausgebaut wird, ebenso wie der öffentliche Verkehr und das Fussverkehr- und Velonetz. Zudem müssen attraktive Frei- und Naherholungsgebiete erhalten und geschaffen werden. Unternehmen sollen neu nach St.Gallen West ziehen und bestehende sich entwickeln können.

Scheitlin sagt:

«Das Ziel einer hohen Standortattraktivität wird nicht an einem Tag X erfüllt sein. Es handelt sich um einen Prozess. Das Gebiet soll sich ständig weiterentwickeln.»

Die nun vorliegenden Massnahmen umfassen die Jahre bis 2023.

Diese und die dazugehörende Entwicklungsplanung hat der Verein Asgo (Areal St.Gallen West-Gossau Ost) ausgearbeitet. In der Asgo sind alle Interessensgruppen vertreten: Gossau und St.Gallen, Gaiserwald, Grundeigentümer, Unternehmen und Anwohner. Betroffen ist ein Gebiet von 1,7 Millionen Quadratmetern.



Der Verein ist auch der Grund, warum es jetzt in St.Gallen West vorwärtsgeht. Die Massnahmen, die jetzt angegangen werden sollen, wurden in einem partizipativen Prozess ausgearbeitet. Die breite und solide Abstützung des Vereins erhöhe die Wahrscheinlichkeit für eine umsetzungsfähige Planung erheblich, schreibt der Stadtrat im Bericht zuhanden des Parlaments.

Neun Massnahmenpakete liegen vor

Insgesamt gibt es neun Massnahmenbündel. Deren Umsetzung kostet voraussichtlich 1,7 Millionen Franken. Für die Stadt St.Gallen würden ohnehin Kosten anfallen, heisst es in der Parlamentsvorlage. Aufgrund des kommunalen Richtplans ergäben sich zahlreiche Aufgaben für die Stadt.

So soll das Winkeln-Nord aufgewertet werden. Der Bereich zwischen Bahnlinie und Zürcher Strasse sowie zwischen Herisauer Strasse und Im Feld soll für Mischnutzungen mit Wohnen und Dienstleistungen entwickelt werden.

Die Stadt St.Gallen kümmert sich um Freiräume und die Naherholung

Von den neun Massnahmenpaketen ist die Stadt St.Gallen für vier verantwortlich. Involviert sind vor allem die Standortförderung, die Stadtplanung und das Tiefbauamt. Unter anderem ist die Stadt für Massnahmen rund um öffentliche Freiräume und Naherholung zuständig.

Der Bedarf nach neuen öffentlichen Freiräumen bestehe heute schon, heisst es in einem Detailbericht der Asgo zu den Massnahmen. Ein Gesamtkonzept woll aufzeigen, wo neue Naherholungsräume geschaffen und wie bestehende erhalten werden können.

Zudem ist die sogenannte Neue Achse Winkeln geplant. Sie soll vom neuen Bahnhofplatz Nord zur Kunklerstrasse und zum Stadion führen. Das Ziel ist eine sichere und attraktivere Verbindung für Fussgänger und Velofahrer. Die Neue Achse Winkeln wird als zentrale Massnahme bezeichnet für die Erschliessung möglicher Neubaugebiete.

Pläne für einen Bahnhofplatz Nord in Winkeln existieren schon länger. Im Rahmen der anstehenden Massnahmen soll nun an der nördlichen Seite des Bahnhofs Winkeln ein Platz geplant werden, auf dem die Buslinien mit der S-Bahn verknüpft werden, was bessere Umsteigemöglichkeiten ergibt.

Das Fussweg- und Veloverkehrsnetz ist ein weiteres Massnahmenpaket, für das die Stadt zuständig ist. Beides müsse Innenstadtqualität aufweisen, heisst es im Bericht der Asgo. Massnahmen sind zwischen 2021 und 2022 geplant.

Die S-Bahn in Winkeln ist ein Schlüsselfaktor

Ebenfalls ein Knackpunkt ist die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs. «Das S-Bahn-Angebot am Bahnhof Winkeln ist ungenügend und eine Takterhöhung dringend notwendig», schreibt die Asgo im Bericht zur Entwicklungsplanung.

Das ÖV-Angebot sei zu wenig gut ausgebaut für die Entwicklungsabsichten. Bleibe das ÖV-Angebot, insbesondere der S-Bahn-Takt, unverändert, schmälere dies massiv die Attraktivität des Gebiets. Im Mai ist bekannt geworden, dass der Viertelstundentakt in Winkeln und Bruggen nicht im Bahnausbauschritt 2035 enthalten ist.

Hierzu sagt Scheitlin, das Thema sei vielschichtig. Nicht nur der S-Bahn-Takt, auch die Bus- und Bahnanschlüsse müssten aufeinander abgestimmt werden.

«Der Ausbau des S-Bahn- und Bus-Angebots ist ein Schlüsselfaktor für die Standortattraktivität.»

Stadt und Kanton würden deshalb gemeinsam dieses Thema bearbeiten.