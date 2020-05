Zwar weniger hoch, dennoch fast 70 Meter zu lang: So sieht der redimensionierte Akris-Neubau an der Poststrasse in Gossau aus Der Überbauungsplan Poststrasse wird ab Donnerstag neu aufgelegt, nachdem die Investoren den Plan 2019 zurückgezogen haben. Das Projekt wurde inzwischen überarbeitet. Die Post ist aus dem gemeinsamen Bauvorhaben mit der Akris AG ausgestiegen. Bis Mitte Juni läuft nun das Mitwirkungsverfahren. Perrine Woodtli 14.05.2020, 05.00 Uhr

So soll der Neubau mitten in Gossau dereinst aussehen. Rechts befindet sich die Einfahrt zur Tiefgarage. Visualisierung: PD

Jahrelang hatten die Akris AG und die Schweizerische Post viel Zeit in die Überbauung an der Poststrasse in Gossau investiert. Das St.Galler Modehaus und die Post planten auf ihren zwei aneinander grenzenden Parzellen einen gemeinsamen Neubau mit Wohnungen, Gewerbeflächen und Tiefgarage. Immer wieder verzögerte sich das Projekt.

2016 legte die Stadt verschiedene Planungsinstrumente für die Überbauung auf. Zwei Einsprachen folgten. Im Rekursverfahren meldete das kantonale Baudepartement dann Bedenken an, weil das Bauvorhaben von der Regelbauweise abgewichen wäre und nicht genehmigungsfähig ist. Hauptkritikpunkt war die Dimension des Gebäudes. Anfang 2019 zogen Akris und Post den Überbauungsplan zurück.

Grundstück an St.Galler Immobilienfirma verkauft

Seither war es still um das Grossprojekt. Nun ist klar: Akris und Post haben ihre Grundstücke im Herbst 2019 an die St.Galler Wildegg Immobilien AG verkauft, wie die Stadt Gossau mitteilt. Sie bleiben aber in Akris-Händen. Die Wildegg Immobilien AG gehört Albert und Peter Kriemler, die die Akris AG leiten.

Die Firma bewirtschaftet die Liegenschaften der Akris-Gruppe. Die Liegenschaft an der Poststrasse sei im Sinne «einer Bereinigung der Strukturen» in diese übertragen worden, sagt Geschäftsführer Peter Kriemler.

Die Überbauung ist entlang der Poststrasse 6, 8 und 10 geplant. Bild: Hanspeter Schiess (4. Februar 2019)

Keine Angst vor weiteren rechtlichen Hürden

Nicht mehr mit von der Partie ist die Post. Diese habe kein Flächenbedürfnis mehr, begründet Mediensprecher Thomas Schifferle. Sie verzichtete daher auf die Mitwirkung an einer Projektüberarbeitung und verkaufte ihre Liegenschaft.

Die Wildegg Immobilien AG hat in der Zwischenzeit den Überbauungsplan überarbeitet und das Projekt redimensioniert. Peter Kriemler sagt:

Akris-Geschäftsführer Peter Kriemler Bild: Getty

«Die wesentliche Kritik, die zum ablehnenden Urteil geführt hat, wurde korrigiert. Das neue Projekt hält die Gebäudehöhe nun exakt ein.»

Durch den Wegfall der ursprünglich eingeplanten Poststelle sei der Anteil der Gewerbenutzung reduziert worden und das Gebäude trete nun als «einheitliches Wohnobjekt» in Erscheinung.

Man sei überzeugt, dass das Projekt keine rechtlichen Hürden mehr überwinden müsse, da die Korrekturen wesentlich auf die Beanstandungen Bezug genommen hätten, sagt Kriemler.

