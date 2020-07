«Wie soll ich das meinen Kindern erklären?»: Diese St.Gallerinnen und St.Galler müssen wegen Corona kurz vor der Abreise ihre Ferienpläne aufgeben Sie wollten die hellen Sommernächte in Schweden geniessen, in eine amerikanische Metropole reisen oder die Familie im Kosovo besuchen. Doch nun buchen sie um, stornieren Flüge oder nehmen die Quarantäne in Kauf. Die neuen Auflagen des Bundes durchkreuzen auch die Ferienpläne von St.Gallerinnen und St.Gallern. Christina Weder 08.07.2020, 05.00 Uhr

Diesen Sommer hatte sie sich anders vorgestellt: Mia Baumann aus St.Gallen wollte die kommenden Wochen in Schweden verbringen: In einem Häuschen am See, umgeben von Wäldern. Sie freute sich auf die Abende, die kaum enden wollen, weil die Sonne erst spät untergeht. Dieser Sommertraum ist vor ein paar Tagen geplatzt, als der Bund eine Liste mit 29 Risikoländern veröffentlichte, zu denen auch Schweden zählt.

Damit wurden nicht nur Mia Baumanns Ferienpläne durchkreuzt. Auch andere St.Gallerinnen und St.Galler, die in den Kosovo, nach Serbien, Nordmazedonien, in die Vereinigten Staaten oder andere Risikoländer reisen wollten, müssen umplanen, ihre Flüge stornieren oder die Konsequenzen einer Reise in Kauf nehmen: Ohne Lohn zehn Tage in Quarantäne.

Im Zelt im Garten statt im schwedischen Sommerhaus

Sie sei hin- und hergerissen, sagt Mia Baumann. Eigentlich verbringt die gebürtige Schwedin jeden Sommer in ihrem Heimatland und besucht dort ihre Eltern und Verwandten. Doch dieser Sommer wird anders. Ihre Reisepläne scheiterten letztlich an der Quarantäne-Regel. «Sie liegt nicht drin mit Geschäft und Schule.» Der Sohn hätte nach den Sommerferien die ersten Tage im Kindergarten verpasst. Die Enttäuschung ist gross – auch bei den Kindern. Nun muss die Familie umplanen: Statt ins schwedische Sommerhäuschen geht es zuerst einmal ins Zelt, das im Garten aufgestellt wird.

Auch Christine Frank und ihre Familie haben die Ferienpläne für diesen Sommer über Bord geworfen. Schon vor Monaten hatten sie Schweden als Reiseziel ins Auge gefasst. Der Flug war längst gebucht, das Wohnmobil reserviert, die Route festgelegt. Bis vor kurzem dachte die Familie noch, das würde schon klappen, auch wenn immer mehr Zweifel am Vorhaben aufgekommen seien. Als dann Schweden auf die Liste der Risikoländer gesetzt wurde, sei der Fall klar gewesen.

Christine Frank konnte sich nicht vorstellen, mit drei Kindern im Primarschulalter zehn Tage in Quarantäne zu gehen und dies gegenüber ihrem Arbeitgeber zu rechtfertigen. Zwei Wochen vor Abreise fiel der Entscheid, nicht nach Schweden zu fliegen. Bei einigen Familienmitgliedern sank die Stimmung auf den Nullpunkt.

Doch die erste Enttäuschung hat sich gelegt. Die Familie hat umgebucht. Die Schwedenreise wird sie in einem Jahr nachholen. Abgesehen von einer Umbuchungsgebühr ist kein finanzieller Verlust entstanden. Statt in den Norden geht es vorerst in die Schweizer Berge. Christine Frank sieht es positiv: «Es ist einfach so. Wir werden bestimmt auch schöne Ferien haben.»

Unsicherheit macht sich breit: Stornieren oder Quarantäne gehen?

St.Gallerinnen und St.Galler, die in den Ferien ihre Familie in einem Risikoland besuchen wollten, trifft der Entscheid des Bundesrats besonders hart. Einer von ihnen ist Driton Behra. Er ist hin- und hergerissen. Eigentlich reist er mit seiner Frau und den beiden Söhnen zweimal im Jahr in den Kosovo zu seinem Vater: zwei Wochen in den Weihnachts- und drei Wochen in den Sommerferien. 30 Stunden braucht er mit dem Auto. Doch seit klar ist, dass sich Rückreisende aus dem Kosovo in Quarantäne begeben müssen, ist er verunsichert. Wahrscheinlich bleibe er in der Schweiz:

«Es ist schwierig, – aber was will man machen?»

