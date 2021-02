Wetterumschwung Nach dem grossen Regen: Wie steht es um die Pisten und Loipen in der Stadt St.Gallen? Der Schnee schmilzt dahin und es sind Sportferien. Wer nun Ski fahren möchte, muss das voraussichtlich ausserhalb der Stadt in höheren Gebieten tun. Theepan Ratneswaran 01.02.2021, 05.00 Uhr

Der Schnee auf den Pisten in der Stadt St.Gallen schmilzt und weicht immer mehr grünen und braunen Flecken. Bild: Ralph Ribi

Es regnet, es windet und hin und wieder «gückselt» die Sonne hinter den Wolken hervor. Welch ein Unterschied: Vor zwei Wochen erlebte die Stadt einen rekordverdächtigen Wintereinbruch. Kinder und auch Erwachsene erfreuten sich an der weissen Schneepracht. Einige bretterten auf Skiern durch die engen St.Galler Gassen. Andere gingen regulär auf die Skipisten und Skilifte der Stadt.

Skilifte sind geschlossen

Damit ist aber vorläufig Schluss. Der Skilift Beckenhalde ist aufgrund des Regens geschlossen. So steht es schwarz auf rot auf dem Whatsapp-Profilbild des Betreibers Marcel Hurter. Er müsse jetzt von Tag zu Tag schauen, sagt er auf Anfrage.

«Die Piste schmilzt aber dahin.»

Der Regen und vor allem auch die steigenden Temperaturen in den nächsten Tagen machen den Winterplausch zunichte. Das bestätigt auch Kathrin Schmid Dronjak vom Skilift am Schlösslihang in Bruggen, der seit dem ersten Regen geschlossen ist. Die Aussichten seien nicht so gut, sagt sie. Sollte es nicht kälter werden, dann sei bald auch der restliche Schnee weg.

Ohne Schnee ist Langlaufen bald passé

Jedes Jahr werden die St.Galler Loipen durch die Dienststelle Sport und Stadtgrün (ehemals Gartenbauamt), gespurt und den Bewohnerinnen und Bewohnern gratis zur Verfügung gestellt. Am 20. Januar schrieb zum Beispiel Ruth auf der Webseite des St.Galler Sportamts den Kommentar: «Herzlichen Dank für die perfekten Loipen. Es ist eine wahre Freude, hier in St. Gallen langlaufen zu können.»

Nur kurz währte die Freude. Der Schnee sei jetzt sehr knapp und vor allem sehr, sehr nass, sagt Roman Bottlang vom städtischen Sportamt. Aktuell können die fünf Loipen auf dem Stadtgebiet nicht gespurt werden, sagt er. Das Spurgerät würde mehr zerstören, als schön spuren.