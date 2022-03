Widerstand Ein Quartier sieht rot: Mörschwiler wehren sich gegen geplanten Erotikbetrieb Puff in Mörschwil: Ein geplantes Erotiketablissement versetzt die Nachbarschaft im Weiler Riederen in Unruhe. Einige Bewohnerinnen und Bewohner wehren sich nun mit Einsprachen und sammeln Unterschriften. Die Gemeindepräsidentin hat Verständnis für den Unmut. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 25.03.2022, 19.00 Uhr

In diesem Haus sollen die Büros im Erdgeschoss für erotische Angebote umgenutzt werden. Bild: Belinda Schmid

«Das passt doch einfach nicht hierher!», sagt Marco Mathis. Der Grund für seinen Unmut: ein Baugesuch. Und zwar für einen Erotikbetrieb. In seinem Quartier. Im Januar wurde im Mörschwiler Mitteilungsblatt darüber informiert, dass in der Liegenschaft Riederen 44 ein Erotikbetrieb geplant ist. Konkret sollen die Büros im Erdgeschoss für die Dienstleistungen «Massage/Erotik» umgenutzt werden.

Grundeigentümer und Projektverfasser ist gemäss Gesuch Elias Baumann. Zuvor gehörte seinem Vater Hansueli Baumann die Liegenschaft, in der früher dessen Gebäudehüllen-Unternehmen, die Unibau AG, beheimatet war. Später hatte sich dort die Fedag Treuhand AG eingemietet. Seit einigen Monaten stehen die Büroräume jedoch leer. In der Liegenschaft hat es nebst den Büros, die nun umgenutzt werden sollen, auch einige Wohnungen. Hansueli Baumann verstarb vor einiger Zeit, danach ging die Liegenschaft offenbar an seinen Sohn über. Die Familie wohnte früher einmal in Mörschwil, bevor sie schliesslich wegzog.

Erotikbetrieb passe nicht in ländlichen Weiler

Das Baugesuch für die Umnutzung lag vom 19. Januar bis 1. Februar öffentlich auf. Sechs Einsprachen gingen ein, wie die Gemeinderatskanzlei bestätigt. Der Schriftenwechsel sei noch nicht abgeschlossen, das Verfahren sei also noch am Laufen, heisst es weiter. Auch Marco Mathis hatte Einsprache eingereicht. «Viele im Quartier finden es gar nicht lässig, dass hier ein Erotiketablissement eröffnen soll», sagt der 51-Jährige.

Marco Mathis, Anwohner. Bild: Johannes Wey (10. August 2020)

Ein solches passe hier, «in einen kleinen, ländlicheren Weiler», schlicht nicht hin, sagt Mathis. Und ergänzt:

«Wir wollen nicht, dass unser Weiler künftig nur noch auf dieses Haus reduziert wird.»

In der Stadt gehe ein solches Etablissement in der Anonymität unter. Aber auf einen Weiler mit nur 20 bis 30 Häusern habe das eine ganz andere Auswirkung, ist sich der Mörschwiler sicher.

«Offenbar war einmal ein Airbnb angedacht. Aber erotische Dienstleistungen werfen vermutlich mehr Geld ab.»

Ein Schandfleck in der Gemeinde

Es soll aber nicht nur bei den Einsprachen bleiben. In einem zweiten Schritt sammeln die Einsprechenden derzeit Unterschriften in der Nachbarschaft. Über 80 Unterschriften seien bereits in kürzester Zeit zusammengekommen, sagt Rainer Graf, der seit 18 Jahren im Riederen-Quartier wohnt. «Wir wollen sicher 100 Unterschriften sammeln.»

Rainer Graf findet einen Erotikbetrieb in so einem kleinen Quartier, in dem auch Kinder und Jugendliche leben, schlicht unpassend und anstössig. Das Bordell wäre ein «Schandfleck» in Mörschwil. Hinzu käme die Tatsache, dass das Etablissement quartierfremden Verkehr generieren würde. «Für mich ist klar, dass dieser Betrieb nur negative Auswirkungen auf uns Anwohner und auch die Gemeinde hätte.» Wird das Baugesuch bewilligt, wäre das für Graf eine «Katastrophe». Er würde sich überlegen, umzuziehen:

«Jedes Mal an einem Bordell vorbeifahren, wenn ich nach Hause will? Das ist ein No-Go.»

Viele Leute würden sich künftig einen Zuzug in den Weiler Riederen überlegen, ist sich der 53-Jährige sicher. Vor allem Familien. Aus den Wohnungen oberhalb des geplanten Etablissement sei bereits eine Frau ausgezogen.

Wie Marco Mathis stört sich auch Rainer Graf zudem an der Tatsache, dass Elias Baumann selber nicht in Mörschwil wohne, sondern im Toggenburg. Graf sagt:

«Er will sich bereichern, während wir hier rundherum alle leiden. Das ist doch verrückt.»

Anwohnende wollen ein Zeichen setzen

Auch Beatrice Fässler findet, dass der Erotikbetrieb ein «Fremdkörper» im Quartier wäre. Die 72-Jährige ist im Weiler Riederen aufgewachsen und lebt seit über 20 Jahren wieder dort in ihrem Elternhaus. Auch sie und ihr Mann haben Einsprache eingereicht.

Die Stimmung in der Nachbarschaft sei gut, man habe es lustig zusammen, feiere jeweils ein Quartierfest. Fässler sagt:

«Ein Wohngebiet ist der falsche Ort für so ein Etablissement. Meiner Meinung nach passt dieses besser an den Rand einer Gemeinde. Wir wollen einfach unseren Frieden haben.»

Sie wolle sich später nicht vorwerfen, dass sie nichts unternommen habe, begründet Beatrice Fässler die Einsprache und die Mitwirkung an der Unterschriftensammlung. Auch Marco Mathis sagt: «Die Unterschriften sollen unserem Anliegen mehr Gewicht geben.» Es werde schwierig, den Erotikbetrieb zu verhindern, sagt er. «Zumal die Gegenseite einen Rechtsanwalt hat und dieser unsere Stellungnahmen allesamt zerpflückt hat. Aber wir müssen es versuchen und wollen ein Zeichen setzen.»

Rainer Graf hofft derweil, dass die Gemeinde die Sache aktiv angeht und man gemeinsam eine Lösung findet. Er hält zudem fest, dass durchaus ein öffentliches Interesse auf Gemeindegebiet bestehe, um ein solches Gewerbe zu verhindern. Dies zeige auch die grosse Resonanz aus der Unterschriftensammlung weit über das Riederen-Gebiet hinaus.

Gemeindepräsidentin hat mit Widerstand gerechnet

Martina Wäger, Gemeindepräsidentin Mörschwil. Bild: Ralph Ribi

Dass man im Weiler Riederen nicht gerade begeistert davon ist, dass die Liegenschaft 44 teilweise für erotische Angebote umgenutzt werden soll, weiss auch die Gemeinde. Mörschwils Gemeindepräsidentin Martina Wäger sagt auf Anfrage, sie habe damit gerechnet. Und: «Ich kann das nachvollziehen.» Weitere Ausführungen ihrerseits erachte sie nicht als notwendig, zumal das Verfahren noch laufe.

Eine Anfrage an den Anwalt des Projektverfassers blieb unbeantwortet.

