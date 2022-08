Wiederauferstehung «Tanzende Menschen strahlen und sprühen vor Lebensfreude»: In der «Oase» in Bernhardzell wird wieder getanzt Das weitherum bekannte Dancing schloss nach der Coronapandemie. Jetzt öffnet Stefan Schnell die «Oase» wieder – vorerst jeweils am Freitag. Der frühere Haustänzer des Tanzlokals wechselt hinter die Bar. Statt Livemusik setzt er auf DJ-Musik. Neu gibt es auch einen Tanzkurs. Rita Bolt 26.08.2022, 13.25 Uhr

Stefan Schnell will der «Oase» in Bernhardzell zu neuem Glanz verhelfen. Bild: Rita Bolt

Das Bernhardzeller «Dancing Oase» war in der Ostschweiz ein Begriff. Es hat seine Türen nach der Coronapandemie nicht mehr geöffnet, obwohl sich das Tanzlokal über Jahre lange sehr gut gehalten hat – länger als viele andere. Es war das letzte traditionelle Dancing in der Region, das schliessen musste. Traditionell heisst tanzen zu Livemusik.

37 Jahre lang hat Esther Gasser in der «Oase» gewirtet; Branko Rastegorac kam 1998 nach Bernhardzell. Das Besitzerpaar hat gute und weniger gute Zeiten erlebt, sagte das Ehepaar Gasser-Rastegorac nach der Schliessung. Sie sagten aber auch, dass sie sich wünschen, dass im Lokal wieder Leben einkehrt – in welcher Form auch immer. Allerdings werde es wohl nicht mehr ein Dancing sein, meinten die Besitzer, die oberhalb des Lokals wohnen. Noch im Februar sagten sie:

«Wir würden uns freuen, wenn am Wochenende wieder Musik zu hören ist.»

Ihr Wunsch geht nun teilweise in Erfüllung: Die «Oase» öffnet vorerst wieder jeden Freitagabend. Es wird wieder getanzt – allerdings nicht zu Livemusik.

Der neue Pächter ist der Wittenbacher Stefan Schnell, der die «Oase» von früher bestens kennt. «Ich war jahrelang Haustänzer in der ‹Oase›», sagt Schnell. Und ergänzt: «Ich war einer von vier.» Was genau macht ein Haustänzer? «Ich wurde engagiert, um mit den Frauen zu tanzen. Und zwar mit allen Frauen – ob jung oder alt. Der Reihe nach, damit alle Frauen im Lokal zum Tanzen kommen.»

Der Wunsch von Esther Gasser und Branko Rastegorac geht in Erfüllung. Die «Oase» öffnet am Freitag wieder. Bild: Benjamin Manser (22. Februar 2022)

Der Grund dafür sei, dass es viel mehr Frauen als Männer gebe, die tanzen möchten. Damit alle Frauen zum Zug kamen, hat der Haustänzer jeweils drei Tänze mit der gleichen Frau getanzt. Nach etwa zehn Minuten hat er seine Partnerin wieder an den Tisch begleitet und die Hand einer anderen gereicht.

Vom Gartenunternehmen zur Gastronomie

Vom Tänzer zum Pächter: Stefan Schnell eröffnet das «Dancing Oase» wieder. Bild: Rita Bolt

Stefan Schnell ist in der «Oase» nun nicht mehr ein Haustänzer, sondern der neue Pächter. Aber nicht nur. Er führt in Wittenbach ein eigenes Unternehmen; seit 34 Jahren widmet er sich dem Gartenunterhalt und der Gartenpflege. Er kenne sich bestens mit Insekten und Pilzen an Pflanzen aus und wisse, wie man sie biologisch oder chemisch behandle. Er hat ebenfalls 25 Jahre Pflanzenschutzberatungen angeboten.

Und jetzt wird er Gastronom. «Ich werde bald das Wirtepatent in der Tasche haben», sagt der 57-Jährige. Die Gastronomie sei zwar im Moment noch Neuland für ihn, aber wer weiss, vielleicht gefalle ihm ja die Rolle als «Oase»-Wirt so gut, dass er dereinst am Samstag ebenfalls öffnen werde. Er ist überzeugt, dass es immer noch viele Frauen und Männer gibt, die regelmässig tanzen möchten.

«Es gibt von Romanshorn bis St.Margrethen und Wil kein Lokal, das regelmässig Tanzabende anbietet.»

Es sei ein grosses Einzugsgebiet und die «Oase» habe aus früheren Zeiten eine grosse Stammkundschaft.

Von Cha-Cha-Cha über Salsa und Discofox bis hin zu Rock’n’Roll und Walzer

Cornelia Plüss ist diplomierte Paartanzlehrerin. Bild: PD

Speziell sind die Abende noch aus einem anderen Grund: Jeweils von 19 bis 20 Uhr finden auf der Tanzfläche gegen ein kleines Entgelt Tanzkurse statt. Geleitet werden sie von Cornelia Plüss aus Gossau. Sie ist eidgenössisch diplomierte Paartanzlehrerin Swissdance mit Fachausweis. In Gossau führt sie die Social Tanzschule Dancemove. «Ich werde in der ‹Oase› jeweils einen einstündigen All-Level-Tanzkurs leiten», sagt die Profitänzerin. Das heisse, alle, die an diesem Workshop teilgenommen hätten, können etwas Neues.

Ab 20 Uhr werden dann Cha-Cha-Cha, Salsa, Bachata, Discofox, Jive, Walzer, Rock’n’Roll und mehr getanzt. Am DJ-Pult steht jeweils der Wittenbacher Ferdi Huwiler alias DJ Ferdi. «Ferdi ist in der Region bestens bekannt», sagt Schnell, der neue Pächter. Ferdi lege beispielsweise auch an der Olma auf, habe viele Auftritte an Festen oder Hochzeiten. In der «Oase» spiele er Musik aller Tanzarten, vorwiegend jedoch Schlagermusik.

Stefan Schnell wird allerdings nicht mehr als Haustänzer auf der Tanzfläche stehen. «Obwohl ich seit etwa zehn Jahren ein leidenschaftlicher Tänzer bin», sagt er. Vielmehr werde er schauen, dass alles gut laufe, dass jeder sein Getränk habe und es zu keinen Belästigungen komme.

«Es ist mir ein Anliegen, dass sich Frauen hier gut und sicher aufgehoben fühlen, wenn sie ohne Begleitung kommen.»

Am 2. September ist die Eröffnung

Der glitzernde Vorhang bleibt bestehen. Bild: Benjamin Manser (22. Februar 2022)

Das «Dancing» mit 120 Plätzen, mit Holztischen und -stühlen, farbigen Wänden und Teppichen wurde auf die Neueröffnung unverändert belassen. Der glitzernde Vorhang ist noch gezogen, die beiden Tanzflächen glänzen, sind bereit. An den beiden Bars werden zwei Frauen bedienen und ausschenken. Es ist Selbstbedienung. «Ich bin schon etwas angespannt», verrät Stefan Schnell.

Sein erster Abend als «Oase»-Wirt ist am kommenden Freitag. Die Vorfreude auf seine neue Aufgabe am Freitagabend überwiege aber. «Ich freue mich sehr. Tanzende Menschen strahlen und sprühen vor Lebensfreude», sagt Schnell. Und diesen Menschen wolle er mit der Wiedereröffnung einen Ort zum Tanzen bieten.