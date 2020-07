Wie fühlt sich ein Orgasmus an? Wie oft masturbierst du? – Zwei St.Galler Studentinnen entwickeln ein Game über die weibliche Sexualität Estelle Müller und Nina Boschetti haben ein Onlinegame kreiert. Dieses soll Mädchen und junge Frauen dazu anregen, über ihre Sexualität zu reden. Die Botschaft ist eindeutig: Kein Daumenhoch oder -runter, sondern Selbstliebe. Jetzt haben sie einen Preis erhalten. Marlen Hämmerli 23.07.2020, 20.00 Uhr

3000 Teams haben am D&AD New Blood Award teilgenommen, Estelle Müller (links) und Nina Boschetti sind für die «Beste Arbeit» ausgezeichnet ausworden. Bild: Ralph Ribi

Die Auszeichnung hängt hoch oben an der grünen Wand. Schier unerreichbar hoch. Das ist kein Zufall: «Die beiden haben die Latte hoch gelegt», sagt Kathrin Lettner, Abteilungsleiterin an der Schule für Gestaltung und Weiterbildung. Die beiden, das sind Nina Boschetti und Estelle Müller.

Eben haben die zwei St.Gallerinnen die Höhere Fachschule Visuelle Gestaltung an der Schule für Gestaltung abgeschlossen – und bereits mit einer Projektarbeit einen internationalen Designaward gewonnen, den D&AD New Blood Award für die beste Arbeit. Ihr Thema: die weibliche Sexualität. Ihr Ziel: diese enttabuisieren.

Dazu haben die 26-jährige Estelle Müller und die 27-jährige Nina Boschetti ein Onlinegame fürs Handy entworfen, das junge Frauen miteinander spielen können. Die Idee: Je häufiger Teenager über ihre Sexualität reden, desto leichter fällt es ihnen. Müller sagt:

«Beim Thema Sexualität geht es in unserer Gesellschaft oft nur um die der Männer, das sexuelle Wohlbefinden der Frauen wird dagegen selten thematisiert.»

Das soll sich ändern.

So könnte der Startbildschirm des Games aussehen. Bild: PD

Fünf Briefings standen zur Auswahl

Es begann vergangenen Herbst mit fünf Ausschreibungen des D&AD New Blood Award. Im Rahmen der fünften Semesterarbeit konnten sich Estelle Müller, Nina Boschetti sowie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler für eine davon entscheiden. Eine Marke für einen E-Bike-Verleih designen, lautete ein Auftrag. Eine Kampagne für einen Energydrink entwerfen ein anderer.

Und dann war da noch die Aufgabenstellung vom Magazin «Teen Vogue» und dem Anlageportfolio «The Case For Her»: Thematisiere die weibliche Lust und das sexuellen Wohlbefinden. «Das Thema hat uns angesprochen. Auch wir finden, dass in dieser Hinsicht besser aufgeklärt werden sollte», sagt Estelle Müller. «Dank unserer Erfahrungen sahen wir hier sehr viel Potenzial.»

Es sei zudem ein emotionales Thema, fügt Nina Boschetti an. «Es bewegt die heutige Gesellschaft und insbesondere junge Frauen.» Trotzdem werde kaum darüber gesprochen, stellten die zwei Grafikerinnen schnell fest.

«Der Aufklärungsunterricht war bei uns in der Schule sehr biologisch. Um die Lust der Frau ging es da nicht.»

So begann die Recherche. Schnell war klar: Ein Spiel bietet die nötige Lockerheit, um der Zielgruppe der 14-Jährigen die Inhalte näherzubringen. Das Ergebnis ist «No Shame In The Game» – zu Deutsch «keine Scham im Spiel».

Selbstliebe: Du selbst bist am Wichtigsten.

