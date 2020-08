Wenn der CEO vier Schafen hinterher rennen muss: Andreas Schiess organisiert in Gossau etwas andere Teambuilding-Anlässe Auf dem Hof von Andreas Schiess in Enngetschwil müssen CEOs, Manager und einfache Angestellte Schafe treiben. Das endet manchmal im Chaos. Michel Burtscher 17.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie wollen nicht so richtig, daher nehmen die Bühler-Mitarbeiter die Verfolgung auf: Vier Juraschafe auf dem Hof von Andreas Schiess. Bild: Michel Canonica

(13. August 2020)

Die Regenwolken haben sich gerade noch rechtzeitig verzogen, die Sonne scheint wieder auf den Weiler Enggetschwil in Gossau herab. Auf der Wiese vor seinem Hof steht Andreas Schiess, eine Kappe auf dem Kopf und einen Holzstock in der Hand. «Platz», ruft er Qence zu, einer zweijährigen Border-Collie-Hündin. Vor ihr rennen vier Juraschafe, leicht erschrocken sehen sie aus. Gekonnt treiben Hirt und Hund diese vom Gehege über die Wiese, dann durch ein Hindernis und zurück.

Die Bühler-Mitarbeiter schauen dem Treiben vom Rand der Wiese aus zu. Bild: Michel Canonica (13. August 2020)

Am Rand stehen elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Uzwiler Technologiekonzerns Bühler AG und schauen dem tierischen Treiben auf der Wiese zu. Es ist eine internationales Team, gesprochen wird an diesem Abend darum englisch. Sie seien von der «Insektenabteilung», sagt der Anführer der Gruppe. In wenigen Minuten müssen sie machen, was Andreas Schiess ihnen vorzeigt: Die Schafe in die richtige Richtung lenken – ohne die Hilfe eines Hundes zwar, dafür mit Teamwork. «Sie spielen Hirt und Hund», sagt Schiess.

Schiess empfängt einfache Angestellte und CEOs

«Teambuilding der anderen Art», nennt der 35-Jährige das, was er auf dem Hof anbietet, auf dem er aufgewachsen ist und den er im Jahr 2015 übernommen hat. Das Grundprinzip: In Gruppen müssen die Teilnehmer Pläne und Strategien entwickeln, um die Schafe durch einen Parcours mit verschiedenen Hindernissen zu treiben. Seit 2018 bietet Schiess diese Events für Firmen oder Vereine zusammen mit zwei anderen Schafzüchtern aus der Schweiz unter der Marke «Schafsinn» an. Dieses Jahr werde er insgesamt wohl fünf oder sechs organisieren, sagt er.

Andreas Schiess mit Qence und den vier Schafen. Bild: Michel Canonica

(13. August 2020)

Manchmal kämen die Mitarbeiter eines kleines Betriebs während des Jahresausflugs zu ihm; bei ihnen gehe es vor allem um Spass. Manchmal empfange er aber auch Führungskräfte - meistens kämen sie von grossen Unternehmen -, die noch etwas für den Arbeitsalltag lernen wollten. Immerhin wirbt Schiess mit dem Spruch «The modern way of leadership», also die moderne Art der Führung. Viele Menschen hätten heute keinen grossen Bezug mehr zur Natur und Tieren, sagt er. «Es ist dann spannend zu sehen, wie sie sich anstellen, wenn sie Schafe lenken müssen.»

Viele Leute meinen, Schafe seien dumm

Die erste Gruppe der Bühler-Delegation ist an der Reihe. Einer öffnet das Gehege, zaghaft wagen sich die vier Schafe auf die Wiese. Die Arbeitskollegen umkreisen die Tiere, versuchen sie zum Hindernis zu treiben. Sie klatschen, springen und rufen: «Komm, komm!» Viele Leute denken, Schafe seien dumm, sagt Schiess. «Dann müsste es ja eigentlich einfach sein, sie zu manipulieren und durch den Parcours zu treiben.» Dass dem nicht so sei, würden die meisten Teilnehmer schon in der ersten Runde merken.

Am Anfang ist es schwierig, die kleine Schafgruppe zu lenken. Bild: Michel Canonica

(13. August 2020)

So auch diesmal. Am Anfang schaffen es die Bühler-Mitarbeiter noch recht gut, die Schafe zu lenken. Doch dann macht einer von ihnen einen Fehlschritt, die Schafe brechen aus und rennen weg in eine Ecke der Wiese, dann in die nächste. «Nehmt doch eines auf die Schulter», ruft ein Kollege vom Rand der Wiese und lacht. Es dauert einige Minuten, bis die Gruppe die Tiere wieder unter Kontrolle hat. «Die erste Runde ist meistens chaotisch, weil das Team noch nicht eingespielt ist und die Mitglieder noch nicht wissen, wie die Schafe reagieren», sagt Schiess.

Schiess wurde mehrmals Schweizer Meister

Border-Collie Qence Bild: Michel Canonica (13. August 2020)

Der Agronom weiss, wovon er spricht. Die Leidenschaft für Hütehunde und Schafe liegt in der Familie. Vor 20 Jahren habe sein Vater den ersten Border Collie nach Hause gebracht. Die Leidenschaft war entfacht in Andreas Schiess. Heute arbeitet er in einem 40-Prozent-Pensum bei der Fachstelle Herdenschutz. In der restlichen Zeit führt er den Schafhof, züchtet dort Border Collies und bildet auch fremde Hunde aus.

Zusammen mit seinen Hunden konnte er schon verschiedene Erfolge feiern: Er wurde mehrmals Schweizer Meister der Hütehunde, nahm auch an Europa- und Weltmeisterschaften teil. Die Teambuilding-Anlässe durchzuführen, mache ihm Spass, sagt Schiess. Es sei eine schöne Abwechslung. «Ich spüre die Faszination der Teilnehmer für das, was ich mit den Hütehunden mache, jeweils sehr stark.» Das motiviere ihn sehr.



Druck aufbauen und einen Ausweg geben

Nach der ersten Runde kommen die beiden Bühler-Gruppen zusammen. Schiess gibt ihnen einige Tipps, zeigt ihnen beispielsweise, wie Schafe auf Menschen reagieren. Man bewege sie, indem man bei ihnen Unsicherheit erzeuge und so Druck aufbaue, und ihnen gleichzeitig einen Ausweg gebe, sagt er. In der zweiten und dritten Runde wird der Parcours schwieriger, doch die Bühler-Angestellten machen es auch besser – und sie haben sichtlich Spass daran.

Zwar brechen die Schafe ab und zu noch immer aus, doch die Teilnehmer lassen sich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen. Auch Schiess ist zufrieden. Er sagt: «Die Gruppen haben die Übungen gekonnt umgesetzt.»

Der Umgang mit einer Schafherde soll gelernt sein. Bild: Michel Canonica

(13. August 2020)