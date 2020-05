«Wenn der Herrgott kommt, kommt er!»: So haben Bewohner des Goldacher Altersheims La Vita den Corona-Lockdown erlebt Absperrbänder, Securitas, Besucherbox: Altersheime wie das «La Vita» in Goldach gleichen in diesen Tagen Sicherheitstrakten. Die Situation schlage vielen Betagten und Angehörigen auf den Magen, sagt Marko Oppelt, Leiter Pflege und Gesundheit. Er und zwei Bewohnerinnen schauen zurück auf schwierige Lockdown-Wochen. Und nach vorne: Am Montag werden endlich die Besuchsregeln gelockert. Ralf Streule 07.05.2020, 19.30 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Rita Wick, Marko Oppelt und Silvia Lerch (von links) erzählen von den Lockdown-Wochen im Altersheim La Vita.

Bild: Nik Roth

Rita Wick steigt jetzt Treppen. Immer wieder. Jeden Tag geht die 82-Jährige mehrmals täglich vom Esssaal im Parterre zu Fuss hinauf in den siebten Stock, wo ihr Zuhause ist. «Die Pflegerinnen empfehlen es mir», sagt die Goldacherin. Es ist aber nur ein fades Bewegungsprogramm gegenüber jenem, das sie vor Corona absolvierte.

Zu ihrem täglichen Ritual gehörte ein Marsch vom Altersheim La Vita in Goldach zum Pflegeheim «Pelago» in Rorschacherberg, wo ihr Mann Franz wohnt. Doch dieser viertelstündige Besuchsspaziergang ist der Corona-Ausgangssperre zum Opfer gefallen. Darum nun also: Treppensteigen.

Silvia Lerch, 88, Bewohnerin im «La Vita».

Bild: Nik Roth

Silvia Lerch ist 88, eine «Ur-Goldacherin», wie sie sagt - und somit stark mit dem Bodensee verbunden.

«Die Ausflüge zur Rorschacher Badhütte, zur Seepromenade, mit einem Glace in der Gartenbeiz... Das fehlt mir.»

Und natürlich fehle auch der direkte Kontakt mit ihren drei Kindern und den Enkeln, ein Händedruck. Doch auch sie arrangiert sich. «Schliesslich habe ich als Kind ebenfalls Ausgangssperren erlebt, während des

2. Weltkriegs.» Mit dieser Erinnerung im Gepäck sei die jetzige Situation leicht auszuhalten.

Die acht Wochen haben Spuren hinterlassen

Es ist in diesen Tagen vieles anders für die Betagten hier im «La Vita». Seit das Coronavirus die Schweiz heimsucht, ist das Altersheim zu einem Sicherheitstrakt geworden. Draussen sind Absperrbänder gespannt, damit sich niemand nähert und damit keiner der Bewohner auf die Idee kommt, das Spaziergängli auf der Terrasse zu einem richtigen Spaziergang auszudehnen.

Gegessen wird mit viel Abstand. Lift gefahren nur alleine - was auch einmal zu Warteschlangen führt, wie Silvia Lerch sagt. Das Einschneidende aber ist: Seit acht Wochen sind Verwandtenbesuche strikte verboten. Und auch wenn ab kommendem Montag Besuche unter grossen Schutzvorkehrungen wieder möglich sind: Die acht Wochen haben Spuren hinterlassen.

Die schwierige Aufgabe, Besuchsanfragen abzulehnen

Marko Oppelt, Leiter Pflege und Gesundheit.

Bild: Nik Roth

«Die Bewohnerinnen und Bewohner leiden», sagt Marko Oppelt, Leiter Pflege und Gesundheit.

«Und wir Pflegenden leiden ebenfalls. Wir müssen die Regeln durchsetzen und vertreten so quasi den Bund. Gleichzeitig sehen wir, dass die Situation für Betagte und Angehörige psychisch sehr belastend ist.»

Immer wieder kommen dringliche Besuchsanfragen von Verwandten, immer wieder müssen die Pflegerinnen absagen und sich rechtfertigen. Nur in äussersten Notfällen, wie bei Sterbefällen, werden Besuche erlaubt. Vielen Betagten habe die Situation buchstäblich auf den Magen geschlagen, sagt Oppelt.

Der Leiter Pflege und Gesundheit macht bei vielen eine psychische Gereiztheit aus, und mehr Magen-Darm-Probleme, die seiner Meinung nach von der Ausnahmesituation und vom Stress herrühre, besonders eben vom Besuchsverbot. Mit einer Besuchsbox vor dem Haupteingang – mit zwei Kammern, Glasscheibe und Telefonanschlüssen – versuche man die Situation zu lindern. Der Hausschreiner habe die Box in Kürze aufgebaut.

Die Frustration sei in den acht Wochen deutlich gestiegen, das habe man bei einzelnen Bewohnern auch an der Lautstärke von Diskussionen miterlebt, sagt Oppelt. Viele fühlten sich von der Gesellschaft unerwünscht. Oft werde gefragt:

«Warum dürfen alle anderen raus?»

Silvia Lerch nimmt hier eine entspannte Sicht ein. Sie sagt mit einem Augenzwinkern: «Wir haben unten im Haus ein Restaurant, das wir besuchen und wo wir sogar Jassen dürfen. Das haben alle anderen nicht.»

Sie hat Gelassenheit im Alter gelernt. Wohl auch, weil sie nach ihrer Pension jahrelang fürs Rote Kreuz als Fahrerin für Betagte arbeitete und da viel gesehen habe, sagt sie.

