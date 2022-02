St.Galler Studie belegt: «Jedes vierte Kind erlebt Gewalt»

Kinderrechte Erstmals belegt eine Studie: «Jedes vierte Kind erlebt Gewalt – auch in der Stadt St.Gallen» «Weniger Streit», «mehr Spielplätze» und ein «netteres Umfeld»: Das wünschen sich die Kinder in der Stadt St.Gallen. Das fand eine Umfrage unter Vier- bis Achtjährigen heraus. Die Studie der Ostschweizer Fachhochschule hat auch die Lebensumstände der Kinder befragt – mit teils überraschenden Antworten. Sandro Büchler 15.02.2022, 05.00 Uhr

Ein Schar Kinder am Kinderfest 2018. Eine Studie befragte nun 83 Mädchen und Buben. Bild: Michel Canonica (20. Juni 2018)

Die Stadt St.Gallen ist bekannt für das Kinderfest. Zuletzt fand der Anlass mit rund 5500 Schülerinnen und Schülern 2018 statt. Vergangenes Jahr noch wegen der schwierigen städtischen Finanzlage und der ausserordentlichen Pandemiesituation ausgesetzt, soll das nächste Kinderfest 2024 stattfinden – zu seinem 200-Jahr-Jubiläum.

Während die Kinder am alle drei Jahre stattfindenden Fest fröhlich und farbenfroh gekleidet durch die Stadt ziehen, ist nur wenig bis gar nichts über die Gefühlswelt der Heranwachsenden bekannt. Bis jetzt.

Denn erstmals hat sich ein Team von Forschenden der Ostschweizer Fachhochschule OST in einer Studie vier- bis achtjährigen Kindern in der Stadt gewidmet. Zwischen Februar 2020 und April 2021 wurden 83 Mädchen und Buben befragt – mit ganz unterschiedlichem Sprachhintergrund. Von Deutsch, Französisch, Italienisch, über Arabisch und Bosnisch, bis zu Portugiesisch und Somali.

Eltern sorgen für stabiles Wohlbefinden

Mandy Falkenreck, Dozentin am Institut für Soziale Arbeit und Räume. Bild: PD

«Kinder nehmen die Welt, in der sie leben, nicht nur eigenständig wahr, sie bringen auch ihre individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen in ihre soziale und räumliche Umwelt ein», sagt Mandy Falkenreck, Studienautorin und Dozentin am Institut für Soziale Arbeit und Räume (Ifsar) an der OST.

«Kinder gestalten die Welt aktiv mit, sie haben eine eigene Stimme und verfügen über umfassende Rechte.»

Die Studie fand heraus: 53 Prozent der befragten Vier- bis Achtjährigen wissen, dass es Kinderrechte gibt. Und 68 Prozent der Kinder geben an, dass sie in der Schule, dem Kindergarten oder der Krippe in Berührung mit den Kinderrechten gekommen sind. 18 Prozent erwähnen, dass sie die Kinderrechte am ‹Kinderrechtefest› in St.Gallen kennen gelernt hätten.

Beim Recht auf Förderung und Wohlbefinden zeige sich insgesamt ein positives Bild. «Die Kinder geben mehrheitlich an, dass ihnen die Erwachsenen zuhören – sowohl in der Familie, in Schule, Kindergarten oder Krippe und in Freizeiteinrichtungen», sagt Falkenreck. Besonders interessant seien hier die Antworten der befragten Kinder auf die Frage, zu wem sie bei Problemen gehen können:

«Am häufigsten werden mit 92 Prozent die Eltern genannt, gefolgt von Lehrpersonen mit 73 Prozent und Freundinnen und Freunden mit 63 Prozent.»

Im Vergleich zu einer 2021 publizierten nationalen Studie zu den Kinderrechten – die das Ifsar zusammen mit Unicef Schweiz und Liechtenstein durchgeführt hat – zeige sich hier ein deutlicher Unterschied. Denn in der Altersgruppe der 9- bis 17-Jährigen würden als Bezugspunkte vor allem Freundinnen, Freunde und Eltern genannt (71 Prozent). Auf Lehrpersonen verweisen dagegen nur von 16 Prozent der Befragten.

