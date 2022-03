«Ninja Warrior Austria»: Joel Mattli gewinnt

Wettkampf Regelmässig in der Kletterhalle St.Gallen trainiert: So hat es Joel Mattli geschafft, «Ninja Warrior Austria» zu gewinnen Seit rund drei Jahren trainiert Joel Mattli regelmässig in der Kletterhalle St. Gallen. Dort hat er sich unter anderem auf den Showwettkampf «Ninja Warrior Austria» vorbereitet – und am Montag den Sieg in die Schweiz geholt. Rita Bolt Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Joel Mattli hat am Montagabend bei «Ninja Warrior Austria» gewonnen. Bild: Michel Canonica

Mit freiem Oberkörper in roten Shorts wartet Joel Mattli auf seinen finalen Start bei «Ninja Warrior Austria». Er sei gut vorbereitet, körperlich fit und im Kopf parat, sagte er vorgängig. Er habe optimal trainiert. Denn wer im Parcours mit Hindernissen zum Hangeln, Balancieren, Springen, Klettern und Stemmen patzt, fällt ins Wasser und scheidet damit aus.

Dem 27-Jährigen, der regelmässig in der Kletterhalle St. Gallen trainiert, passiert das nicht. Im Gegenteil: Am Montagabend hat er den Wettkampf «Ninja Warrior Austria» gewonnen – für ihn ein grosser Erfolg. Und er nimmt 88‘888 Euro mit nach Hause.

Mehrmals im Finale

Der braungebrannte Athlet mit Waschbrettbauch sieht gar nicht aus wie ein «Ninja Krieger», eher wie ein Model. «Meine Mitstreiter haben mich immer als Beach Sonnyboy bezeichnet», erzählt Mattli und lacht. Nach dem Sieg feierten sie ihn. «Es war kein Neid zu spüren. Im Gegenteil, sie haben mir den Sieg gegönnt.»

Vor dem Final, der in Graz ausgetragen wurde, joggte er, sass an einen Teich und holte sich so die notwendige Konzentration und Ruhe. Den Grundstein für den Sieg hat der gebürtige Zürcher in St. Gallen gelegt.

Joel Mattli studiert an der Universität St. Gallen Business Management. Während des Studiums, 2018, beginnt er mit dem Training für «Ninja Warrior». Ab dann ist er einmal wöchentlich in der Kletterhalle anzutreffen, um sich auf Parcours vorzubereiten.

Er hat es mehrfach bei «Ninja Warrior Germany» und «Ninja Warrior Switzerland» in den Final geschafft und 2019 sogar im Halbfinale von «Ninja Warrior Germany» eine Bestzeit erreicht. Bei «Ninja Warrior Austria» wollte Mattli endlich durchstarten.

16,5 Meter langes Seil in der Kletterhalle aufgehängt

Die grosse Herausforderung dabei war nicht die geforderte Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer, sondern das letzte Hindernis, der sogenannten Mount Midoriyama: ein 21 Meter langes Seil, das in 30 Sekunden erklommen werden muss. «In der Kletterhalle St. Gallen durfte ich mir ein Seil aufhängen und so oft trainieren, wie ich wollte», erzählt Joel Mattli. Das Seil sei allerdings nur 16,5 Meter lang.

«Die letzten Meter nach oben sind erfahrungsgemäss die härtesten.»

Er habe sich eine Technik zurechtlegen müssen, damit ihm auf den letzten Metern nach oben nicht die Kraft ausgehe. Sein Ritual am Boden: Mit den Händen auf die Schenkel und an die Schläfen tippen, den Blick dem Seil entlang nach oben schweifen lassen und los. Selbstverständlich in Shorts und ohne T-Shirt. «Ich habe in der Kletterhalle immer 1:1 trainiert», sagt Mattli. Weltweit sei es bisher nur etwa einem Dutzend Personen gelungen, Mount Midoriyama in vorgegebener Zeit zu erklimmen. Bei «Ninja Warrior Austria» war er der einzige, der es geschafft hat.

Der 27-Jährige trainiert regelmässig in der Kletterhalle St. Gallen und hat dafür ein 16,5 Meter langes Seil aufgehängt. Bild: Michel Canonica

Seine Ausdauer hat der Athlet übrigens mit Treppensteigen hinauf zu Drei Weieren verbessert. Rauf und runter. Und am Schluss des Trainings oben angekommen habe er auf dem Steg Stretching und Yoga-Übungen gemacht.

Was reizt an diesem Sport?

Mattli ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schweizer Ninja Warriors. Was fasziniert ihn an diesem Sport? «Die Vielseitigkeit», sagt er. «Und der Nervenkitzel.»

Ein Ninja Warrior müsse seinen Körper gut kennen, denn er übe verschiedene Sportarten aus und müsse in kürzester Zeit Leistung abrufen können.

«Ein kleiner Moment Unaufmerksamkeit und schon landet man im Wasser und der Wettkampf ist vorbei.»

Wer an einem Ninja-Warrior-Wettkampf teilnehmen möchte, muss sich zuerst beweisen. Das heisst, ein Casting überstehen. Die Teilnehmenden absolvieren dabei einen Parcours.

Mattli verhehlt nicht, dass bei der Entscheidung der Jury nicht nur die Fitness des Bewerbers, sondern auch das Entertainment zählt, da die Wettkämpfe im Fernsehen ausgestrahlt werden. «Da braucht es auch Geschichten über die Teilnehmenden.» Und seine Geschichte? «Meine Geschichte hat erst angefangen und dauert noch lange.» Er wolle seine eigene Marke «Mattli Passion» als Model, Werbegesicht, Schauspieler, Personaltrainer und Coach weiter vorantreiben.

