Wiedereröffnung Lustvolles Morden: Das Theater St.Gallen feiert seine erste Premiere nach dem Kulturlockdown Kaum ist es wieder möglich, steigt das Theater St.Gallen in die Vollen. Mit «König Lear» eröffnet es seinen Premierenreigen, auch wenn zu jeder Vorstellung nur 50 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen sind. Theater und Publikum freut's trotzdem. Julia Nehmiz 21.04.2021, 14.45 Uhr

Das Reich abgeben, aber nicht die Macht: König Lear (Christian Hettkamp) kämpft um seine Bedeutung. Bild: Jos Schmid

Eine Stunde vor Vorstellungsbeginn öffnet das Theaterprovisorium St.Gallen am Dienstag seine Türen. Lange war es fürs Publikum gesperrt. Vor über vier Monaten spielte das Ensemble dort letztmals vor Zuschauerinnen und Zuschauern. «Dschungelbuch» am Nachmittag des 6. Dezember. Dann wurde aus dem Ersatzbau nur noch gestreamt. In der Lokremise fiel der letzte Vorhang am 10. Dezember. Jetzt aber heisst es: Endlich wieder Theater!

Die erste Premiere im 2021, das erste Mal wieder live vor Publikum: Blick ins Theaterprovisorium St.Gallen, bevor «König Lear» Premiere feiert.

Bild: Arthur Gamsa (20. April 2021)

Schauspieldirektor Jonas Knecht ist freudig aufgeregt. «Es geht wieder los!», sagt er, lehnt sich an die Bar im Foyer. «Wir freuen uns mega, wir hätten niemals gedacht, dass wir so schnell wieder spielen können, und gleichzeitig fühlt es sich auch ein bisschen absurd an.»

Das stimmt. Das Theater wirkt so leer. In 17 Minuten soll die Premiere starten, aber nur sechs Personen sitzen wie aufgereiht auf den neuen Stühlen im Foyer. Mehr Einlasspersonal als Zuschauer. 50 Menschen in einem Theater, das ausgelegt ist für 500 – trotzdem, die Freude überwiegt. Endlich wieder Livekultur.

Warten auf den Vorstellungsbeginn: Mit nur 50 erlaubten Zuschauerinnen und Zuschauern wirkt das für 500 Personen ausgelegte Haus ziemlich leer. Bild: Arthur Gamsa

Ja, es sei toll, sagt auch Jonas Knecht. Auch wenn sie insgeheim gehofft hatten, wenn sie das Theater wieder öffnen dürfen, dann für mehr Leute, dass nicht wieder die starre 50-Personen-Regel gilt. Aber egal: «Es ist ein Geschenk, dass wir wieder auftreten dürfen», sagt Knecht.

Jonas Knecht, Schauspieldirektor Theater St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Das Provisorium, in dem das Theater während der Umbaupause unterkommt, konnte noch nie richtig bespielt werden. Einzig zur Eröffnung am 24. Oktober 2020 durften alle Plätze besetzt werden. Wenige Tage später der Erlass, dass nur noch 50 Personen zugelassen sind, bis dann am 12. Dezember Veranstaltungen gänzlich untersagt wurden.

Zum Lockdown-Ende sperrige Kost in kluger Überschreibung

«Wir leben von der Schicksalsgemeinschaft Publikum-Bühne», sagt Jonas Knecht. Auch wenn es nicht nur schlecht war, wozu die Pandemie ihn und sein Ensemble gezwungen habe. «Wenn man über neue Formen nachdenken kann, ohne das Alte abzuschaffen, dann macht es Spass», sagt Knecht. Schon am Tag nach «König Lear» steht die nächste Schauspielpremiere an: «Schleifpunkt» von Hausautorin Maria Ursprung, dies aber als neu konzipiertes Online-Format.

Mit Abstand zu fünfzigst im grossen Theatersaal – ein guter Blick auf die Bühne ist also garantiert. Bild: Arthur Gamsa

Doch jetzt geht es in den Theatersaal. Schnell ist der Platz gefunden. Maskenpflicht gilt im ganzen Haus – doch der Impuls, die Maske kurz verstohlen runterzuziehen, ist stärker. Wie riecht es im Theater? Irgendwie neu – kein Wunder, wo das Haus so lange kein Theater sein durfte.

Jetzt darf es wieder Theater sein, und das Schauspiel St.Gallen haut einen Klassiker raus, sperrige Kost zum Lockdown-Ende, nicht gefällig. Shakespeares «König Lear», in Thomas Melles kluger Überschreibung. Hier sind die Königstöchter die treibenden Kräfte, die sich vom Patriarchat des alten weissen Mannes befreien, die sich selbst ermächtigen. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als «das Alte restlos zu vernichten», um ihren Traum vom Reich, in dem alle gleiche Rechte haben, wahr werden zu lassen.



Krampfhaft hält Lear den Löffel fest

Dieser Lear hat keine Ritter als Gefolge, sondern eine Armee an Followern. In St.Gallen ist Lear erstaunlich jung. Christian Hettkamp ist jugendlicher Alter, der zu Beginn kraftvoll und agil das Kommando an sich reisst. Und nicht loslassen kann: Krampfhaft hält er, wenn er – wahnsinnig geworden – über die Heide irrt, den Löffel fest. In dieser überdeutlichen Setzung manifestiert sich eine Schwäche des Abends: Regisseurin Christina Rast fokussiert auf Witz und Slapstick. Das ist unterhaltsam, das spielfreudige Ensemble wirft sich mit Verve in die Szenen. Trotzdem wirkt der Abend blutleer. Was nicht am Drama selber liegt, auf der Bühne wird lustvoll gemordet, Augäpfel ausgerissen, Blut gekotzt. Doch die Balance zwischen Klamauk und Tiefe gelingt nicht ganz.

Die Ritter sind Bühnenbild-Pappkameraden, trotzdem wird lustvoll gemordet: Edgar (Frederik Rauscher) ersticht den nicht tot zu kriegenden Oswald (Anja Tobler).

Bild: Jos Schmid

Überragend Musikerin Gina Été, die den Abend mit sphärenreicher Musik prägt. Blass dagegen die Figur der Leartochter Cordelia, die Été auch spielt – zu festgenagelt ist sie auf ihren Platz hinterm Instrumententisch. Ausstatterin Franziska Rast hat auf der Rückwand einen riesigen, schwarz-weissen Schlund entworfen, in den alles zu stürzen scheint. Als Spielfläche auf dem verzerrten Schachbrettboden dient ein überlanger Tisch, eine Mischung aus Schlachtbank und Laufsteg. Ein kluges Bild für die selbstsüchtigen Figuren, die über Leichen gehen, und dem Tod nicht entrinnen können. Bis die beiden Schwestern das System zum Umsturz bringen.

Zurück in die Zukunft: Mit Retrocharme, Virtual-Reality-Brillen im Röhrenfernseher-Style und einer Art Grammofon, das Nachrichten statt Töne abspielt – Ausstatterin Franziska Rast entwirft ein bildstarkes Setting.

Bild: Jos Schmid

Trotzdem: Es ist wieder Theater. Live. Es ist überwältigend, die Intensität der Schauspielerinnen und Schauspieler direkt zu erleben. Nicht durch einen Bildschirm. Sondern gemeinsam in einem Raum. Die Schicksalsgemeinschaft Publikum-Bühne, sie findet wieder zurück ins Leben. Eine herrliche Bereicherung!