Vier Vollgeschosse und Attika

Geändert wurden gegenüber der ersten Auflage von 2016 nun mehrere Aspekte:



Die Geschosszahl und die Gebäudehöhe wurde so reduziert, dass sie den Vorschriften der Regelbauweise entsprechen. Waren zuvor fünf und sechs Geschosse vorgesehen, weist das Projekt neu durchgehend vier Vollgeschosse sowie ein Attikageschoss auf. Das Gebäude ist nun 17 Meter hoch und nicht mehr zwischen 19 und 22 Metern.

So sollte das Gebäude ursprünglich einmal aussehen. Visualisierung: PD

Die Grünfläche sowie die Spiel- und Begegnungsfläche für die Bewohner wurden vergrössert und die Zugänglichkeit verbessert.

Für den Gewerbeanteil im Gebäude wurde ein Minimalwert festgehalten. Dieser beträgt 25 Prozent.

Die Nutzung der Geschosse für Wohnen und Gewerbe wurde neu angeordnet. Geplant sind 56 Mietwohnungen (2- bis 4-Zimmer-Wohnungen). Für das Gewerbe stehen knapp 2000 Quadratmeter Fläche im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss zur Verfügung.

Zugelassene Gebäudetiefe wird überschritten

Das Projekt weist gegenüber der Regelbauweise der Kernzone aber weiterhin Abweichungen auf:

Die Gebäudelänge wird mit 112 Metern um 67 Meter überschritten. Gemäss des städtischen Baureglements ist dies bei neuen Hauptbauten aber erlaubt, sofern diese Baute «zur Verbesserung des Gesamtbildes beiträgt». Das gleiche gilt für die Gebäudetiefe. Im Hinblick auf die Verdichtungsabsichten sowie die Neuentwicklung des Stadtteils erweise sich «die gewählte Bebauungstypologie als sinnvolle Bebauungsform», so die Begründung.

Auch die maximal zulässige Gebäudetiefe von 20 Metern wird teilweise um acht Meter überschritten. Es sei aber nur von einer geringen Beeinträchtigung der Nachbarschaft durch die Anbauten auszugehen.

Gebiet soll städtischen Charakter erhalten

Die kantonale Fachkommission Städtebau hat das überarbeitete Projekt im vergangenen Sommer begutachtet. Sie beurteilt das Ergebnis der Überarbeitung unter anderem als sorgfältig ausgearbeitet und robust.

Es erscheine sinnvoll, «einen ruhigen, langen, zusammenhängenden Baukörper» zu entwerfen, der die Verbindung von Ortsmitte zum Bahnhof räumlich eindeutig definiere, heisst es im Überbauungsplan. Die geschwungene Form und der eigenständige, architektonische Ausdruck verleihen dem Ort einen «neuen, urbanen Charakter».

Verglichen mit dem Richtprojekt von 2016 habe das Projekt hinsichtlich baulicher Dichte und städtebaulicher Einbindung «nochmals deutlich an Qualität gewonnen», heisst es weiter.

Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss gibt es Platz fürs Gewerbe. Visualisierung: PD

Ein zusammenhängendes Gebäude entspreche auch den Zielsetzungen des Stadtentwicklungskonzeptes, wonach unter anderem das Gebiet an der Poststrasse mittelfristig einen städtischen Charakter erhalten soll, schreibt die Stadt Gossau.

Stellungnahmen bis Mitte Juni einreichen

Der Stadtrat beabsichtigt, den Sondernutzungsplan Poststrasse zu erlassen. Nun gibt es ein öffentliches Mitwirkungsverfahren. Stellungnahmen können bis 15. Juni schriftlich eingereicht werden.

Die Planunterlagen sind an den Fensterscheiben des Fürstenlandsaals sowie auf der Stadtkanzlei einsehbar. Aufgrund des Coronavirus können die Unterlagen dort ausschliesslich nach Terminvereinbarung unter 071 388 43 00 eingesehen werden. Sie werden zudem auf der städtischen Webseite veröffentlicht.

Parallel zum Mitwirkungsverfahren geht die redimensionierte Fassung von Projekt und Sondernutzungsplan in die zweite kantonale Vorprüfung.