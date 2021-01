Wetter Nach dem vielen Schnee folgt der grosse Regen: St.Galler Strasseninspektorat räumt unter Hochdruck Schächte frei Der Schnee taut und gleichzeitig regnet es. Für das Strasseninspektorat bedeutet das: Schächte freiräumen. So können Überschwemmungen verhindert werden. Marlen Hämmerli 28.01.2021, 17.00 Uhr

Ein zugeschneites Auto vor der St.Leonhard-Kirche. Bild: Raphael Rohner (26. Januar 2021)

Die Aussichten für die Stadt St.Gallen sind in den nächsten Tagen düster. Bis Montag soll es regnen, prognostizieren Meteorologen. «SRF Meteo» rechnet für die Region St.Gallen mit kräftigem Regen bis Freitagabend. «Meteo Schweiz» warnt fürs Appenzellerland vor Regen bis 100 Litern pro Quadratmeter. Dazu kommt der viele Schnee, der sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit Regen vollgesaugt hat, jetzt aber langsam taut.

Bäche sowie kleine und mittelgrosse Flüsse können gemäss «Meteo Schweiz» durch den Regen und das Schmelzwasser ansteigen und über die Ufer treten – auch in der Region St.Gallen.

Schnee verschliesst Schächte

Damit das Wasser abfliessen kann, müssen die Schächte der Strassenentwässerung frei sein. In den letzten Tagen hat es wiederholt geschneit und die Schneemaden haben die Entwässerungsschächte teilweise zugedeckt. Strasseninspektor Gerald Hutter vom städtischen Tiefbauamt sagt: «Unsere Leute sind mit Hochdruck daran, die Entwässerungsschächte frei zu machen, damit das Regen- und Schmelzwasser ungehindert abfliessen kann.»

Strasseninspektor Gerald Hutter. Bild: PD

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Strasseninspektorats schaufeln die Schächte nach jedem Schneefall nach Möglichkeit frei. Hutter: «Irgendwann schmilzt der Schnee.» Und wenn die Schächte nicht frei sind, sucht sich das Wasser einen anderen Weg.

Zugeschneite Autos kann man nicht ohne Weiteres stehen lassen

Schon in den vergangenen Tagen war es etwas wärmer. An den Strassenrändern stehen da und dort aber weiterhin eingeschneite Autos. Häufig befinden sich die Fahrzeuge in der Erweiterten Blauen Zone. Darf man bei Schnee das Auto einfach stehen lassen? «Nicht ganz», sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen. «Die Fahrzeuge müssen korrekt parkiert und eine entsprechende Parkbewilligung muss gelöst sein.» An manchen Strassen, etwa der Speicherstrasse, gilt zudem bei Schneefall ein Parkverbot.

Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Mit einigen Ausnahmen kann man sein Auto also stehenlassen. Parkierte Fahrzeuge können aber die Schneeräumung behindern. «Etwa dort, wo der Schnee abtransportiert werden muss, weil der Platz eng ist», sagt Widmer. Muss die Strasse beispielsweise aufgrund enger Platzverhältnisse geräumt werden, kontaktiert die Stadtpolizei Fahrzeughalterinnen und Fahrzeugalter und bittet sie, umzuparkieren.

Stadtpolizei putzt Windschutzscheibe

Auch wer meint, die Stadtpolizei kontrolliere wegen des Schnees weniger häufig als sonst, wird enttäuscht. Sie kontrolliert in der Erweiterten Blauen Zone nämlich gleich intensiv. Nur sind die Windschutzscheiben je nachdem zugeschneit. Für Kontrollen putzen die Patrouillen deshalb teilweise die Windschutzscheiben oder Nummernschildern frei, wie Widmer sagt. «Schneefall ist kein Freipass, ein Fahrzeug ohne Bewilligung stehen zu lassen.»

Die vergangenen zwei Wochen hat die Stadtpolizei am meisten Fahrzeughalter gebüsst, weil sie ihre Autos zu lange in der Erweiterten Blauen Zone hatten stehen lassen oder keine Parkscheibe angebracht hatten. Seit dem Schneefall wurden rund 300 Bussen ausgesprochen. In der Zahl sind aber auch Übertretungen enthalten wie beispielsweise das Missachten eines Park- oder Halteverbots.