Wer krank ist, erhält keinen Lohn mehr: Rorschacherberger Altersheim legt Mitarbeitenden Änderungskündigung vor – Pflegeverband übt Kritik

Dem Virus den Einlass erfolgreich verwehrt: Alters- und Pflegeheime in der Region Rorschach bisher ohne Coronafälle

In mehreren Altersheimen in der Schweiz wütet der Coronavirus. Im freiburgischen Siviriez sind gar sieben Personen daran gestorben. In der Region am See bewähren sich die Schutzkonzepte. Die Erleichterung bei den Verantwortlichen ist gross. Eine Sperre für Besucher und Angehörige wollen sie möglichst verhindern.