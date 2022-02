St.Galler Baugesetz: Experten fordern weniger Bagger

Stadt St.Gallen Weniger Bagger, mehr Kreativität: Expertinnen und Experten fordern im Palace «mehr Demut vor bestehender Bausubstanz» Die Diskussion über neue Regeln für geschützte Häuser im Palace war überraschend politikfrei und grundsätzlich. Dafür würde nach der Podiumsdiskussion über einen möglichen Verstoss gegen das Bundesrecht gesprochen. Reto Voneschen 16.02.2022, 18.21 Uhr

Die Tendenz, Altes konsequent abzureissen und durch Neubauten zu ersetzen, wurde in der Palace-Diskussion kritisiert. Bild: Ralph Ribi

Der Kanton St.Gallen will mit einem dritten Nachtrag zum Planungs- und Baugesetz die Entscheidungsgewalt über alle geschützten Gebäude an die Gemeindebehörden delegieren. Der kantonalen Denkmalpflege und ihren Fachleuten bliebe ein Einspracherecht. Die Neuregelung der Kompetenzen ist politisch wie fachlich heftig umstritten. Sie dürfte auch im Kantonsrat viel zu reden geben.

Diskutiert wurde das Thema bisher vor allem hinter den Kulissen. Das wollte die Erfreuliche Universität im St.Galler Kulturzentrum Palace am Dienstag mit einer Podiumsdiskussion ändern. Was mit Blick auf die anstehenden politischen Entscheide nicht wirklich gelang. Die Politik blieb weitgehend aussen vor. Dafür wurde der Anlass sehr grundsätzlich und stellte auch die heutige Philosophie der Bauwirtschaft in Frage.

Bestehendes durch kreative Lösungen neu nutzen

Für einen eigentlichen Paradigmenwechsel in der Bauwirtschaft machte sich dabei Johannes Brunner stark. Man müsse von der Praxis wegkommen, ältere Bauten nach nur einer Generation plattzumachen und etwas Neues hinstellen zu wollen, sagte der Architekt und Vertreter des Regionalvorstands des Bundes Schweizer Architektinnen und Architekten (BSA). Dieses Vorgehen mache auf Dauer weder finanziell noch ökologisch Sinn. Es brauche mehr kreative Lösungen für den Erhalt bestehender Bausubstanz.

Die stellvertretende St.Galler Stadtbaumeisterin Katrin Eberhard unterstützte diesen Ansatz: Es brauche «mehr Demut» vor bestehender Bausubstanz. Die Bauherrschaft müsse dafür auf den Tabula-rasa-Ansatz oder «das Durchstieren des eigenen Kopfs» verzichten. Damit so eine Kehrtwende aber gelinge, brauche es mehr Fachleute auch in der Politik. Diese Meinung wurde später durch Voten aus dem Publikum unterstützt.

Solange Abbrüche günstiger seien als die Neunutzung des Bestehenden, werde man so einen Paradigmenwechsel nicht schaffen, wendete Architekt und Fotograf Joshua Loher ein. Es brauche finanzielle Anreize für den Erhalt von Gebäuden, sonst werde weiterhin lieber abgebrochen, sagte der Vertreter des Regionalvorstands des Schweizerischen Werkbunds (SBW).

Geschütze Häuser werden zu oft zu brachial saniert

Johannes Brunner zeigte sich optimistisch, dass ein Wandel möglich ist. Wirtschaftlich gebe es Anzeichen dafür. Auch der Nachhaltigkeitsgedanke werde mit der jüngeren Generation stärker. «Ernüchtert», was den ungeschmälerten Erhalt von Schutzobjekten angeht, zeigte sich demgegenüber Kunsthistorikerin Annina De Carli-Lafranconi vom «Netzwerk Bau & Forschung»: Bei vielen alten Häusern, die saniert werden sollten, laufe man «gegen eine Wand». Es gebe eine Tendenz, Schutzobjekte baulich so stark zu verändern, dass sie zerstört würden. Die Standards von Fachleute zum Erhalt von Gebäuden liessen sich zu oft nicht umsetzen.

Als Risiken für geschützte Bauten machte die Runde unter Leitung von René Hornung auch Wohnansprüche sowie die Normierungswut von Politik und Behörden aus. Laufe es bei Letzterer weiter wie heute, genügten Bauten, die jetzt erstellt würden, in dreissig Jahren den Vorschriften nicht mehr, befürchtete etwa Johannes Brunner. Für geschützte Objekte seien diese Normenflut wie auch die Normierung der Produkte der Bauindustrie eine Gefahr. Der Erhalt der Substanz sei teils fast unmöglich und wegen des Zwangs zu Speziallösungen fast immer teuer.

Verstoss gegen Bundesrecht? Was den konkreten Streit um geschützte Gebäude im Kanton angeht, waren die Gespräche nach der Diskussion im Palace ergiebiger als der offizielle Teil. Kein Geheimnis ist, dass Architekturverbände und Heimatschutz bezüglich der vorgeschlagenen neuen Kompetenzordnung nicht zufrieden sind. Dies, weil sie einen Kahlschlag bei den Schutzobjekten befürchten. Sie sind deswegen mit dem Kanton immer noch im Gespräch. Die Frage, was passiert, wenn der Kantonsrat den dritten Nachtrag zum Planungs- und Baugesetz dann trotz aller Bedenken verabschiedet, wollte am Dienstag noch niemand abschliessend beantworten. Klar ist, dass der politische Weg schwierig werden könnte. Noch ist nicht einmal klar, wer etwa ein Referendum gegen die Änderung des Planungs- und Baugesetzes ergreifen würde. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass der politische Weg gegen die neue Kompetenzordnung gar nicht beschritten werden muss. Aufgrund eines Falles im Kanton Zug ging ein Gesprächspartner davon aus, dass die Delegation der Entscheidungskompetenzen für Schutzobjekte von kantonaler und nationaler Bedeutung an die Gemeinden gegen Bundesrecht verstösst. Das könnte ein Argument sein, die Neuordnung zu überdenken. Ein Beschluss des Kantonsrats liefe sonst allenfalls Gefahr, auf dem Rechtsweg kassiert zu werden. (vre)