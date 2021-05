Wiborada-Projekt «Es ist eine eindrückliche, tiefgreifende, erschütternde Erfahrung»: Wie die erste Inklusin ihre Woche auf Spuren der St.Galler Heiligen Wiborada erlebte Seelsorgerin Hildegard Aepli hat sich als Erste in eine Zelle an der St.Galler Kirche St.Mangen einschliessen lassen. Sie berichtet von einer Woche voller intensiver Erfahrungen, und wie sie plötzlich zur Seelsorgerin für eine ganze Stadt wurde.

03.05.2021

In dieser Zelle lebte Hildegard Aepli eine Woche, freiwillig eingeschlossen. Bild: Ralph Ribi

Hildegard Aepli hatte sich auf vieles vorbereitet. Eine Woche eingeschlossen in einer Zelle zu leben, ein Zellenfenster zur Stadt, eines in die Kirche St.Mangen, auf den Spuren der St.Galler Heiligen Wiborada. Sie ist es schliesslich gewohnt, sich zurückzuziehen, auf sich selbst geworfen zu sein, zu meditieren, zu beten. Auch, auf andere zuzugehen, ihnen zuzuhören, zu helfen – Aepli ist ausgebildete Seelsorgerin. Aber was dann geschah, in ihrer Woche als erste Inklusin, damit hatte sie nicht gerechnet.

Jetzt ist sie den zweiten Tag komplett in Freiheit, und schon wieder voll im Hier und Jetzt und übervollen Alltag. Gleich noch ein Interview mit dem deutschen Südwestrundfunk, dann eines mit der «Schwäbischen Zeitung», danach Physiotherapie. Dazwischen das Projekt Wiborada 2021 weiter organisieren, gestern war Wiboradatag, mit Prozession der Statue und 100 geladenen Gästen.

Und, noch wichtiger: der tägliche Besuch bei der zweiten Inklusin, Noa Zenger. Zenger ist Pfarrerin, Exertitienleiterin, Fastenleiterin, eine erfahrene Seelsorgerin also; doch die geistliche Begleitung ist wesentlich für die Inklusinnen und Inklusen. Noa Zenger wird von Hildegard Aepli begleitet. Denn was die Freiwilligen erleben in der kleinen Zelle an der Kirche St.Mangen, direkt an Wiboradas Grab, inmitten der Stadt und zugleich auch weg von ihr, das hat es in sich.

Die aus Holz gebaute Wiborada-Zelle schmiegt sich an die Kirche St.Mangen an. Ein Fenster zeigt zur Stadt hin, das andere wurde durch die Kirchenmauer gebrochen, damit die Inklusin an den Gottesdiensten und den abendlichen Gebeten teilnehmen kann. Bild: Ralph Ribi

137 Menschen kamen zum Gespräch ans offene Zellenfenster

«Es ist eine eindrückliche, tiefgreifende, erschütternde Erfahrung», sagt Hildegard Aepli. Sie sitzt in ihrem Büro, Tag zwei nach ihrem Auszug aus der selbstgewählten Inklusion, und wie sie so erzählt, spürt man, wie tief berührend, wie eindringlich diese Woche war. 137 Menschen kamen zum Zellenfenster, um mit Aepli zu sprechen. 137 Gespräche in sechs Tagen. Zweimal pro Tag wird das Zellenfenster zur Stadt hin geöffnet, für je eine Stunde. Mittags seien meist fünf bis acht Personen gekommen – abends 20 und mehr.

Aepli durchlebt beim Erzählen die sie fast überwältigenden Szenen nochmals. Alle seien gekommen, Neugierige, Fragende, welche, die einfach Lust auf einen kleinen Schwatz hatten, und Menschen, die ihr ohne Umschweife ihre existenzielle Not ausbreiteten. «Das Zellenfenster hat eine solche Niederschwelligkeit», sagt Aepli. Man muss sich nicht anmelden, nichts vorweisen, man kann einfach kommen und sprechen. Ihr Gefühl: «Die ganze Stadt hat gewusst, ich bin 24 Stunden am Tag da.» Ihre Mentorin, die sie täglich am Morgen besuchte, ihr Wasser, Brot und einen Kaffee brachte, habe ihr gesagt:

«Du gehörst in der Wiboradazelle allen, in der ganzen Stadt.»

