Wiborada-Experiment: HSG-Frau lässt sich eine Woche einschliessen

Wiborada-Experiment «Ich forsche über Einheit und Liebe»: Warum sich eine Lehrbeauftragte der Uni St.Gallen eine Woche lang einschliessen lässt Darya Gerasimenko, St.Galler Nachhaltigkeitsexpertin mit russisch-ukrainischen Wurzeln, begibt sich auf Wiboradas Spuren: Sie lässt sich eine Woche lang in eine Zelle hinter der Kirche St.Mangen einschliessen. Im Gespräch erzählt sie, warum sie das macht, was sie mitnimmt und was sie in der Zelle am meisten vermissen wird. Christina Weder Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Am Freitag wird sie in die Wiborada-Zelle ziehen: Darya Gerasimenko, Lehrbeauftragte der Uni St.Gallen, träumt von einer Welt, in der bedingungslose Liebe regiert. Bild: Ralph Ribi

Eine Woche lang wird Darya Gerasimenko den Vorlesungssaal gegen eine Zelle hinter der Kirche St.Mangen tauschen. Die Lehrbeauftragte der Universität St.Gallen ist eine von fünf Inklusinnen, die beim Wiborada-Projekt mitmachen und sich je eine Woche einsperren lassen. Während dieser Zeit müssen sie sich mit zwölf Quadratmetern, Tisch, Stuhl, Bett, WC und Waschschüssel begnügen. Die erste Freiwillige ist am vergangenen Freitag eingezogen. Gerasimenko ist als zweite an der Reihe. Am Freitagabend, 18.30 Uhr, wird die Tür hinter ihr ins Schloss fallen.

Die 38-Jährige tut das freiwillig; sie hat sich dafür beworben als einzige russisch-orthodoxe Teilnehmerin. Was bringt eine Wirtschaftsexpertin dazu, sich eine Woche lang wie Wiborada einschliessen zu lassen?

Darya Gerasimenko (ganz rechts) trifft bei den Vorbereitungen die anderen vier Inklusinnen in der Wiborada-Kapelle in St.Georgen. Bild: PD

Wirtschaftsexpertin mit ungewöhnlichem Vokabular

Bei einem Treffen vor der Zelle sagt Darya Gerasimenko, sie verspreche sich eine neue Erfahrung. Und: Das Wiborada-Experiment habe viel mit ihrer Arbeit und Forschung zu tun. Die 38-Jährige hat internationalen Handel und Globalisierung studiert. Sie war beratend für die UNO, die Welthandelsorganisation WTO und die Weltbank tätig, und sie war als eine von nur wenigen weiblichen Referentinnen zum russischen Energieforum 2021 geladen.

Gerasimenko lehrt an der HSG Volkswirtschaft und ist Professorin für Nachhaltigkeit an der Raumfahrtsuniversität Samara in Russland. Als solche beschäftigt sie sich mit sozialen Innovationen für eine regenerative Wirtschaft. Es geht um Fragen, wie Produkte und Materialien möglichst lange im Kreislauf bleiben, wie sie geteilt, wiederverwendet, repariert oder recycelt werden können.

Doch Darya Gerasimenko hat ein anderes Vokabular, als man es von einer Wirtschaftsexpertin erwarten würde. Sie spricht viel von Achtsamkeit, Balance, Bewusstsein und Harmonie. Ihr Forschungsgebiet mutet esoterisch an. Über ihre Arbeit sagt sie:

«Ich forsche über Einheit und universelle Liebe.»

Seit einem halben Jahr führt sie ein eigenes Start-Up mit dem Namen «Unity Field» und dem Slogan «Be love» (Sei Liebe!).

Aufmerksamkeitsübungen im Hörsaal

Beim Fototermin vor der Wiborada-Zelle formt die 38-Jährige mit den Fingern ein Herz. Es ist für sie nicht einfach eine Pose, sondern eine Lebenshaltung. Während ihres Doktorstudiums an der HSG habe sie gemerkt, dass ihr die aktuellen Forschungsansätze für wirtschaftliche Entwicklung nicht genügten. Seither suche sie neue Wege und binde Spiritualität in ihre Forschung ein. Ihr Motto: «Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst.»