Zwischen Fatalismus und Sicherheitsdenken

Pflegechef Oppelt schwankt zwischen Verständnis für den Bundesentscheid, der schliesslich die Betagten schützt, und den sehr pragmatischen und fatalistischen Ansichten, die er im Alltag von Bewohnerinnen mitbekommt. Oft höre er:

«Wenn der Herrgott kommt, kommt er.»

Oder den Satz: «Wenn mich nicht das Coronavirus heimholt, dann etwas anderes.» In Patientenverfügungen, die in der ersten Woche der Krise neu aufgesetzt wurden, haben sich 80 Prozent der Betagten entschieden, im Notfall nicht auf der Intensivstation behandelt werden zu wollen. Angesichts all dieser Aussagen würden die ausserordentlichen Massnahmen seltsam wirken, sagt Oppelt.

Silvia Lerch gehört zu diesen 80 Prozent, erklärt sie offen. «Wenn wir darüber nicht sprechen können, sind wir nicht bereit. Und das müssen wir hier doch sein», sagt sie, die ehemalige Messmerin der evangelischen Kirche Goldach.

«Warum sollen wir an Schläuche gehängt werden, damit wir zwei Monate länger leben? Das bringt doch nichts.»

Dennoch findet sie die bundesrätlichen Entscheide keineswegs übertrieben. Dass viele Menschen nun, da das Virus bisher verhältnismässig wenig angerichtet habe, die Massnahmen als übertrieben bezeichnen, störe sie. Das seien die ersten, die «den Latz auftun», sollte es zu Ansteckungen kommen im Altersheim. «Entschuldigen Sie die Ausdrucksweise», sagt sie mit einem Schmunzeln.

Viel mehr Arbeitsaufwand für das Personal

Wer den Ausnahmezustand im Altersheim direkt miterlebt, macht sich zur Verhältnismässigkeit der Massnahmen wohl unweigerlich Gedanken. Der Aufwand für das Personal sei in die Höhe geschnellt, sagt Oppelt. Es gehe für Pflegerinnen und Pfleger darum, «die einschränkenden Massnahmen auszugleichen».

Will heissen: Kleine Besorgungen und viele administrative Aufgaben, welche zuvor Angehörige für die Betagten übernehmen konnten, erledigen nun die Angestellten. Dann galt es, die Abläufe umzustrukturieren, die Kommunikation mit den Angehörigen zu intensivieren, Tablets für Videotelefonie zu besorgen und zu erklären.

«Wir häufen Überstunden an.»

Glücklicherweise böten sich ehemalige Pflegerinnen an, auf Stundenbasis auszuhelfen. Als störend empfindet Oppelt Anrufe von Leuten, die wirtschaftlich auf der Coronawelle reiten. Von Personalvermittlern. Oder von Firmen, die Desinfektionsmittel verkaufen wollen, zu überteuerten Preisen. Das Geschäft mit Corona mache nachdenklich.

Eine andere Frage treibe ihn auch um: «Haben wir wirklich das Recht, die Freiheit der Bewohner einzuschränken?» An Ostern war eigens ein Securitasdienst angestellt, um Verwandtenbesuche zu verhindern. Er habe dies mit gemischten Gefühlen gesehen. «Erledigen wir unsere Arbeit wirklich gut, wenn wir die Besuche verhindern?» Es sind schwierige Fragen, die die Pflegenden in diesen Tagen umtrieben.

Rita Wick, 82, Bewohnerin im «La Vita».

Bild: Nik Roth

Von Gereiztheit ist bei Rita Wick wenig zu spüren. Sie sagt:

«Man schaut hier sehr gut zu mir.»

Den Kontakt zu ihrem Mann, den drei Kindern und den Grosskindern hält sie per Telefon aufrecht. Die Besuchsbox oder ein Gespräch per Skype sei ihr aber ein Graus. «Ich weiss ja, wie ihr ausschaut», hat sie kürzlich ihrer Tochter erklärt. Kraft scheint ihr die Tatsache zu geben, dass sie von ihrem Balkon aus zum Haus ihrer Tochter und ihrer Familie sehe - und von ihr gesehen werden kann. «Sie hat mich dort unter Kontrolle. Und weiss, wann ich zu Bett gehe», sagt sie mit einem Lachen.

Silvia Lerch hielt sich bisher auch von der Besucherbox, «diesem Schlag», fern. Nun habe sich aber die Enkelin angemeldet. Und das mache den Schlag doch wieder um einiges anmächeliger.

Vorfreude und Bedenken, wenn Besuchsverbot gelockert wird

Natürlich freuen sich die Bewohner auf kommenden Montag, wenn Besuche wieder möglich sind. Zwar nur auf der Gartenterrasse, mit Abstand, Mundschutz und auf Anmeldung. Auch Oppelt ist froh, dass man den Bewohnern einen Lichtblick geben könne. Die Durchsetzung aller Regeln stelle das Personal aber vor weitere administrative Herausforderungen.

Und gerade für Betagte, die an Demenz leiden und Veränderungen scheue, sei eine schrittweise Öffnung eine Belastung. Doch auch das werde man meistern - auch dank der Dankbarkeit vieler Angehöriger, die ihnen für ihre Arbeit entgegengebracht werde.

Ein Ausgangsverbot jedenfalls wird weiter bestehen bleiben. Rita Wick wird auf ihre Besuche beim Mann also weiter verzichten müssen. Es sei die Ungewissheit, welche die Situation schwierig mache, sagt Wick. Sie stellt die Frage, die derzeit alle stellen: «Wie lange geht das noch?»