Wetter Wenn es nicht bald regnet, können sich die Frösche nicht fortpflanzen: So macht die lange Trockenheit den Tieren und Bauern der Region St.Gallen zu schaffen Es hat seit drei Wochen kaum geregnet. Die Frösche können nicht aufbrechen zu ihrer Hochzeitsreise. Bäuerinnen und Bauern müssen ihre Beete früher als sonst wässern. Melissa Müller Jetzt kommentieren 16.03.2022, 19.00 Uhr

Wenn es trocken bleibt, schaffen es viele Frösche nicht mehr, sich diesen Frühling zu paaren. Dieses Bild wurde vor zwei Jahren in Abtwil aufgenommen. Leserbild: Ingrid Zürcher

Am Mötteliweier in Untereggen ist es verdächtig still. «Dabei sollte hier Anfang März eigentlich ein lautes abendliches Froschkonzert zu hören sein», sagt Bäuerin Anita Troxler, die neben dem Naturschutzgebiet wohnt und Gemüse und Blumen anbaut. Warum sind die Kröten und Frösche noch nicht da? «Es ist zu trocken», sagt Amphibien-Experte Jonas Barandun. Die Frösche, Kröten und Mölche würden im Wald ausharren und auf Regen warten. «Die Amphibien haben es jetzt pressant», sagt Barandun. Sie sind startklar für ihre Wanderung vom Wald zu den Gewässern, um sich zu paaren und ihren Laich abzulegen. Bloss: Sie können nicht.

Erst wenn ein kräftiger Regenguss kommt, können die Tiere ihre Reise antreten. «Warmer Regen ist für die Frösche ein Trigger. Der Startschuss, dass es losgeht», sagt Barandun. «Dann wissen sie: Es ist gut, ich kann ablaichen.» Das sei genetisch seit Jahrmillionen in den Tieren drin. Trockene Wasserstellen füllen sich dann wieder auf.

Biologe Jonas Barandun. Bild: Ralph Ribi

Sobald es im Frühjahr genug nass ist, drängt es die kleinen Hüpfer überall zu Hunderten und zu Tausenden zur Rückkehr ins Gewässer, in dem sie sich einst vom Ei über die Kaulquappe in einen Frosch verwandelt haben. Bislang haben sich erst einzelne Tiere auf den Weg gemacht, als es am Dienstag kurz tröpfelte. Der Biologe sagt:

«Wenn es in den nächsten zehn Tagen nicht regnet, kann sich ein Teil der Tiere nicht fortpflanzen.»

Unterwegs sind die Erdkröten und Frösche in der Abenddämmerung und im Morgengrauen. Eine Erdkröte legt bis zu fünf Kilometer zurück, um zu ihrem Bestimmungsort zu gelangen. Für die Froschwanderung darf es in der Nacht nicht zu kalt werden. Bei Frost werden Amphibien starr und sind blockiert. Ein Frost auch für den Nachwuchs bedrohlich: Bei einem Kälteeinbruch würden manche Froscheier absterben.

Trockene Böden lassen sich besser bearbeiten

Es hat seit drei Wochen kaum geregnet. Das letzte Mal am 25. Februar, jedoch nur schwach. Für Bäuerin Anita Troxler ist die Trockenheit weniger dramatisch als für die Frösche. «Ein verregneter Frühling wäre schlechter, da wir an unserer Hanglage bereits einen lehmigen, schweren Boden haben», sagt sie. Ein nasser Boden sei mühsamer zu bearbeiten. Dank der trockenen Witterung konnten die Troxlers ihre Felder optimal lockern und Salat, Radieschen, Erbsen und Kefen ansäen. Anita Troxler, die Gemüse, Blumen und Kräuter am St.Galler Bauernmarkt und auf dem Rorschacher Marktplatz verkauft, sagt:

«Jetzt sollte es aber schon wieder einmal regnen.»

Bäuerin Anita Troxler vom Schlossgut in Untereggen. Bild: Reto Martin

Der März ist für Bäuerinnen und Bauern ein wichtiger Pflanz- und Saatmonat. Sie säen Rüebli, Salat, Blumenkohl und Broccoli an. Da es seit Wochen nicht geregnet hat, müssen einige Gemüsebauern ihre Beete wässern. «Sonst trocknen die Ansaaten aus und es wächst nichts», sagt Rolf Künzler, Leiter der Fachstelle Gemüsebau und Beeren am Landwirtschaftlichen Zentrum in Salez. Die Bauern im Sarganserland hätten am meisten mit der Trockenheit zu kämpfen, da sie sandige Böden haben. Seit dem Trockensommer 2003 hätten sich alle Gemüsebauern Bewässerungsanlagen zugelegt. Für Bäume sei die Trockenheit kein Problem: «Die Winterfeuchtigkeit ist noch da, die Verdunstung geringer als im Sommer.»

