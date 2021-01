Wildtiere St.Galler Wildhüter ist in grosser Sorge: «Schneeschuhläufer können Rehe in den Tod treiben» Mit Sorge beobachtet der St.Galler Wildhüter Mirko Calderara den Schneeschuhtrend. Die Leute hätten einen unverschämten Bewegungsdrang. Wenn sie die Wege verlassen, könne dies für Rehe tödliche Folgen haben. Melissa Müller 22.01.2021, 05.00 Uhr

Rehe können sich im Winter tagelang einschneien lassen und unter dem Schnee liegen bleiben. Bild: Matt Rourke / AP

Im Schnee zeichnen sich Mulden ab. In den letzten Tagen war er so tief, dass die Rehe bis zum Bauch einsanken. So kam es, dass nicht ihre zierlichen Hufe Spuren hinterliessen, sondern ihre Bäuche. «Für Tiere, die keinen Winterschlaf halten, ist die weisse Pracht eine grosse Herausforderung», sagt der St.Galler Wildhüter Mirko Calderara.

Das Reh kommt wegen des Schnees nur schwer an Nahrung heran, scharrt hier und dort ein paar Blätter hervor. Brombeerblätter sind seine Hauptnahrung im Winter. Um Energie zu sparen, sind die Wiederkäuer zurzeit nicht so flink unterwegs wie im Frühling und Sommer. «Das Reh kann sich tagelang einschneien lassen und warten, wenn es die Situation erfordert», sagt Calderara. Um den 20. Januar herum sei der Energiehaushalt des Tiers auf einem Tiefststand. In diesem Ruhemodus sei es überlebenswichtig, dass es sich nicht unnötig bewegen muss.

Wildhüter Mirko Calderara. Bild: PD (15. Juni 2020)

«Die Rehe brauchen vor allem eines: Absolute Ruhe ohne uns Menschen», sagt Calderara.

«Die Ruhe ist der halbe Winter.»

Allerdings erklimmen in diesen Tagen zahlreiche Schneeschuhwanderer die weissen Hügel und Wälder der Region. «Die Leute verspüren einen unverschämten Bewegungsdrang», sagt der Wildhüter. Das sei schon okay. Doch solle man auf den Wanderwegen bleiben und nicht den Waldrand entlang spazieren, dem bevorzugten Rückzugsort der Rehe.

Werden die Tiere aufgeschreckt, müssen sie den Stoffwechsel aus dem Sparmodus innert kürzester Zeit auf Hochtouren bringen. «Wenn der fünfte Schneeschuhläufer vorbei spaziert, kann es sein, dass das Reh an Erschöpfung stirbt», sagt Calderara. Er rät auch von Nachtwanderungen mit der Taschenlampe ab, da der Lichtkegel die Tiere in die Flucht treibe.

«Die meisten Freizeitsportler wie Mountainbiker und Schneeschuhwanderer sehen gar nicht, was sie mit ihrem Treiben anrichten.»

Selbst wenn man beim Wandern keine Tiere wahrnimmt, sei es sehr wahrscheinlich, dass sie einen schon von weitem hören, riechen und sehen.

Die Kitze kommen erst in der warmen Jahreszeit zur Welt

Das Reh hat eine raffinierte Überlebensstrategie. Es paart sich im Juli und August bei bester Witterung. Die Weibchen sind zehn Monate lang trächtig. Im Winter schlummern die Embryonen in einer Keimruhe. Das ergibt Sinn, weil die Jungtiere im Schnee sterben würden. Die Kitze kommen erst im Juni auf die Welt, «in der besten Zeit, wenn überall feine Kräuter wachsen und Nahrung im Überfluss da ist».

Etwa vier Wochen nach der Geburt gehen die Rehkitze zum ersten Mal mit der Mutter auf Futtersuche.

Leserbild: Fabian Fehr

Auch die Wildschweine, die im Fürstenland verbreitet sind, können sich tagelang einschneien lassen. Sie nutzen so die isolierende Wirkung des Schnees. «Die Füchse paaren sich jetzt hingegen», sagt Calderara, der kürzlich im Wald ein Rotfuchs-Paar im Liebesrausch beobachtet hat.

Wildhüter Mirko Calderara auf einem Kontrollgang im Freudenbergwald. Bild: Urs Bucher (4. Dezember 2013)

Mühe bereitet der Schnee den Raubvögeln. Ihre Hauptnahrung ist die Maus. «Bei geschlossener Schneedecke ist die Mäusejagd nicht einfach», sagt der Wildhüter. Er hat bereits mehrere erschöpfte Turmfalken, Rotmilane, Greifvögel, Schleiereulen und Mäusebussarde in die Pflegestation für Wildvögel gebracht. Dort werden sie gefüttert und nach kurzer Zeit wieder frei gelassen.