Jedes vierte Kind erlebt Gewalt

Die Forschenden interessierte weiter, wie die Kinder die Qualität ihres Wohnortes beschreiben. «87 Prozent der Kinder geben an, dass ihnen St.Gallen gut bis sehr gut gefällt. Auch finden 89 Prozent der Kinder, dass es in der Stadt ‹coole› Orte zum Spielen und Treffen mit Freundinnen und Freunden gibt», sagt Co-Studienautorin Bettina Brüschweiler. Dennoch erleben etwas mehr als die Hälfte der befragten Kinder, dass es auch Orte gibt, wo sie mit ihren Freundinnen und Freunden nicht gerne hingehen (51 Prozent), und sogar jedes dritte Kind äussert, dass es in St.Gallen Orte gebe, an denen Erwachsenen sagen, dass Kinder störten (39 Prozent).

Bettina Brüschweiler, Dozentin am Institut für Soziale Arbeit und Räume. Bild: PD

«Beim Recht auf Schutz und gewaltfreies Aufwachsen zeigt sich in den Ergebnissen ein eher gemischtes Bild», sagt Falkenreck. «Während Kinder sich insgesamt in Familie, Schule, Kindergarten oder Krippe sowie Freizeit und am Wohnort St.Gallen sicher fühlen, weisen die Ergebnisse auch darauf hin, dass nahezu jedes vierte Kind in der Stadt St.Gallen physische und psychische Gewalt durch Erwachsene erlebt.»

So geben 23 Prozent der Kinder in der Studie an, dass ihnen von den Eltern schon einmal «wehgetan» wurde, fünf Prozent der Befragten erlebten dies durch Lehrpersonen und 54 Prozent durch Mitschülerinnen und Mitschülern. Zu ähnlichen Ergebnissen kam die nationale Studie im vergangenen Jahr.

Weniger Streit, mehr Mitbestimmung

Beim Recht auf Mitsprache und Beteiligung zeige sich, dass die Kinder im Alter von vier bis acht Jahren in der Familie die meisten Mitspracherechte haben. Hier sind es 65 Prozent die angeben, dass sie selbst oder gemeinsam als Familie Entscheidungen treffen – etwa beim Entscheid, wer in das Kinderzimmer darf. Bezogen auf die Stadt St.Gallen können dagegen nur 24 Prozent mitentscheiden, beispielsweise wie Spielplätze gestaltet werden sollen. Sogar nur 16 Prozent der befragten Kinder können in der Schule mitbestimmen, etwa bei der Frage, wie das Schulzimmer aussehen soll. Dies decke sich laut Brüschweiler ebenfalls mit den schweizweiten Ergebnissen.

Kinder auf dem Spielplatz im Stadtpark. Bild: Hanspeter Schiess

Die Forschenden der Fachhochschule fragten die Kinder auch, was sie darüber hinaus bewege und was sich aus Sicht der Kinder verbessern sollte. Hier sei es den vier- bis achtjährigen Mädchen und Knaben vor allem ein Anliegen, dass sich Kinder «weniger streiten» und «schlagen», aber auch, dass Erwachsene und Mitschülerinnen und Mitschüler «netter werden», so Brüschweiler.

Auch wünschten die Kinder, dass sie «nicht ausgelacht» werden und «Erwachsene nicht über Kinder entscheiden». Zudem nannten sie «weniger Corona», «mehr Kletterwände auf Spielplätzen» und kinderfreundliche Restaurants als Verbesserungsvorschläge. Auch ein besserer Umweltschutz wurde genannt. Ein Kind habe es auf den Punkt gebracht, sagt Brüschweiler:

«Kinder sollten wie Könige sein.»

Die meisten Kinder wünschen sich jedoch verbesserte Spielangebote und Freizeitorte – zum Beispiel «bessere Spielplätze, bessere Rutschbahnen und Schaukeln» oder «dass es mehr Kinderhorte gibt». Auch weniger Streit wurde von den Kindern genannt, zum Beispiel «kein Streit, Frieden und mehr Liebe».