Wenig Platz, aber alles da, was es für eine spartanische Woche braucht. Wasser und Essen wird täglich gebracht. Bild: Ralph Ribi

Und so hat Aepli es auch erlebt. Da war die Frau, die ihr vom Selbstmord der Tochter erzählte. Der Mann, der von seinen Aggressionen berichtete, die ihn überkommen. Der Tourist, der von Corona als antichristliche Weltverschwörung sprach. Andere, die, kaum dass sie zu sprechen begonnen hatten, in Tränen ausbrachen. Nein, sie sei nicht überrollt worden, sagt Aepli. Aber es habe sie doch mitgenommen, berührt, dass Menschen ihr so offen begegnen – und sie bitten, ihre Sorgen und Nöte ins Gebet einzuschliessen. Aepli sagt:

«Es war gut, nach jeweils einer Stunde das Fenster wieder schliessen zu können und die Anliegen ins Gebet zu bringen.»

Es sei fordernd und gleichzeitig bereichernd: Die Reflexion, was geschieht mit den Menschen in diesem Projekt. Auch mit ihr selber. «Es ist der Wahnsinn», sagt Aepli. Und ja, so ein Fenster, hinter dem jemand sitzt, dem man sich einfach so anvertrauen kann, so ein Angebot bräuchte es unbedingt in St.Gallen.

Nur einmal bekam sie eine Krise: Spazierengehen! Velofahren!

Langweilig sei ihr nie geworden, sagt Aepli. Sie hat sich strikt an ihr Tagesprogramm gehalten. Beten, Meditation, Lektüre des Lukas-Evangeliums und der Psalmen, Yoga, Qi Gong, Handarbeit, Tagebuch schreiben – ihre Tage waren gut ausgefüllt. Angst hatte sie keine, auch nicht nachts. Aber: Sie merkte, dass sie in der Zelle dünnhäutiger weil ungeschützter war.

Gefehlt habe ihr nichts. Nur einmal bekam sie eine Krise, am Donnerstagabend hatte sie Sehnsucht auf einen Spaziergang an der frischen Luft, Velofahren oder Treppensteigen. Was sie aber im Eingeschlossensein erlebte: Die Offenheit zur Stadt durchs Fenster, den Menschen zugewandt und gleichzeitig zurückgezogen, eingeschlossen, die Verbindung mit Gott suchend. Und genau das macht für sie das Projekt aus, das eindrückliche, erschütternde Erlebnis: Die Zurückgezogenheit mit zugleich enormer Offenheit für die Welt.

Blick aus der Kirche St.Mangen durch das historische Fenster in die Zelle. Bild: Ralph Ribi

Nicht nur deswegen möchten Aepli und Ann-Katrin Gässlein vom Team der Cityseelsorge das Projekt gerne weiterführen. Ihre Vision: am liebsten bis 2026, wenn sich der 1100. Todestag der Heiligen Wiborada jährt. In ihrer Woche als Inklusin hätten bereits drei weitere angefragt, eine Woche in der Zelle zu verbringen, sagt Aepli.

Das zweite, weibliche Auge der Stadt

«Im Laufe der Woche ist mir bewusst geworden, was für ein einäugiges Geschichtsverständnis St.Gallen hat», sagt Aepli. «Alles fokussiert sich auf das Kloster, das Unesco-Weltkulturerbe, auf Gallus. Aber St.Mangen ist wie das zweite Auge der Stadt, das Weibliche.» St.Gallen sollte sich fragen: Wollen wir zweiäugig auf unsere Gesellschaft schauen? Ihre Anregung: «Lassen wir uns geschichtlich die Augen öffnen von Gallus und Wiborada.»

St.Gallen sei eine Hochburg der Inklusion gewesen, 700 Jahre, bis zur Reformation, haben Inklusinnen und Inklusen in St.Gallen gelebt – und als Seelsorger für die ganze Stadt gewirkt. Das Projekt Wiborada 2021, das Aepli ins Leben rief, es hat ihr schon in der ersten Woche gezeigt, was für eine mystische, historische, soziale, diakonische und liturgische Dimension die Heilige Wiborada besitzt.