Was ist Zervixschleim? Wie fühlt sich ein Orgasmus für dich an und wie oft masturbierst du? Solche Fragen kommen im Game vor. Das Spiel beinhaltet vier Fragetypen. Persönliche, Wissens- und Definitionsfragen, sowie Ja/Nein-Fragen. Sie sollen junge Frauen dazu anregen, über Sexualität generell und die eigene Lust im Speziellen zu diskutieren.

«Wir wissen nun auch einiges mehr übereinander», sagt Boschetti und lacht. Denn die Fragen haben sich die zwei selbst überlegt. Dafür versetzten sie sich zurück in die Zeit, als sie selbst Teenager waren. «Es gab schon Dinge, von denen ich gerne gewusst hätte, ob es normal ist», sagt Müller und korrigiert sich sofort: «Ob es meinen Freundinnen auch so geht.»

Ihnen sei es wichtig gewesen, nicht zu werten. Ein Daumenhoch oder ein Daumenrunter gibt es in «No Shame In The Game» nicht. Die Botschaft hinter den Antworten lautet: Selbstliebe. Du selbst bist am Wichtigsten. Sag Nein, wenn dir etwas nicht passt.

Je nach Fragetyp ist im Game eine andere Farbe hinterlegt. Die frischen Farben sollen Junge ansprechen. Bild: PD

Ob das Spiel realisiert wird, entscheidet sich erst noch

Doch bisher existiert das Spiel erst auf dem Papier. Für den D&AD New Blood Award schreiben Unternehmen wie etwa Nike, Google oder Burger King Aufträge aus, darunter die erwähnten fünf. Junge Designstudentinnen und -studenten arbeiten dazu Projekte aus und reichen die Resultate für den Award ein.

Die Unternehmen entscheiden, welche Arbeit sie ganz oder zu Teilen umsetzen. Ob das Spiel von Boschetti und Müller Fiktion bleibt, klärt sich demnächst. Neben ihnen haben zwölf weitere Teams eine Arbeit zur selben Ausschreibung eingereicht und sind ausgezeichnet worden. Insgesamt hatten über 3000 Teams aus mehr als 60 Ländern eine Arbeit eingereicht.

Schule für Gestaltung bewirbt sich um mehr Preise

Es ist erst das zweite Mal, dass die Schule für Gestaltung am Londoner D&AD New Blood Award teilgenommen hat. «Wir sehen jedes Jahr die vielen tollen Projekte, die hier entstehen», sagt Kathrin Lettner. «Uns ist bewusst geworden, dass wir mehr an Preisausschreiben teilnehmen sollten.» Dazu kommt, dass Auszeichnungen in der Branche wichtig sind. Der Lehrgang Visuelle Gestaltung widmet dem Thema deshalb im fünften Semester ein ganzes Fach.

Nina Boschetti und Estelle Müller können dem nur Gutes abgewinnen. «Für uns war es extrem motivierend, derart auf ein Ziel hinzuarbeiten», sagt Boschetti, die aus Arnegg stammt.

Kampagnen für die Olma oder Verpackungen designen

Nun, mit dem Preis und dem Diplom in der Tasche möchten sich die beiden auf ihren Job konzentrieren. Boschetti arbeitet für TKF. Die Agentur entwirft regelmässig Kampagnen für die Olma-Messen oder für die Aids-Hilfe Schweiz, war aber zum Beispiel auch an einer Impfkampagne des Bundesamts für Gesundheit beteiligt.

Estelle Müller ist bei Echt angestellt. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von Marken und auf das Entwerfen von Verpackungen spezialisiert. So stammt die Neocitran-Schachtel von der Agentur. Müller, die in Zuzwil aufgewachsen ist, sagt:

«Wir legen beide sehr viel Wert auf Ästhetik. Auch beim Einkaufen.»

Nun haben die beiden Kommunikationsdesignerinnen gemeinsam ein hohes Hindernis übersprungen, sich mit ihrer Idee gegen sehr viele Konkurrentinnen und Konkurrenten durchgesetzt. Ja, die Latte liegt hoch.