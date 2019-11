«Nähe zum Naturmuseum war wichtigstes Kriterium»: Stadt will die Gehege der Wildvogelpflegestation zügeln Für die Wildvogelpflegestation beim Naturmuseum gibt es einen Ersatzstandort. Doch der Betrieb bleibt ungeklärt. Christoph Renn

Die Auswilderungsgehege im Park des Naturmuseums sollen gezügelt werden. (Bild: Hanspeter Schiess)

Es gibt einen neuen Platz für die Gehege der St.Galler Wildvogelpflegestation, wie es im Regionaljournal Ostschweiz von SRF heisst. Dieser befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Naturmuseum an der Ecke Oberzil-/Brauerstrasse. Dabei handelt es sich laut Stadtbaumeister Hansueli Rechsteiner um stadteigenen Boden. Die Suche nach einem neuen Standort wurde nötig, weil der Kanton für den Betrieb der Gehege im Park des Naturmuseums keine Bewilligung erteilt hatte (siehe Zweittext unten).

«Deshalb haben wir nun intensiv mit dem Amt für Natur, Jagd- und Fischerei zusammengearbeitet.»

Eine Betriebsbewilligung sei also nur noch eine formale Angelegenheit. Der Kanton hat die betriebliche Bewilligung in Aussicht gestellt.

Bis die aufgepäppelten Wildvögel in den Gehegen am neuen Standort herumflattern können, dauert es aber noch eine Weile. Nicht wegen Arbeiten baulicher Art, wie Rechsteiner sagt.

«Für die Baubewilligung und das Abbauen der Elemente sowie das Aufstellen brauchen wir etwa drei Monate.»

Doch bevor die Käfige verschoben werden, muss der Betrieb der Wildvogelpflegestation im Naturmuseum geklärt und längerfristig gewährleistet sein. Und für den Betrieb ist nicht die Stadt, sondern die Stiftung Wildvogelpflegestation St.Gallen zuständig. «Wir führen Gespräche mit Interessierten», sagt Stiftungspräsidentin Elisabeth Zwicky-Mosimann. Doch sei noch nichts spruchreif. Auch die Finanzierung sei noch nicht geregelt.

Am Ende entscheidet der Stadtrat

Bis der Betrieb sichergestellt ist, bleibt Hansueli Rechsteiner also auf den Plänen sitzen. Denn am Ende müsse der Stadtrat entscheiden, ob die Gehege gezügelt werden sollen. Doch ohne einen gesicherten Betrieb gebe es auch keinen Entscheid zu treffen. Deshalb hat Rechsteiner die Baubewilligung noch nicht eingereicht. Doch auch hier gibt er sich zuversichtlich. «Natürlich könnten Einsprachen das Projekt immer noch verzögern», sagt er. Doch die betroffenen Mieter seien bereits über die Pläne informiert worden.

Hansueli Rechsteiner, St.Galler Stadtbaumeister (Bild: PD)

Obwohl die Wiederinbetriebnahme der Wildvogelpflegestation noch in weiter Ferne liegt, ist die Nachricht, dass die Stadt einen bewilligungsfähigen Platz gefunden hat, ein Schritt in die richtige Richtung. Wichtig war vor allem, dass sich der neue Standort in unmittelbarer Nähe zum Naturmuseum befindet. Nur so können die Räume der Pflegestation im Naturmuseum bleiben, wie es damals in der Vorlage zum Neubau des Naturmuseums den Steuerzahlern versprochen wurde. Rechsteiner sagt:

«Die Nähe zum Museum war das wichtigste Kriterium.»

Und natürlich müsse der Ersatzstandort auch betrieblich Sinn ergeben. Deshalb hätten sie verschiedene Möglichkeiten geprüft, bevor sie sich entschieden hätten.

Mit vernünftigem Aufwand die Gehege zügeln

Wie viel die Verschiebung der Auswilderungsgehege kosten wird, kann Rechsteiner noch nicht genau sagen. Nur so viel: «Weil die bestehenden Gehege in Elementarbauweise erstellt wurden, können sie mit vernünftigem Aufwand gezügelt werden.» Somit soll die Geschichte um die Wildvogelpflegestation ein versöhnliches Ende finden. Doch Rechsteiner stellt klar, dass die baulichen Änderungen der einfache Teil sind. Den Betrieb der Wildvogelpflegestation sicherzustellen, sei die grössere Herausforderung. Die Stadt hat ihre Aufgabe also erledigt, nun steht die Stiftung Wildvogelpflegestation unter Druck.