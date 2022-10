Wettkampf Bunte Socken sollen Glück bringen: Die Gossauer Floristin Jasmin Wüthrich nimmt an den Berufsweltmeisterschaften teil Sträusse binden auf Zeit, Gestecke kreieren: Die Gossauer Floristin Jasmin Wüthrich reist am Wochenende nach zweijähriger Vorbereitungszeit an die Berufsweltmeisterschaften World Skills in Helsinki. Rita Bolt Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jasmin Wüthrich aus Gossau wird sich an den Berufsweltmeisterschaften mit anderen Floristinnen messen. Bild: Reto Martin (12. Oktober 2022)

«Die Vorbereitungen auf die Berufsweltmeisterschaften sind kein Spaziergang», sagt Jasmin Wüthrich. «Das Training wird oft unterschätzt. Für mich sind sie vergleichbar mit jenen im Leistungssport.» Die 21-Jährige muss es wissen, denn in den vergangenen zwei Jahren ist die Gossauer Floristin jede freie Minute am Trainieren: Sträusse binden auf Zeit, Gestecke kreieren, Techniken lernen und vieles mehr.

Sie sei ursprünglich überhaupt kein Wettkampftyp. Aber nach dem Sieg an den Schweizer Meisterschaften Swiss Skills wurde bei ihr die Lust geweckt, sich an einem grösseren Wettkampf mit anderen zu messen. Nicht ganz unschuldig daran, dass Wüthrichs Wettkampfgeist immer grösser wurde, war die Arneggerin Martina Wick, die 2019 bei den World Skills in Russland Berufsweltmeisterin als Restaurationsfachfrau wurde:

«Meine Familie und meine Freunde haben mir ebenfalls zugeredet und ich habe mir gesagt, dass ich nichts zu verlieren habe, sondern nur gewinnen kann.»

Die World Skills waren in Schanghai im September 2021 geplant. Die Coronapandemie machte aber eine Durchführung nicht möglich, die Grossveranstaltung musste zweimal verschoben werden und findet nun als Special Edition in 15 Ländern als World-Skills-Competition 2022 statt. 13 von total 60 Wettkämpfen werden in der Schweiz ausgetragen. Austragungsorte sind Aarau, Basel, Bern, Genf, Luzern und Montreux. Die Floristinnen treten in Helsinki an.

Die gleichen Handgriffe 100 Mal üben

Jasmin Wüthrich hat in den vergangenen zwei Jahren nur noch stundenweise als Floristin gearbeitet. Im Vordergrund stand immer das Training. Die Gossauerin sagt:

«Das Niveau der Berufsweltmeisterschaften ist nicht vergleichbar mit jenem der Schweizer Meisterschaften.»

«Weltmeisterschaften gehen in Richtung Künstlerisches.» Jeder Handgriff müsse auf den Punkt genau sitzen; manchmal habe sie die gleichen Handgriffe täglich 100 Mal üben müssen. An Wüthrichs Seite während der Trainings war Swiss-Skills-Coach Esther Siegenthaler aus Bern. Trainingsort war denn auch Bern.

Wüthrich wird gegen 13 Mitbewerberinnen aus 13 Ländern wie China, Japan, Indien, Südtirol, Frankreich und weiteren antreten. Sie denke nicht, dass es eine Favoritin für den Weltmeistertitel gebe. «Denn niemand von uns weiss, wie die Wettbewerbsaufgaben aussehen werden.» An den Schweizer Meisterschaften beispielsweise mussten die Teilnehmenden unter anderem einen Vintage-Kopfschmuck und ein Gesteck zum Thema «Sommer in Schanghai» kreieren sowie einen üppigen Blumenstrauss binden.

Jasmin Wüthrich 2020 bei den Schweizer Meisterschaften. Bild: Valeriano Di Domenico

Sie sei für die Berufsweltmeisterschaften auch mental gerüstet. Es sei Pflicht, dass alle Teilnehmenden der World Skills mental von einem Profi-Coach unterstützt werden. Mit ihrer Trainerin Sabrina Böhni-Keller habe sie geübt, sich auf den Wettkampf zu fokussieren, auf Abläufe zu konzentrieren, Techniken zu verinnerlichen, aber auch durchzuhalten, auf etwas zu verzichten und sich immer wieder zu motivieren.

Für sie sei das mentale Training noch aus einem andren Grund wichtig gewesen, denn im vergangenen Jahr habe sie noch die weiterbildende Berufsprüfung absolviert und abgeschlossen – als Beste mit der Note 5,3.

Zange, Schere und Messer sind eingepackt

Die Gossauerin ist gut vorbereitet für die Berufsweltmeisterschaften. Der Koffer steht bereit. Das Werkzeug – Zange, Schere, Messer – sowie der Delegationsanzug der Schweizer Nationalmannschaft sind eingepackt. Und mit im Gepäck sind ihre Glückssocken.

Diese bunten Socken habe sie von ihrem Berner Trainingsteam erhalten. Für jeden der vier Wettkampftage ein neues Paar. Glück bringen und Mut machen werden bestimmt ihre Eltern, ihr Freund und weitere Freunde, welche die junge Berufsfrau nach Helsinki begleiten werden. Der Flug geht am Sonntag, 16. Oktober.

Der Wettkampf für Jasmin Wüthrich beginnt am 20. Oktober, zurück erwartet wird sie am 25. Oktober. Sie wird sich vermutlich bald wieder auf den Weg machen, wenn möglich nach Salzburg. Dort werden die Berufsweltmeisterschaften der Elektrotechniker, Maurer und weiteren Berufsgruppen ausgetragen:

«Ich werde versuchen, bei Wettkämpfen meiner Teamkollegen aus dem Natikader dabei zu sein. Wir hatten eine unvergessliche Zeit zusammen.»

Wüthrich hat die Lehre als Floristin bei der Blumen Belser AG in Gossau absolviert und dort auch als Springerin vor den Berufsweltmeisterschaften gearbeitet. Sie wird nach den Berufsweltmeisterschaften Gossau für einige Zeit den Rücken kehren: Sie hat eine Anstellung als Floristin in Wien.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen