Wiederholungstäter 57-Jähriger hantiert schludrig mit Heizöl und verschmutzt in Arnegg Bäche und Weiher – zum dritten Mal Weil ein Chauffeur unsorgfältig arbeitet, fliesst literweise Öl in die Gewässer westlich von Arnegg. Nun wird der Mann zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Sandro Büchler 15.04.2021, 05.00 Uhr

Ein Mitarbeiter einer Heizölfirma hantiert mit einem Schlauch. Symbolbild: Keystone

Als aussergewöhnlich beurteilt selbst das Amt für Umwelt des Kantons St.Gallen den Unfall. «Es kommt eher selten vor, dass bei einem Öltanklager auslaufendes Öl in einen Meteorschacht fliesst», schreibt das Amt auf Anfrage.

Es passiert an einem sonnigen Tag im Mai des vergangenen Jahres. Die Temperaturen steigen in der Ostschweiz vielerorts über 20 Grad. Gegen 11 Uhr macht sich ein damals 56-jähriger Chauffeur in Arnegg daran, Heizöl aus einem Tanklager in einen Tanklastwagen zu füllen. Als die erste Kammer des Tankwagens gefüllt ist, wird der Vorgang jedoch nicht automatisch beendet – denn der Überlaufschutz ist defekt. 200 bis 250 Liter Öl laufen aus, davon gelangen über einen Meteorschacht 40 bis 50 Liter in die umliegenden Gewässer. Neben dem Arnegger- und dem Loobach wird auch der Henessenweiher verschmutzt.

Die Feuerwehr wird aufgeboten. Zusammen mit einer Kanalreinigungsfirma werden mehrere Bachsperren errichtet, das verunreinigte Wasser wird abgesogen und das Gewässer mit sauberem Wasser gespült. Zwei Tage dauern die Reinigungsarbeiten. Trotz allem stellt der zuständige Fischereiaufseher am Unfalltag einen toten Fisch fest, wie das Amt für Umwelt mitteilt. Welche Langzeitschäden an Flora und Fauna entstanden sind, kann das Amt nicht sagen.

Die Feuerwehr und eine Kanalreinigungsfirma setzten Bachsperren ein, um das Öl aufzufangen. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Beschuldigter muss 7000 Franken Strafe zahlen

Genauere Details, wie es zum Unfall kommen konnte, zeigt nun der gegen den 57-Jährigen ausgestellte Strafbefehl, der dem «Tagblatt» vorliegt. Denn das Versagen der Überfüllsicherung allein führte noch nicht zur Verschmutzung von Bach und Weiher. Da der Chauffeur den Tanklaster an einem nicht dafür vorgesehenen Ort befüllte, konnte das Öl erst ins Gewässer gelangen.

Die St.Galler Staatsanwaltschaft schreibt im Strafbefehl, dass es auf dem Areal der Heizölfirma einen Platz für das Verladen von Öl gebe – «insbesondere ausgerüstet mit einem abgesicherten Bereich für Fälle von Ölaustritt». Dieser Ort sei dem Beschuldigten bekannt und zugänglich gewesen.

Somit sei der Chauffeur seiner Pflicht zur Benützung des Platzes nicht nachgekommen und habe ein erhöhtes Gefahrenrisiko bei einem Austritt von Öl in Kauf genommen. Der Staatsanwalt des Untersuchungsamts Gossau fasst zusammen:

«Der Beschuldigte handelte pflichtwidrig unvorsichtig.»

Für die fahrlässige Gewässerverschmutzung wird der Ostschweizer zu einer Geldstrafe in der Höhe von 50 Tagessätzen zu je 140 Franken – also insgesamt 7000 Franken – verurteilt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Am gleichen Ort schon vor sechs Jahren Gewässer verschmutzt

Bei einem ersten Vergehen wird eine Geldstrafe üblicherweise bedingt ausgesprochen, wird also nur bei einem Wiederholungsfall innerhalb einer Probezeit angewendet. Im Fall des 57-Jährigen ist die Strafe jedoch unbedingt festgesetzt worden. Das heisst, er muss den Betrag auf jeden Fall bezahlen. Denn anhand des Strafbefehls wird klar: Der Mann ist ein Wiederholungstäter.

Bereits zweimal hat sich der Chauffeur in der Vergangenheit strafbar gemacht. Im August 2019 wurde er von der Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden wegen fahrlässigen Vergehens gegen das Bundesgesetz über den Gewässerschutz zu einer Geldstrafe verurteilt – wegen eines Ölaustritts mit Folgen für die Umwelt. Und im März 2015 wurde der Mann vom Untersuchungsamt Gossau mit einem Strafbefehl wegen Umweltdelikten, darunter wiederum wegen fahrlässiger Gewässerverschmutzung, für schuldig erklärt und mit einer Geldstrafe samt Busse belegt.

Wie Recherchen zeigen, geschah der Unfall, für den der Mann 2015 zur Rechenschaft gezogen wurde, am gleichen Ort wie jener im Mai 2020: Beim Tanklager in Arnegg. Auch im Dezember 2014 pumpte der Chauffeur Heizöl in ein Zugfahrzeug. Aus Versehen wählte er aber eine bereits gefüllte Kammer am Lastwagen, die innert kurzer Zeit überlief. Der Chauffeur hatte das Fahrzeug für kurze Zeit unbeaufsichtigt gelassen. 3000 Liter Heizöl liefen aus. Der grösste Teil davon floss durch einen Ölabscheider, der Rest gelangte durch ein unterirdisches Leitungssystem in den Arneggerbach, in den Henessenweiher und schliesslich Richtung Niederbüren.

Die Heizölfirma, bei welcher der Mann angestellt ist, will die wiederholten Gewässerverschmutzungen durch ihren Mitarbeiter nicht kommentieren. Mehrfache schriftliche Anfragen blieben unbeantwortet. Unklar ist deshalb, ob der heute 57-Jährige noch immer für die Firma arbeitet und ob er trotz dreier Unfälle weiterhin für das Verladen von Heizöl verantwortlich ist.