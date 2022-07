Wettkampf Küstenwettkämpfe auf dem Bodensee: Die Seeclubs Rorschach und Arbon lancieren Coastal-Rowing-Regatta Coastal Rowing ist eine extreme Ruderversion und hat mit dem herkömmlichen Rudern wenig zu tun. Dramatische Wendemanöver und Rangeleien rund um Bojen sowie Geschick und Taktik spielen beim «Küstenrudern» eine wesentliche Rolle. Im September findet das erste derartige Rennen auf dem Bodensee statt; optimal bei gehörigem Wellengang. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 06.07.2022, 08.16 Uhr

Das Coastal-Rowing-Boot (links) ist deutlich breiter als das traditionelle Ruderboot. Bild: Rudolf Hirtl

Coastal Rowing ist anders: Oft wird es auch als das Mountainbiking des Rudersports oder Abenteuerrudern in und auf den Wellen bezeichnet. Eine Coastal-Rowing-Regatta wird denn auch nicht auf geraden Regatta­bahnen bei möglichst wenig Wellengang ausgetragen, sondern auch bei rauem Seegang. Auch das Navigieren und Andriften von Bojen im Wind und bei Strömungen verleiht dem Sport eine neue Dimension, was den Zuschauern vom Start weg spannende Wettkämpfe liefert. Mit Massenstart, entweder wie bei einer Segelregatta auf dem Wasser oder über Beach-Sprints vom Ufer aus.

Coastal Rowing wird meistens an einer Meeresküste betrieben. Laut Rolf Deubelbeiss vom Seeclub Rorschach wurden dafür spezielle Boote entwickelt. In der Schweiz rücken damit auch windexponierte Seen in den Fokus, auf denen der traditionelle Rudersport bisher einen schweren Stand hatte.

Wasser kann über- und abfliessen

Um den Unterschied eines herkömmlichen Ruderbootes und eines Coastalbootes zu demonstrieren, holt der Präsident des SC Rorschach je ein Exemplar aus dem Klubhaus. Das Coastalboot ist sichtbar breiter und hat eine höhere Stabilität und Robustheit als das Flachwasserboot. Zudem ist das Heck extra abgeflacht, damit das Wasser über- und abfliessen kann.

Für Coastalboote ist auch höherer Wellengang kein Problem. Bild: PD

An den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028 wird Coastal Rowing voraussichtlich erstmals ins Olympiaprogramm aufgenommen. Ausserdem werden mit Coastal Rowing an Actionsportarten interessierte Menschen angesprochen, die für den traditionellen Rudersport nicht zu gewinnen wären. Aufgrund der zunehmenden Popularität dieser Sportart ist es nicht weiter erstaunlich, dass sich der SC Rorschach und der SC Arbon entschlossen haben, zusammen die Bodensee-Coastal-Rowing-Regatta auf die Beine zu stellen. Diese nationale Regatta mit internationaler Beteiligung findet am Samstag, 10. September, in der Bucht vor dem Klubhaus des SC Arbon statt, in der Nähe des Schwimmbads.

Nur eine Sturmwarnung kann die Regatta verhindern

Rolf Deubelbeiss, Präsident Seeclub Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Dass sich die beiden Klubs für die Durchführung eines Coastal-Rowing-Rennens entschieden haben, hat auch einen praktischen Grund. Eine Ruderregatta zu organisieren, ist mit grossem Aufwand verbunden. Kommt es am Wettkampftag zu einem höheren Wellengang, muss eine konventionelle Flachwasserregatta abgebrochen werden, die ganzen Bemühungen waren umsonst. Das Coastal-Rowing-Rennen hingegen wird erst durch eine Sturmwarnung ausgebremst, dies auch nur aus versicherungstechnischen Gründen.

Die Regatta beginnt am Samstag um 9.30 Uhr beim Bootshaus, wobei ein Rundkurs von sechs Kilometer Länge zu absolvieren ist. Zur Teilnahme eingeladen sind U23-, Elite-, Masters- und Mixed-Teams. Anmelden auf regasoft.swissrowing.ch «Wir sind schon sehr gespannt, wie das Rennen wird, und wir hoffen natürlich, dass der Bodensee dann auch ein wenig unruhig ist, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer spektakuläre Rennen zu sehen bekommen», so Rolf Deubelbeiss.

