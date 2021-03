Öffnungsschritte Trotz möglicher Öffnung: Nicht alle Museen in der Region Rorschach starten durch Das Museum im Kornhaus in Rorschach bleibt nach wie vor in der Winterpause und im Forum Würth hofft man auf weitere Lockerungen, ehe Gastronomie und Ausstellung wieder öffnen. Flieger- und Dorfmuseum in Thal empfangen hingegen bereits Besucherinnen und Besucher. Rudolf Hirtl 09.03.2021, 05.00 Uhr

Hermann Fuhrimann hat für die neue Ausstellung im Museum im Kornhaus in Rorschach einen Lügendetektor installiert. Bild: Rudolf Hirtl

Der Bundesrat hat die Öffnung der Museen, Zoos und botanischen Gärten seit Anfang März genehmigt. Auch das Forum Würth Rorschach könnte öffnen, doch die Gastronomie mit dem Restaurant Weitblick und dem Kunst-Café bleibt weiterhin geschlossen. Für die Mitarbeitenden im Würth-Haus Rorschach gilt immer noch die Homeofficepflicht.

Menschenbilder im Fokus der Sammlung

«Wir haben uns dazu entschieden, voraussichtlich ab Dienstag, 23. März, wieder zu öffnen, sofern der Bundesrat weitere Lockerungen in den Bereichen Gastronomie und Homeoffice beschliesst», sagt dazu Martina Bohn, Kommunikationsverantwortliche bei der Firma Würth. Die aktuelle Hauptausstellung «Von Kopf bis Fuss – Menschenbilder im Fokus der Sammlung Würth» sei dann noch bis und mit 5. April im Forum Würth Rorschach zu sehen sein und lade Besuchende ein, die Kunstwerke ein letztes Mal vor Ort zu bestaunen und zu verabschieden.

Neue Hauptausstellung widmet sich der Lust auf mehr

«Am Samstag, 17. April, eröffnen wir bereits die neue Hauptausstellung ‹Lust auf mehr› mit dem besonderen Aspekt zur Kunst nach 1960. Die neue Ausstellung wird einer Entdeckungsreise durch die Kunst seit den 1960er-Jahren bis zu aktuellen, zeitgenössischen Positionen gleichen», so Martina Bohn. In den Kunsträumen des Würth-Hauses sind Ausstellungen seit der Eröffnung im ­April 2013 zugänglich. In den Büroräumen sind sechs Unternehmen der Würth-Gruppe ansässig.

Im Rorschacher Kornhaus ist ein echtes Erlebnismuseum beheimatet. Anfassen ist bei vielen Objekten und Experimenten erwünscht, zumal diese unter anderem naturkundliche Themen vermitteln. Über 50 interaktive Studienplätze mit Mathe, Magie oder optischen Phänomenen garantieren Kurzweil für Jung und Alt.

Handschuhe sind für Besucher Pflicht

Laut Hermann Fuhrimann, Präsident der IG Museum im Kornhaus, dürfen Touch-Screens oder Hands-on-Einrichtungen trotz Coronaeinschränkungen und dank aufwendigem Schutzkonzept benutzt werden. «Wir haben allerdings die Wahl. Entweder desinfizieren wird jeden Abend die von Besucherinnen und Besuchern berührten Museumsobjekte, die dann auch noch 24 Stunden in Quarantäne müssten, oder aber wir desinfizieren die Besucher selbst», sagt er mit einem Schmunzeln und zeigt auf einen Schrank, wo schachtelweise Latexhandschuhe lagern.

Das FFA Museum beim Airport in Altenrhein ist seit Anfang März offen. Bild: Ralph Ribi (Juli 2019)

Wegen fehlender Heizung bleibt das Museum zu

Handschuhe und Händedesinfektionsmittel müssen verfügbar sein, damit das spür- und tastbare Museumserlebnis auch möglich wird. Dass Besucher auch mit Handschuhen und Masken ausgerüstet trotzdem noch bis 12. April warten müssen, hängt nicht etwa mit Corona zusammen. «Wir haben keine Heizung, deshalb dauert unsere Winterpause bis April.»

5000 Quadratmeter bieten genügend Freiraum

Bereits zugänglich ist das neue FFA-Museum in Altenrhein. «Flugzeuge und Fahrzeuge sind auf 5000 Quadratmetern verteilt. Da kommen sich Besucherinnen und Besucher nicht wirklich sehr nahe», sagt Geschäftsführer Bernhard Vonier. Auf die Eröffnung hin sei einiges neu gestaltet worden. So informiere eine interaktive Leinwand über die spannenden Geschichten von Dornier Do X, einst das grösste Flugzeug der Welt, Vampir- und Venom-Jets.

Profifotograf zeigt Retrospektive

Selfie mit Steinbock und dem Thaler Fotografen Christof Sonderegger.

Bild: Christof Sonderegger

Das Ortsmuseum Altes Öchsli in Thal widmet aktuell Christof Sonderegger eine Bilderausstellung mit dem Titel «50 Jahre Profi». Sie zeigt mit 40 Bildern und einem halbstündigen Video einen Querschnitt seines Schaffens sowie Einblicke in seine verschiedenen Wirkungsstätten. Das nächste Mal zugänglich ist die Ausstellung am 10. und 11. April von 14 bis 17 Uhr.