So ist sie zu einer Nachhaltigkeitsexpertin geworden, die ihren Studentinnen und Studenten Aufmerksamkeitsübungen beibringt, in den sozialen Medien spirituelle Sprüche und Bilder von Lichtgestalten postet, sich roh-vegan ernährt und offen ist gegenüber Experimenten wie dem Wiborada-Projekt.

Eine Ikone im Gepäck

Wiborada hätte mehr Aufmerksamkeit verdient, findet Gerasimenko, für die Frauenförderung ein Anliegen ist. Wiborada sei ein «Top-Coach» für jene gewesen, die sich bei ihr am Zellenfenster Rat holten. Nach diesem Vorbild sollen die Inklusinnen das Fenster zur Stadt öffnen - zweimal täglich für je eine Stunde. «Ich lade die Besucherinnen und Besucher zu einem Erfahrungsaustausch ein», sagt Gerasimenko.

Einblick in die Zelle, die Darya Gerasimenko sieben Tage nicht verlassen wird. Zweimal täglich wird sie am Fenster Besuch empfangen. Bild: Ralph Ribi

Sie hat sich vorgenommen, Stichworte zu den Gesprächen auf Zettelchen zu notieren, diese an die Wand zu hängen und eine Collage zu gestalten. Wie eine Forscherin will sie in der Zelle vorgehen. Ihre üblichen Arbeitsgeräte – Handy, Computer, i-Pad – muss sie zu Hause lassen. Sie darf nicht viel mitnehmen in die Zelle. Neben den Zetteln wird sie eine Ikone im Gepäck haben, die ihr viel bedeutet und die mit ihren Wurzeln zu tun hat.

Darya Gerasimenko ist verheiratet, lebt seit 14 Jahren in St.Gallen und ist unterdessen eingebürgert. Aufgewachsen ist sie in der russischen Millionenstadt Kazan, die rund 800 Kilometer östlich von Moskau liegt und deren Bevölkerung sich je zur Hälfte aus Russen (russisch-orthodoxen Christen) und Tataren (Muslims) zusammensetzt. Wie viele Russinnen und Russen hat auch Gerasimenko familiäre Verbindungen in die Ukraine. Ihr Vater stammt aus der Ukraine, ihr Familienname ist ukrainisch. Der Kriegsbeginn sei für sie ein Schock gewesen.

Die Ikone «Lady of Kazan», die Darya Gerasimenko in die Zelle mitnimmt. Bild: PD

Im Gespräch äussert sie sich zurückhaltend zum Krieg, verweist auf ihre Posts zu Frieden und Liebe in den sozialen Medien. Und auf die Marienikone, die sie in die Zelle mitnimmt und die beide Nationen verbindet. Gerasimenko hat sie vor zehn Jahren im Höhlenkloster in Kiew erworben. Dort wurde sie von einem Mönch gemalt - mit einem Muster, das aus ihrer russischen Heimatstadt Kazan stammt. «Die Ikone ist für mich ein Sinnbild für Einheit», sagt sie.

Fan des Appenzellerlandes

Eine Freundin habe sie kürzlich gefragt, ob sie keine Angst habe, sich als gebürtige Russin am Zellenfenster schwierigen Gesprächen auszusetzen. Doch Gerasimenko ist zuversichtlich. Sie fürchtet sich auch nicht vor dem Allein- und Eingeschlossensein. Das Wiborada-Projekt reiht sich für sie in Experimente ein, die sie bereits gemacht hat: Sie hat in Dunkelheit ausgeharrt, in geschlossenen Räumen meditiert, mit Wasser gefastet.

Die grösste Herausforderung sei für sie, eine Woche lang auf die Natur zu verzichten. Gerasimenko, die einen Appenzeller Gurt mit ihren Initialen trägt, ist ein Fan des Appenzellerlands. In ihrer Freizeit wandert sie am liebsten im Alpstein. Sie sei froh um den Baum, der vor der Zelle steht - ihre einzige Verbindung zur Natur, bis die Tür eine Woche später wieder aufgeschlossen wird.

