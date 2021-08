Das sind die St.Galler Verlierer und Gewinner diesen Regensommers

WETTER Der Regen, der gefühlsmässig nicht enden will: Das sind die St.Galler Verlierer und die Gewinner dieses miesen Sommers Keine Arbeit für Stundenlöhner in der Badi und Zivildienstleister, die wegen des grossen Besucherandrangs im Museum Wache stehen: Alle erleben den gleichen Sommer, nur sehr unterschiedlich. Wem der Regen schadet und wer davon profitiert. Diana Hagmann-Bula 09.08.2021, 05.00 Uhr

Die Badi Lerchenfeld im Platzregen: Nur hartgesottene Stammgäste ziehen dann manchmal noch ihre Bahnen. Bild: Andri Vöhringer

Die Sonnenschirme dienen als Regenschirme. Die Pfützen zwischen den Caféstühlen sind so gross, dass kleine Kinder fast darin planschen könnten. Dieser Schweizer Sommer macht auf Herbst. Er ist die Ursache dafür, dass das Freibad Lerchenfeld gerade mehr wie ein ruhiger Park als eine quirlige Badi wirkt.

Wie schon so oft im Juli und August beginnen Tropfen vom Himmel zu fallen. Der Mann, der im Becken Länge um Länge schwimmt und sich auf einen Wettkampf vorbereitet, fährt unbeirrt fort. Wassertemperatur: 20,5 Grad. Lufttemperatur: 15 Grad. So hat es auf der Tafel am Eingang geheissen. «Bei diesen Bedingungen kommen nur die hartgesottenen Stammgäste», sagt Anlagenleiter Dominique Conde. Drei sind es diesen Morgen, mittags meist zwischen 20 und 30 Personen. Die Badi hat auch bei schlechtem Wetter für sie geöffnet, nicht bis abends, aber bis 14 Uhr. Conde meint:

«Wer ein Abo gelöst hat, muss schwimmen gehen können. Wenn er will, auch bei Regen.»

Eine Dienstleistung für die Kunden, eine Hilfe aber auch für ihn selber. «Es ist einfacher zu planen, wenn die Badi immer geöffnet hat», sagt er. Der Arbeitsplan richtet sich an schönen Tagen aus, wird bei Regen angepasst. Eine Mitarbeiterin beginnt um 7 Uhr, bereitet die Anlage für den Tag vor und bietet per Telefonkette all jene auf, die es für das aktuelle Wetter braucht. 15 Männer und Frauen arbeiten auf der Anlage Lerchenfeld, vier im Stundenlohn. In Sommern wie diesem kommen sie selten zum Einsatz. «Dabei bräuchten sie das Geld», sagt Conde.

Leere Badi, kaum tieferer Stromverbrauch

Der Badmeister hat aufgehört, gegen die Algen anzuputzen, die sich vor allem beim Beckenüberlauf und in den Duschen bilden. Er wartet unter dem Sonnenschirm, bis der Platzregen zu Ende ist. «So viel Nässe von oben, dazwischen etwas Sonne. Ideale Bedingungen für die Organismen, um sich zu vermehren», sagt Conde. Für eine fast leere Badi brauche es ebenso viel Chemie, ebenso viel Strom wegen der Wasserumwälzung wie für eine fast volle Badi.

«Fährt man die Reinigung an Regentagen herunter, hat man dafür Stress vor sonnigen Spitzentagen. Und das Energiesparpotenzial ist erst noch gering. Alles schon ausprobiert.

Conde wirkt gut gelaunt, obwohl ihm das Wetter gerade die Saison vermiest. Seit 15 Jahren arbeitet er im Freibad. «Solche schlechten Sommer hatten wir auch schon. Aber schon lange, lange nicht mehr.» Zuerst Corona, nun dieses Wetter, happig sei das. «Aber was will ich machen? Ich kann das Wetter ja nicht ändern.»

Grosse Pfützen, unbenutzte Caféstühle: Der Juli war ein schlechter Bademonat. Bild: Andri Vöhringer

Ist die Arbeit draussen erledigt, fährt Conde in der Eishalle fort. Mitten im Sommer macht er hier drinnen Eis, damit die Eishockeyspieler und Eiskunstläuferinnen bald wieder trainieren können. Aus dem Hinterteil der Eismaschine regnet es, noch stärker als draussen. Auf dem gekühlten Boden gefriert das Wasser nach einigen Stunden. In Hitzesommern findet Conde hier Abkühlung, nun trägt er drinnen und draussen lange Hosen.

17'338 Eintritte zählte Conde im Juli 2018, 15'799 im Juli 2020, obwohl die Saison wegen Corona verspätet startete. In diesem Juli: gerade mal 4651 Besucherinnen und Besucher. Kein Anlass für einen Koller? «Gibt Schlimmeres», sagt Conde. Und denkt dabei vielleicht an die Hitzeperioden und Waldbrände in Griechenland, der Türkei oder Italien.