Aprikosen kurz vor der Blüte

Der Mörschwiler «Beeripuur» Roman Schildknecht muss seine 2000 Heidelbeerstöcke wässern, einen Monat früher als gewohnt. «Das ist nicht so tragisch», sagt er. Bei den Chriesi-Bäumen und den Erdbeeren müsse er die Wasserhähne erst aufdrehen, wenn's noch paar Wochen trocken bleibt. Bereits sind die Knospen seiner 800 Aprikosenbäume geschwollen, kurz vor dem Aufblühen. «Es wäre mir lieber, wenn sie erst zwei Wochen später blühen würden», sagt Schildknecht. Frost könnte den empfindlichen Blüten schaden und die Aprikosenernte zunichtemachen. Laut einer Bauernregel wird das milde Frühlingswetter erst mit Ablauf der «Kalten Sophie» am 15. Mai stabil.

Der Mörschwiler «Beeripuur» Roman Schildknecht bewässert seine Heidelbeerkulturen. Bild: Ralph Ribi

Die Winzer fürchten den Frost noch mehr als die Trockenheit. «Mitte April, wenn die Reben austreiben, beginnt die gefährlichste Zeit», sagt Rolf Künzler. Eine Zitterpartie vor den unberechenbaren Wetterkapriolen: Die frischen Triebe der Reben sind so empfindlich, dass sie bei Frost sofort absterben. Im Notfall schützen Winzer ihre Weinrebstöcke mit Frostkerzen.

Es bleibt sonnig

Mit Regen ist vorerst laut Meteo Schweiz nicht zu rechnen. Die Wasserstände der Flüsse und Seen werden weiterhin sinken (siehe Box).

Seepegel noch 45 Zentimeter vom Tiefststand entfernt Wäre jetzt Badesaison, die Leute müssten im Naturschutzgebiet Rohrspitz weit hinauslaufen, um an das kühle Nass zu kommen. Wo ansonsten Wellen plätschern, ist nun, neben all dem Unrat, den der See angespült hat, nur Sand und Schlick zu sehen. In Staad kann man trockenen Fusses das dem Ufer vorgelagerte Felsband erreichen und in den Häfen der Region Rorschach liegen geankerte Schiffe deutlich unter der Hafenmohle. Gefühlt ist der Seepegel derzeit auf einem ungewöhnlich tiefen Niveau. Die Fakten der Messstationen sagen etwas anderes: Der Wasserstand des Bodensees liegt derzeit mit 395,05 m ü. M. auf einem für die Jahreszeit üblichen Niveau. Er ist damit zwar 43 Zentimeter tiefer als vor einem Jahr, doch noch ein gutes Stück vom Tiefststand für den Monat März aus dem Jahr 1963 (394,60) entfernt. Das jahreszeitlich «normale» Ansteigen der Schneefallgrenze im alpinen Bereich des Bodensee-Einzugsgebietes, im Zusammenspiel mit Niederschlägen, würden den Wasserstand nun ansteigen lassen. Sollten aber die tiefen Temperaturen in den Bergen anhalten und nachhaltige Regenmengen ausbleiben, so wird der Pegel des Bodensee weiter sinken. Nach Einschätzung der Bodensee-Wasserstandsinformation in den kommenden zehn Tagen auf die Marke von 394,95 Meter über Meer. (rtl)

«Grossartige Niederschlagsmengen sind in der Region St.Gallen nicht zu erwarten», sagt Bernd Konantz, Meteorologe bei Meteo Schweiz. Es bleibe trocken bis Ende nächster Woche. Allenfalls komme zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag ein kleiner Sprutz vom Himmel, «aber nur ein paar Tropfen».

Der Wasserpegel des Bodensees ist stark gesunken. Impression der Badhütte Rorschach mit Saharastaub-Himmel. Bild: Donato Caspari (15.3.2022)

Folgen für Kröten

Frösche und Kröten müssen also noch länger durchhalten in ihren Verstecken im Wald. Wäre es schlimm, wenn sie sich diesen Frühling nicht fortpflanzen können? «Nein», sagt Biologe Jonas Barandun.

«Es liegt in der Natur der Sache, dass es in einem Jahr viel Nachwuchs gibt und in einem anderen Jahr weniger.»

Der Mensch könne solche Dynamiken nur schwer nachvollziehen. Im verregneten Sommer 2021 sei es den Amphibien jedenfalls «sehr gut» gegangen. Es könne sein, dass Froschweibchen, die diesen Frühling kinderlos bleiben, sich im Sommer dafür mehr Reserven anfressen können. Dann wären sie nächsten Jahr wieder fit, um Nachwuchs zu bekommen.

