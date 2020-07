Wie viel ist ein Katzenleben wert? Wie eine Engelburgerin um eine höhere Entschädigung für ihren geliebten Kater Murphy kämpfte 18 Jahre lang gehörte Murphy zur Familie Bänziger in Engelburg. Bis der Kater von einem Auto überfahren wurde. Für seinen Tod sollte Vreni Bänziger mit 3000 Franken von der Versicherung entschädigt werden – zu wenig, findet sie. Seit dem Verlust ihres geliebten und treuen Haustieres plagen die 70-Jährige Albträume und Schlafprobleme. Perrine Woodtli 06.07.2020, 05.00 Uhr

Vreni Bänziger hat zahlreiche Bilder von ihrem geliebten Kater Murphy. Für die 70-Jährige gehörte er zur Familie. Bild: Michel Canonica (2. Juli 2020)

Es ist ein Tag wie jeder andere. Murphy treibt sich auf dem Parkplatz vor seinem Zuhause in Engelburg herum. Der 18-jährige Kater mit dem weissgrauen Fell hält sich gerne dort auf. Von einer Mieterin wird er deshalb auch liebevoll «Parkplatzwächter» genannt.

Doch dann passiert es: Eine Frau fährt aus der Tiefgarage der Überbauung und überrollt Murphy. «Trotz einer entgegenkommenden Autofahrerin, die ihr ein Handzeichen gab zu stoppen», sagt Murphys Besitzerin Vreni Bänziger. Sie selber befindet sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Wohnung, die andere Autofahrerin schildert ihr den Unfall im Nachhinein.

Als die Unfallverursacherin bei Vreni Bänziger klingelt und ihr sagt, «etwas Schlimmes» sei passiert, läuft die Engelburgerin zum Parkplatz. Sofort bringt sie den verletzten Kater in die Tierarztpraxis. Murphy verstirbt noch auf dem Weg dorthin. Bänziger sagt:

«Niemals hätte ich gedacht, dass Murphy einmal überfahren wird – vor allem nicht vor der Haustür. Er hielt sich immer von befahrenen Strassen fern.»

Murphy wurde 18 Jahre alt. Bild: Michel Canonica (2. Juli 2020)

Selber Türen geöffnet und leidenschaftlich gerne Auto gefahren

Passiert ist der Unfall am 15. Mai. Für Vreni Bänziger ist an diesem Tag eine Welt zusammengebrochen. Sie und Murphy waren ein eingespieltes Team, sagt die 70-Jährige. Vor 18 Jahren lief der damals drei Monate alte Murphy ihr bei strömenden Regen im Altersheim Wienerberg in St.Gallen zu, wo sie arbeitete.

Seither war Murphy ihr treuer Freund und stets an ihrer Seite. Er begleitete Bänziger, die seit 38 Jahren auch als Hauswartin angestellt ist, sogar, wenn sie mit dem Nachbarshund Gassi ging. Bänziger sagt:

«Murphy gehörte zur Familie. Er war für mich etwas ganz Besonderes.»

Murphy begleitete Vreni Bänziger und Hund Kira oft auf deren Spaziergang. Bild: PD

Er sei ein «spezieller Kater» und ein «kluges Kerlchen» gewesen, sagt Bänziger, die schon zahlreiche Katzen hatte. So habe er beispielsweise selber die Türen geöffnet, in dem er hinauf gesprungen sei und die Klinke nach unten gedrückt habe. Der anhängliche Kater hatte zudem ein ungewöhnliches Hobby. Laut seiner Besitzerin fuhr Murphy für sein Leben gerne Auto – und liess sich keine Gelegenheit entgehen, in ein geöffnetes Fahrzeug hinein zu springen und ein Stück mitzufahren.

Emotionaler Wert spielt eine Rolle

Murphys Tod beschäftigt Vreni Bänziger immer noch sehr. Auch versicherungstechnisch. Denn jeder Tierhalter hat Anspruch auf Schadenersatz, wenn sein Tier verletzt oder getötet wird.

Massgeblich für die Berechnung des Schadenersatzes ist derjenige Wert, den man einsetzen müsste, um ein gleichwertiges Tier zu erhalten. Bei Tieren ist das Ganze aber komplizierter, da diese nicht ohne weiteres einfach ersetzt werden können.

Hinzu kommt, dass anders als bei vielen Gegenständen, bei Tieren auch ein emotionaler Wert für die Besitzer mit auszugleichen ist. Der Gesetzgeber hat dafür den Affektionswertersatz im Obligationenrecht aufgenommen.