In der Badi Kaffee trinken statt schwimmen

6170 Menschen nur badeten im Juli im Freibad Rotmonten. 2020 und 2018 wurden über 18'000 Eintritte gelöst. «Zermürbend», kommentiert Bademeister Markus Hofer die Zahlen. «Der Regen ist ein grosses Thema unter den Stammgästen, die uns bei jedem Wetter besuchen. Alle hoffen, dass der Sommer doch noch kommt.» Hofer vermisst Betrieb auf seiner Anlage.

«Ich brauche nicht jeden Tag 2000 Gäste. Aber ich mag es, wenn etwas läuft.»

Manche Gäste hingegen geniessen gerade die Ruhe, die hier nun oft herrscht. Sie kommen nicht zum Baden her, sondern um Kaffee zu trinken oder die Zeitung zu lesen. Schliesslich hat man die Badi nicht alle Tage fast für sich alleine.

Die Niederschläge würden «viel Dreck von oben» mit sich bringen. Russ, Abgase, etc. Und das Unkraut schiesse bei dieser Feuchtigkeit zu allen Ritzen heraus. «Der Hauptbademeister hat schon Arbeit. Die, die unter dem Wetter leiden, sind die Aushilfen und das Kassenpersonal. Sie sind im Stundenlohn angestellt.» An Spitzentagen mit 1500 bis 1800 Gästen kehrt Hofer meist erst um 22 Uhr nach Hause zurück. Diesen Sommer hat er immer wieder schon um 15.30 Uhr Feierabend. Mehr Zeit, um zu joggen oder mit dem Hund spazieren zu gehen. Manchmal denke er dann: Wozu die ganze Arbeit für nur 10 bis 15 Gäste? «Dann sage ich mir: Ist nun halt so. Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb. Mal nur 70 Prozent zu geben, am nächsten Tag dafür 150 Prozent: Diese Auf und Abs gehören zum Beruf des Bademeisters.»

Dafür im Winter Überzeit machen

70 Prozent arbeiten, 100 Prozent verdienen, hört sich für manche wohl traumhaft an. «Ist es nicht. Unsere Mitarbeiter würden gerne voll arbeiten. Zuerst konnten sie wegen Covid-19 nicht, nun wegen des Regens», sagt Andreas Horlacher, Leiter der Dienststelle Infrastruktur Bildung und Freizeit. Die Eintrittszahlen würden immer wieder schwanken, zum Teil stark. «Es gibt gute und schlechte Jahre, für die Badis ebenso wie für die Mitarbeiter, die im Stundenlohn angestellt sind.» Mitarbeitende, die im Monatslohn angestellt sind, erhalten trotz des verregneten Sommers ihr volles Gehalt. Viele von ihnen arbeiten das ganze Jahr über für die Stadt.

Horlacher sagt: «Mit der Jahresarbeitszeit gleichen sich die Stunden aus. Wenn der Sommer dazu führt, dass es Minusstunden gibt, leisten die Mitarbeitenden im Winter mehr Stunden.»

Wenn sie zum Beispiel in der Eissporthalle oder im Hallenbad für einen Anlass oder einen Wettkampf Überstunden machen.

Das Volksbad könnte vom verregneten Sommer profitieren. Doch es bleibt wegen Revision vier Wochen geschlossen. Bild: Benjamin Manser

Der Juni sei super gewesen, der Juli schwach. «Oft gleicht sich das aus. Hoffentlich auch dieses Jahr», sagt Richard Schildknecht, Anlageleiter des Familienbads Dreilinden. Anders als die Freibäder Rotmonten und Lerchenfeld bleibt das Familienbad Dreilinden bei Regen geschlossen. Er habe deswegen nicht nichts zu tun, betont Schildknecht. Er leitet auch das Hallenbad Volksbad.

Volksbad im Regensommer vier Wochen zu

Bei schlechtem Sommerwetter arbeiten er und die Bademeister von Dreilinden hier. Sie putzen das leere Bassin, erledigen kleinere Reparaturen. Diesen Sommer bleibt es wegen Revision statt zwei vier Wochen zu. Dabei würde es wohl gerade jetzt einen Ansturm Badefreudiger erleben, die von draussen nach drinnen ausweichen würden. «Etwas unglücklich», sagt Schildknecht. Das Team bleibe dennoch optimistisch und hoffe auf einen guten Spätsommer. Nur: Das Wasser im Familienbad ist gerade noch 19 Grad warm.

«Wir können froh sein, wenn wir noch 22 Grad schaffen.»

Spitzentage sehen anders aus. Nämlich so: über 30 Grad in der Luft, 25 Grad im Wasser.

