Richard Falk wird neuer Stadtschreiber in Rorschach

Wiederbesetzung Rorschach hat einen neuen Stadtschreiber: Goldachs Gemeindeschreiber Richard Falk wechselt in die Hafenstadt Kurz vor Weihnachten teilte der Stadtrat in einer knapp gehaltenen Mitteilung mit, dass die Hafenstadt einen neuen Stadtschreiber braucht. Marcel Aeple suche eine neue Herausforderung und gebe seine Funktion als Stadtschreiber von Rorschach ab. Nun, knapp fünf Wochen später, präsentiert der Stadtrat mit Richard Falk bereits den neuen Stadtschreiber. Gut möglich, dass dies weitere Rochaden in den Amtsstuben der Region am See auslöst. Rudolf Hirtl 28.01.2022, 10.29 Uhr

Der Stadtrat Rorschach hat Richard Falk zum neuen Stadtschreiber gewählt. Bild: Michel Canonica

Ob und wie lange der Stadtschreiber seine Funktion noch ausübt, wollte Stadtpräsident Röbi Raths mit Verweis auf arbeits- und datenschutzrechtliche Gründe im vergangenen Dezember nicht erläutern. Es sickerte aber rasch durch, dass das Arbeitsverhältnis im «beidseitigen Einvernehmen» per sofort aufgelöst wurde. Das Stelleninserat für die Neubesetzung wurde denn auch bereits Ende Jahr publiziert.

Mit der Melodia Goldach grosse Auftritte gewohnt

Nun hat der Stadtrat Rorschach bekannt gegeben, dass fristgerecht 13 Bewerbungen im Rathaus Rorschach eingetroffen sind. Unter den Bewerbungen befindet sich auch das Dossier des langjährigen Gemeinderatsschreibers von Goldach, Richard Falk. Er wurde an der Sitzung des Stadtrates vom 25. Januar einstimmig zum neuen Stadtschreiber von Rorschach gewählt. Der Stellenantritt wurde auf den 1. Juni vereinbart.

Der am 12. Oktober 1968 geborene Goldacher Richard Falk arbeitete nach der kaufmännischen Berufsschule als Sachbearbeiter auf dem Grundbuchamt in Goldach und absolvierte dann die höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule (HWV, heute Fachhochschule) in St. Gallen. In der Folge erwarb er das Grundbuchverwalterpatent und das Diplom QMS-Organisator für Gemeindeverwaltungen.

Von 1993 bis 2001 war er Gemeinderatsschreiber in Rorschacherberg und seit 2002 ist er Gemeinderatsschreiber in Goldach. Richard Falk ist nicht nur aufgrund seiner Ausbildung und seiner langjährigen Erfahrung als Gemeinderatsschreiber bestens geeignet, die Stadtkanzlei in Rorschach zu führen. Als langjähriger Trompeter und Vorstandsmitglied der Melodia Goldach ist er auch an grosse Auftritte gewohnt und tief mit dem Dorf am Bodensee verwurzelt.

Letzte Chance für einen beruflichen Tapetenwechsel

Sein Wechsel nach Rorschach kommt daher auch etwas überraschend. «Ich bin tatsächlich stark mit Goldach verwurzelt und daher fällt mir der Wechsel nach Rorschach auch nicht leicht», sagt Richard Falk. Wenn man aber im Alter von 53 Jahren eine Chance bekomme, beruflich etwas Neues zu machen, und dies auch noch in der Region, dann sei der Reiz natürlich gross. Überzeugt habe ihn, dass wirklich sehr viele Leute leidenschaftlich für diese Stadt brennen würden. Wenn man mit dem Stadtpräsidenten, anderen Behördenvertretern und Leuten auf der Strasse spreche, dann spüre man, dass diese Leute an Rorschach glaubten und Freude hätten an der Stadt. Falk sagt:

«Diese Begeisterung, die Stadt Rorschach vorwärts zu bringen, hat mich angesteckt.»

Es wäre auch eine gute Variante gewesen, in Goldach zu bleiben und dort pensioniert zu werden, so Falk, doch nach den Gesprächen in Rorschach freue er sich auf die neue Herausforderung. Auch in Goldach seien noch viele spannende Projekte umzusetzen, doch die städtischen Strukturen in Rorschach seien nochmals etwas ganz Anders, was er sehr reizvoll finde.

Richard Falk kann weiterhin zu Fuss zur Arbeit gehen

Den neuen Rorschacher Stadtschreiber sieht man oft morgens, mittags und abends, wenn er zu Fuss zur Arbeit geht. Das wird auch nach dem Wechsel nach Rorschach so sein, wobei er weiterhin im erst vor vier Jahren bezogenen Eigenheim in Goldach wohnen wird. Eine Wohnsitzpflicht wird bei der Position Stadtschreiber heutzutage nämlich nicht mehr verlangt. «Hätte ich nach Rorschach umziehen müssen, dann wäre ein Wechsel für mich nicht in Frage gekommen», räumt Falk denn auch offen ein. Noch dauert es ein paar Monate, ehe er seinen neuen Arbeitsplatz bezieht, doch für Richard Falk ist klar:

«Die Wehmut wird noch kommen, daran zweifele ich keinen Moment. Aber auch die Vorfreude auf die neue Herausforderung wächst.»

Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths spricht von einem Glücksfall. «Ich habe ihm bei unseren Gespräch von Rorschach vorgeschwärmt und er ist motiviert, diese Aufbruchstimmung mitzutragen. Er freue sich, mit Richard Falk zusamenzuarbeiten. Mit ihm werde wieder die nötige Ruhe in die Kanzlei einkehren.

Drei neue Schreiber innert weniger Jahre

Aeple hatte erst am 1. September 2018 als Stadtschreiber die Nachfolge von Roger Böni angetreten, der wegen einer Verurteilung wegen Urkundenfälschung in Rorschach den Hut nehmen musste. Der neuerliche unschöne Abgang eines Amtsstubenleiters innert kurzer Zeit liess vermuten, dass die Stadt Rorschach ein Schreiberproblem hat. «Die Sache mit Roger Böni ist vor meiner Zeit als Stadtpräsident passiert. Das möchte ich nicht kommentieren. Und was die Sache mit Marcel Aeple betrifft, wurde beidseitiges Stillschweigen vereinbart», sagte Raths im Dezember.