Der Rechtsanwalt Peter Krepper hat sich unter anderem auf Tierschutz- und Tierhaftpflichtrecht spezialisiert. Bild: PD

Der Zürcher Rechtsanwalt Peter Krepper hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und schlägt anhand einer Skala Entschädigungsbeträge zur Orientierung vor. Dort wird der Affektionswert als «eher gering», «relativ gross» oder «sehr gross» eingestuft. Weiter wird kategorisiert, wie schwer das Tier verletzt wurde oder ob der Tod schmerzlos oder qualvoll war. Je nach Lebenssachverhalt im Einzelfall und diesen Kategorien empfiehlt Krepper eine Entschädigung zwischen 500 und 10'000 Franken.

Die Beträge stützen sich auf Gespräche mit Versicherern und Haftpflicht-Experten, sagt Peter Krepper. Es handelt sich aber lediglich um unverbindliche Vorschläge. Die Höhe des Affektionswerts ist gesetzlich nicht geregelt. Krepper sagt:

«Immerhin muss ein Gericht stark abweichende Urteile wohl schon begründen können, um nicht einen Weiterzug an die höhere Instanz zu provozieren.»

6000 statt 3000 Franken

Vreni Bänziger verhandelte mit der Generali Versicherungen AG, der Versicherung der Unfallverursacherin. Generali bot der Engelburgerin 3000 Franken an. Zu wenig, findet Bänziger. Sie beruft sich dabei auf Peter Kreppers Skala, die ihr von der Stiftung für das Tier im Recht empfohlen wurde. Anhand dieser dürfe der Unfall von Murphy als qualvoll bezeichnet werden, da er noch lebte, als sie ihn zum Tierarzt fuhr.

Murphy war trotz seines Alters noch sehr gesund. Bild: Michel Canonica (2. Juli 2020)

Darüber hinaus leide sie unter dem Verlust. «Ich habe immer noch Schlafstörungen. Ich kann mit Hilfe von Medikamenten einschlafen, wache aber durch Albträume schweissgebadet auf», sagt Bänziger.

«So träumte ich kürzlich, dass wir Murphy lebendig begraben hatten. Solche Träume wünsche ich niemandem.»

Ein weiterer Punkt sei die Tatsache, dass Murphy trotz seines Alters gesund war. Dies habe ein Alterscheck im letzten Jahr gezeigt. Bänziger ging davon aus, dass Murphy noch ein paar Jahre bei ihr sein werde. Stattdessen musste sie ihn kürzlich begraben. Aufgrund der Gesamtsituation und der tiefen Bindung zu ihrem Kater findet Bänziger, 6000 Franken wären angemessen.

Vreni Bänziger hat Murphy im Garten vergraben und ihm einen Schneeballstrauch gepflanzt. In der Schweiz ist es erlaubt, Haustiere bis zehn Kilogramm auf dem eigenen Grundstück zu vergraben. Bild: Michel Canonica (2. Juli 2020)

Auch laut Peter Krepper kann von einem grossen Affektionswert und einem qualvollen Tod ausgegangen werden. Dies entspreche einer Entschädigung zwischen 6000 und 9000 Franken.

Auf 4500 Franken geeinigt: Entschädigung soll an Tierschutzorganisationen gehen

Vor drei Tagen haben sich Vreni Bänziger und Generali schliesslich geeinigt. Statt 3000 Franken wird sie nun mit 4500 Franken entschädigt. Bänziger freut sich, dass die Versicherung ihr entgegengekommen ist. Es handle sich um eine einvernehmliche Lösung, sagt sie. «Ich bin zufrieden.» Es lohne sich, hartnäckig zu bleiben.

Ihr gehe es nicht um Profit, betont die Tierfreundin, die verschiedene Tierschutzorganisationen unterstützt und sich ehrenamtlich für Tiere einsetzt. «Ich brauche nicht mehr Geld. Den Betrag spende ich an Tierschutzorganisationen.» Ihr gehe es um den Wert. Auch wenn nicht alle das verstehen würden:

«Murphy ist für mich nicht einfach eine alte tote Katze.»

Bei Generali heisst es, man habe sich nach «eingehender Prüfung» dazu entschieden, das Angebot auf 4500 Franken zu erhöhen. Es gebe keine Standardwerte für die Berechnung der Entschädigung. Bei Affektionswerten bestehe deshalb ein grosser Ermessensspielraum.

Die Summe sollte in einem «angemessenen Verhältnis» zu den Genugtuungsbeträgen festgelegt werden, die für den Tod von Angehörigen üblich seien, heisst es weiter. Zu berücksichtigen sei auch das Alter eines Tieres und bei Katzen, die sich im Freien aufhalten dürfen, das ohnehin bestehende Unfallrisiko.