Wo es Verlierer gibt, gibt es Gewinner. Sie alle haben gerade ein Dach über dem Kopf, das die Gäste vor dem Regen schützt. Wer beim Fägnäscht, einem Indoorspielplatz in Rorschach, anruft, kann sich mit der Person am anderen Ende der Leitung kaum unterhalten, so laut ist es im Hintergrund. Kinder kreischen, lachen, juchzen. Inhaber Reto Schirmer sagt:

«Der Regen ist super für uns. Wir führen dieses Geschäft seit 13 Jahren. Einen so guten Sommer hatten wir noch nie.»

In Sommerferien mit normalem Wetter zählt er sonst vielleicht fünf bis sechs Spitzentage. «Jetzt hatten wir schon fast dreimal so viele. Dieses Jahr gibt es fast keine schlechten Tage.» Im Fägnäscht toben sich dann 400 bis 500 Kinder aus. Und der Trampolinpark, der sich im gleichen Gebäude befindet und ebenfalls Schirmer gehört, ist «von morgens bis abends ausgebucht». Vermisst er den richtigen Sommer nicht? Doch, sagt Schirmer.

«Aber ich kann nach den Sommerferien an die Sonne fahren. Bei Regen müssen wir jetzt bereitstehen. Auch um auszugleichen, was wir wegen Corona eingebüsst haben.» Während Badimitarbeiter im Stundenlohn auf Arbeit hoffen, muss Schirmer sich gerade nach mehr Personal umsehen. «Eine anstrengende Zeit, aber wir sind sehr dankbar für sie.»

Gäste aus der ganzen Schweiz baden im Säntispark

Der Säntispark mit seinen Innenbädern freut sich an regnerischen Tagen über «sehr schöne Besucherzahlen im vierstelligen Bereich», wie Andreas Bühler, Pressesprecher von Migros Ostschweiz, sagt. «Momentan gibt es überdurchschnittlich viele Tage mit überdurchschnittlichen Zahlen», so Bühler weiter.

Normalerweise würden die Gäste aus der weiteren Umgebung anreisen. «Nun kommen sie aus der ganzen Schweiz, gestern sogar aus dem Wallis. Wohl eine Nebenerscheinung der Pandemie.» Während viele langsam genug vom nassen Sommer haben, begrüsst man den Regen hier. «Von uns aus darf es weiterhin den einen oder anderen Regentag geben.»

Streikt der Sommer draussen, schauen sich gerade bis zu 600 Personen die Sonderausstellung «Aus Meisterhand – Tierpräparate von Ernst Heinrich Zollikofer» an. Museumsdirketor Toni Bürgin freut sich über die hohen Besucherzahlen. Bild: Ralph Ribi

Im Naturmuseum St. Gallen tönt die Frau am Empfang beschwingt und fröhlich: «Ein sehr museumsfreundlicher Sommer.» Auch Museumsdirektor Toni Bürgin sagt: «Wir sind die Profiteure dieses Regenwetters.» Über 600 Besucherinnen und Besucher pro Tag zählt das Museum momentan, wenn der Sommer draussen streikt. «Einen Wert, den wir eigentlich nur an Winterwochenenden erreichen.»

Bei sonnigem Sommerwetter würden sich üblicherweise nur 50 bis 60 Gäste im Museum aufhalten. Eine Verzehnfachung der Frequenz, über die sich Bürgin freut. Die ihn aber auch herausfordert. «Wir präsentieren viele Objekte offen. Da braucht es Menschen, die beobachten, dass nichts beschädigt wird. Mehr natürlich als vorgesehen.»

Bürgin bittet an diesen Tagen zwei Zivildienstleister auf. Eigentlich sind sie eingeteilt, um Sammlungsobjekte in die digitale Datenbank einzugeben. Eine eher monotone Arbeit. «Sie sind froh um die Abwechslung im Besucherraum.»

Diesen Juli haben Bürgin und sein Team insgesamt weit über 5000 Eintritte verkauft, im Juli 2020 waren es 2800 Eintritte. Der Museumsdirektor spricht von «sehr angenehmen Besucherinnen und Besuchern, darunter viele Familien». Bürgin:

«Manchmal wird der Nachwuchs bei Regen ja auch einfach zu einem Programm verknurrt. Das stellen wir nicht fest. Ich habe das Gefühl, die Menschen kosten unser Museum gerade aus und geniessen es in vollen Zügen.»

Wer nicht im Café einkehren mag, kann in einem Saal selbst gebrachten Proviant picknicken. Und löst die Sonne doch mal kurz den Regen ab, steht der Museumspark mit Schmetterlingen offen. Bürgin fehlt der richtige Sommer trotz der erfreulichen Zahlen. Er sagt: «Eigentlich wollen wir nicht wegen des Regens überzeugen, sondern mit unserem Angebot.»