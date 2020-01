Weniger Arbeitslose in der Region Rorschach Im Umkreis Rorschach gibt es immer weniger Stellensuchende. Trotzdem liegt die Region über dem Durchschnitt.

Lisa Wickart 20.01.2020, 09.00 Uhr

In der Region sinken die Zahlen an Stellensuchenden und Arbeitslosen. Dies besagen die aktuellen Zahlen der Fachstelle für Statistik des Kantons St. Gallen. Im Vergleich zum Jahr 2018 gibt es 2019 im Wahlkreis Rorschach 4,5 Prozent weniger registrierte Arbeitslose. 2018 lag die Zahl noch bei 553 Personen und ein Jahr später bei 527.

Die Zahl an registrierten Stellensuchenden ist ebenfalls leicht gesunken. Im Jahr 2018 gab es im Wahlkreis Rorschach 1017 Stellensuchende und 2019 sind es nun 1014. Stellensuchende sind per Definition der Fachstelle für Statistik alle Personen, die auf einem RAV gemeldet sind, unabhängig davon, ob sie sofort für eine Stelle verfügbar sind. Als Arbeitslose gelten Stellensuchende, die sofort vermittelbar sind.

12 Prozent sind Langzeitarbeitslose

Auch die Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit sind gesunken. Im Vergleich zu 2018 hat der Anteil an Langzeitarbeitslosen im Wahlkreis Rorschach auf 12 Prozent abgenommen. Die Jugendarbeitslosenquote ist von 2,3 Prozent (2018) auf 2 Prozent (2019) gesunken. Damit liegt die Region im Durchschnitt. Der Langzeitarbeitslosenanteil im Kanton St. Gallen liegt aktuell bei 11,8 Prozent und die Jugendarbeitslosenquote bei 1,7 Prozent. Verglichen mit den anderen Wahlkreisen im Kanton St. Gallen hat Rorschach noch immer den höchsten Anteil an Stellensuchenden (3,6 Prozent).

Der Wahlkreis Rheintal verzeichnet derweil einen Stellensuchendenanteil von 3,1 Prozent und der Durchschnittswert des Kantons St. Gallen liegt bei 2,9 Prozent. Zum Wahlkreis Rorschach gehören die Gemeinden Berg (SG), Goldach, Mörschwil, Rorschach, Rorschacherberg, Steinach, Thal, Tübach und Untereggen.

Jugendliche sind weniger betroffen

Gemäss den aktuellsten Zahlen ist der Durchschnittsarbeitslose im Wahlkreis Rorschach männlich, zwischen 25 und 49 Jahre alt und Ausländer. So sind insgesamt 587 arbeitssuchende Personen zwischen 25 und 49 Jahre alt. 316 Stellensuchende sind 50 Jahre alt oder älter. Teenager und junge Erwachsene sind hingegen weniger von Arbeitslosigkeit betroffen: 111 der Stellensuchenden sind zwischen 15 und 24 Jahre alt. In der Region gibt es zudem knapp mehr Männer als Frauen ohne Stelle. So sind 537 der Stellensuchenden männlich und 477 sind weiblich. Ausserdem sind mehr Ausländer als Schweizer auf der Suche nach Arbeit. 578 Stellensuchende sind Ausländer und 436 sind Schweizer.