Behra arbeitet auf dem Bau und müsste entweder einen Lohnausfall in Kauf nehmen für die Zeit, in der er sich in Quarantäne begibt. Oder er müsste entsprechend früher nach Hause reisen. Seine beiden Buben im Alter von sechs und elf Jahren seien besonders enttäuscht. «Wie soll ich ihnen das erklären?», sagt er und zuckt mit den Schultern: «Es ist halt wegen Corona.»

Zuerst die Abreise verschoben, dann ganz abgesagt

Auch Software-Designer Rade Kolbas tut sich schwer mit seinen Plänen für den Sommer. Er hat in den vergangenen Tagen ständig die Nachrichten verfolgt, um die Lage auf dem Balkan einzuschätzen. Eigentlich wollte er bereits am Sonntag mit dem Auto nach Kroatien fahren, in ein Dorf direkt an der Grenze zu Serbien. Dort will er «ein bisschen angeln» und Verwandte besuchen. Zuerst hat Kolbas die Abreise verschoben, nun hat er sie ganz abgesagt – und das, auch wenn sich Kroatien aktuell nicht auf der Liste der Risikoländer befindet.

Er befürchtet, das Land könnte während seines Aufenthalts auf die Liste gesetzt werden, sodass er sich nach seiner Rückkehr in Quarantäne begeben müsste. Für ihn ist klar: Er will nur mit einem gutem Gefühl verreisen. Und so lange sich dieses Gefühl nicht einstellt, verschiebe er die Reise lieber. «Ich nehme das locker und versuche, flexibel zu bleiben.»

Reise verkürzt, um Zeit für Quarantäne zu gewinnen

Einer, der nichtsdestotrotz nach Serbien reist, ist Vica Mitrovic. Der Dolmetscher, Berater und SP-Stadtparlamentarier sagt, er habe gute Gründe dafür.

«Ich reise nicht nach Belgrad, um Rambazamba zu machen. Das brauche ich in meinem Alter nicht mehr.»

Sein Ziel ist stattdessen ein abgelegener Ort im Osten Serbiens, der 120 Kilometer von Belgrad entfernt liegt. Dort besucht Mitrovic seine 90-jährige Mutter. Er hat sie schon lange nicht mehr gesehen und macht sich Sorgen um sie und ihren Gesundheitszustand. Der zweite Grund für seine Reise ist, dass er bei einem Verlag vorbeischauen will, bei dem er ein Manuskript über die Migrationsszene eingereicht hat. Der Entscheid, trotz schwieriger Umstände zu verreisen, sei wohl überlegt, sagt Mitrovic. Er nehme die Konsequenzen in Kauf.

Eigentlich wollte er vierzehn Tage bleiben, nun hat er seinen Aufenthalt gekürzt und seinen Flug umgebucht, um Zeit für die Quarantäne zu gewinnen. Auf diese stellt er sich nun ein. Bereits hat er eine Liste mit den Dingen für den täglichen Gebrauch verfasst, die er nach seiner Rückkehr brauchen wird. Dann werde er sich zehn Tage in die eigenen vier Wände zurückziehen, schreiben, meditieren und kochen. «Keine Ahnung, was mich erwartet. Es wird wohl eine Herausforderung.»

Das blüht US-Reisenden: 24 Tage in Quarantäne

Als dagegen Jenny Ro von den Quarantäne-Bestimmungen hörte, war der Fall für sie klar: Sie hat ihren Flug storniert. Wie jeden Sommer wollte sie nach Chicago reisen und ihre Eltern besuchen. So macht sie das, seit sie vor über zehn Jahren der Liebe wegen nach St. Gallen gezogen ist. Zwar dürfte sie als US-Bürgerin in die Vereinigten Staaten einreisen, sie müsste sich nach ihrer Einreise aber für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Nach ihrer Rückreise in die Schweiz müsste sie abermals in Quarantäne – diesmal für zehn Tage. Insgesamt kämen so 24 Quarantäne-Tage für einen geplanten Aufenthalt von rund zehn Tagen zusammen. «Unvorstellbar», sagt Jenny Ro. Sie habe Verpflichtungen, könne sich keine so lange Auszeit nehmen.

Hinzu kommt: «Ich habe im Moment kein gutes Gefühl zu reisen.» Sie wolle ihre Eltern keinem Risiko aussetzen. Diese haben sich altershalber in eine Art Quarantäne begeben, sie verlassen das Haus nur mit Masken, beziehen Lebensmittel über einen Hauslieferdienst und haben ihre Grosskinder seit Wochen nicht mehr gesehen. «Es ist hart», sagt Jenny Ro. Wann sie ihre Eltern das nächste Mal sehen wird, weiss sie nicht. Statt den Atlantik zu überqueren, steht nun auch für sie eine Reise durch die Schweiz auf dem Programm.