Wie das Corona-Virus Rorschach trifft Internationale Firmen in der Region bekommen die Auswirkungen der Pandemie zu spüren. Martin Rechsteiner 18.02.2020, 05.00 Uhr

Firmen wie der Rorschacher Etiketten- und Verpackungshersteller Permapack sind indirekt betroffen. Urs Bucher (Rorschach, 1. April 2016)

Die Schweiz ist bis jetzt vom Corona-Virus verschont geblieben. Weltweit steigt jedoch die Zahl der Fälle. Besonders viele sind es in China, wo das Virus ausgebrochen ist. Das zwingt internationale Firmen in der Region Rorschach, die Verbindungen ins Reich der Mitte unterhalten, zum Handeln.

Indirekt betroffen ist zum Beispiel die Firma Permapack aus Rorschach. Sie produziert und handelt Verpackungsmaterial, Folien und Klebebänder, verkauft aber auch Gartenzubehör. Einige Produkte, wie zum Beispiel Pflanzengefässe, bezieht die Firma aus China. «Ein Grossteil der Lieferungen für die kommende Gartensaison wurde zum Glück gerade noch vor dem Ausbruch des Virus verschifft», sagt CEO Thomas Hansmann und fügt an:

«Falls wir Nachschub brauchen, könnte es eng werden. Wir beobachten die Situation genau und schauen uns nach Alternativen um.»

Die Permapack beschäftigt zwei chinesische Mitarbeitende, die vor Ort für die Qualitätskontrolle zuständig sind. «Sie befinden sich aber im Süden des Landes, das ist weit weg vom Krisenherd Wuhan», sagt Hansmann. «Wir stehen in engem Kontakt mit ihnen und halten uns an die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit BAG und der chinesischen Behörden.» Derzeit können die beiden Mitarbeitenden allerdings nicht in gewisse Regionen in China reisen, wie sie es sonst für ihre Arbeit tun, sagt Hansmann. Die Durchführung einiger Verkaufsmessen im Frühling sei im Moment noch nicht garantiert.

Nur mit Bewilligung nach China

Auch die Starrag, ein Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Rorschacherberg, muss auf die Teilnahme an einer chinesischen Messe warten, weil diese wegen des Virus verschoben worden ist. Das sagt der Personalverantwortliche der Firma, Sasa Colic. Die Starrag Gruppe betreibt operative Niederlassungen in Peking und Schanghai mit insgesamt rund 60 chinesischen Mitarbeitenden. Laut Colic stehe man im engen Kontakt mit ihnen. «Wir prüfen die Situation laufend», sagt er. Für Mitarbeitende, die geschäftlich nach China fliegen, brauche es derzeit zudem eine Sonderbewilligung.

Reagiert hat auch die Wanzl in Thal. Der internationale Konzern baut Ausstattungen und Einrichtungen für Verkaufsläden. Mitarbeiter der Schweizer Niederlassung hätten eine Besucherreise zu einer Messe in Düsseldorf antreten sollen. Die Reise wurde wegen des Corona-Virus jedoch abgesagt. Das bestätigt Wanzl-Schweiz-Geschäftsführer Werner Reifler. «Wir minimieren damit ein ohnehin geringes Risiko.» Dramatisch sei das Ganze jedoch nicht.

Am Flugplatz alles wie immer

Keinen Einfluss hat das Virus derzeit auf den Betrieb am Flugplatz Altenrhein. Thomas Mary, Sprecher der Airline People’s, sagt: «Bis jetzt waren noch keine Massnahmen nötig, der Betrieb läuft wie immer.» In dieser Angelegenheit gebe das BAG das Verhalten von Flughafenbetreibern vor. «Und wir bieten derzeit ja auch nur Linienflüge nach Wien an. Es ist nicht wie in Zürich, wo täglich ein Flieger aus China landet», sagt Mary.