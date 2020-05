Wer singt oder ein Blasinstrument spielt, muss mindestens drei Meter Abstand halten: An der Musikschule der Stadt St.Gallen gelten strengere Regeln Kleinere Gruppen und mehr Distanz: Am Montag kehrt die Musikschule zum Präsenzunterricht zurück. Zum Schutz vor dem Coronavirus gilt ab dann ein strengeres Regime als an den städtischen Primarschulen. Christina Weder 06.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Noch eine halbe Woche Fernunterricht: Danach kann Gitarrenlehrer Christian Bissig zum Präsenzunterricht zurückkehren. Bild: Michel Canonica

Lehrerinnen und Lehrer haben in den vergangenen Wochen auf Fernunterricht umgestellt – auch jene der städtischen Musikschule. Doch nun ist ein Ende in Sicht. Am Montag öffnet die Volksschule wieder ihre Türen. Damit ist auch für die Musikschule der Zeitpunkt gekommen, um zum Präsenzunterricht zurückzukehren. «Wir wollen den Schülerinnen und Schülern wieder so viel Normalität wie möglich bieten», sagt Musikschulleiter Christian Braun.

Allerdings gelten für die Musikschulen im Rahmen der Bekämpfung des Coronavirus teils strengere Auflagen und Schutzmassnahmen als für die Volksschulen. Das hat auch der grüne Kantonsparlamentarier und Musiker Michael Sarbach festgestellt. Er findet das verwirrend und fragt auf Facebook mit ironischem Unterton:

«Hängt das Übertragungsrisiko von der Trägerschaft einer Schule ab?»

Maximale Gruppengrösse: Fünf Personen

Christian Braun, Leiter der Musikschule Stadt St.Gallen Michel Canonica

Die strengeren Regeln betreffen das Abstandhalten und die Gruppengrössen, wie Musikschulleiter Braun bestätigt. Die Vorgaben stammen vom Bund. So sind in den Musikschulen nur Kleingruppen von maximal fünf Personen – inklusive Musiklehrerin oder -lehrer – zugelassen. Die Musikschule der Stadt St.Gallen handhabt dies zu Beginn sogar noch etwas strenger. Gemäss Braun bietet sie sicher bis zum 8. Juni nur Einzel- und Gruppenunterricht mit bis zu drei Kindern an. Diese müssen untereinander einen Sicherheitsabstand von zwei Metern einhalten. Es sei denn, sie spielen ein Blasinstrument oder sie singen. In diesem Fall sieht der Bund einen Abstand «von mindestens drei Metern» vor.

Der Vergleich zu den Primarschulen zeigt: Dort wird die Messlatte weniger hoch angesetzt. Im Kanton St. Gallen startet der Unterricht am Montag mit Halbklassen, sofern eine Klasse mehr als 15 Kinder zählt. Zwischen Schülern und Lehrern soll es künftig einen Sicherheitsabstand von zwei Metern geben. Untereinander müssen die Kinder aber keine Abstandsregeln berücksichtigen. Musikschulleiter Braun findet:

«Wir werden wohl damit leben müssen, dass es im Vergleich zur Volksschule teilweise zu Widersprüchen kommt.»

Warum für die Musikschulen ein strengeres Regime gilt, wisse er nicht. Er vermutet: «Vielleicht hat man auf diese Weise einen Weg gefunden, dass wir die Musikschule auch für Erwachsene und Jugendliche öffnen können, was ich sehr begrüsse.» Er könne die Massnahmen nachvollziehen und sei erfreut, dass sich der Bund spezifisch mit den Musikschulen befasst habe: «Das gibt uns eine Perspektive.»

Eltern dürfen nur noch bis zur Eingangstüre

Wie die Primarschule muss auch die Musikschule ein Schutzkonzept erarbeiten. «Dort, wo die geforderten Mindestabstände nicht eingehalten werden können, werden wir neue Lösungen suchen», sagt Braun. So werden Eltern angehalten, ab Montag ihre Kinder nur noch bis zur Eingangstür der Musikschule zu begleiten, um das Besucheraufkommen gering zu halten.

Die Musikschule wird die Rückkehr zum Präsenzunterricht langsam angehen – gezwungenermassen. Denn die Primarschülerinnen und -schüler der Stadt erhalten in diesen Tagen einen neuen Stundenplan für den Halbklassenunterricht, der während vier Wochen gilt. Braun rechnet damit, dass deshalb nicht alle Kinder den Musikunterricht zur gewohnten Zeit besuchen können.

Doch noch eine Auftrittsmöglichkeit: Das Balkonkonzert

Es wird also noch dauern, bis der Alltag an der Musikschule wieder einkehrt. Auf Ensemble­­unterricht wird noch verzichtet. Konzerte und Vortragsübungen finden bis zu den Sommerferien keine statt. Auch der diesjährige Tag der offenen Tür fällt aus. Die Musikschule hat als Ersatz einen eigens produzierten Film auf ihrer Homepage veröffentlicht, um auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. Und am Samstag, 16. Mai, kommt es um 12 Uhr doch noch zu einer Auftrittsmöglichkeit: Musiklehrer, Schülerinnen und Schüler spielen auf ihren Balkonen und bescheren der Stadt ein Konzert.