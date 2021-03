Weltwassertag Brunnenmeister brennt für Gossauer Wasser: Warum Trinkwasser in Gossau härter ist als in St.Gallen Gossauer Trinkwasser ist mit 34 französischen Härtegraden sehr kalkhaltig. Der Gossauer Brunnenmeister erklärt, warum dies so ist und wie die Reservoire der Stadtwerke gereinigt werden. Rita Bolt 22.03.2021, 05.00 Uhr

Der Gossauer Brunnenmeister Ivo Nussmüller reinigt im Schutzanzug das Reservoir Neuchlen. Hier wird Trinkwasser gespeichert.

Für den Wasserspezialisten Ivo Nussmüller von den Stadtwerken sind die Gossauer mit ihrem Trinkwasser wahre Glückspilze: «Das Trinkwasser ist von bester Qualität», schwärmt er. Damit das auch so bleibt, reinigt er einmal im Jahr die beiden Reservoire Neuchlen und Rosenberg. An der Reihe war vergangene Woche das 1971 erbaute Reservoir Neuchlen.

Nussmüller zieht einen gelben Schutzanzug mit Kapuze über und Stiefel an, stapft durch ein desinfizierendes Wasserbad in die grosse Kammer. Der riesige Raum ist ausgeleuchtet. Er spritzt die Wände mit Wasser ab; die Reinigung dauert etwa eineinhalb Tage. Diese Kammer ist jeweils etwa zu drei Vierteln mit 3700 Kubikmeter Wasser gefüllt.

«Das ist der Wasserbedarf der Gossauer an einem Samstag oder Sonntag», erklärt der Brunnenmeister. Für einen Wochentag reiche diese Menge nicht aus. Da werde zwischen 4500 und 5000 Kubikmeter Wasser benötigt. Pro Person betrage der tägliche Wasserverbraucht 135 Liter. Im Reservoir Neuchlen gibt es noch eine kleinere Kammer mit 1800 Kubikmeter Wasser. Diese ist derzeit gefüllt und wird zu einem späteren Zeitpunkt gereinigt.

Der Wasserspezialist tritt in desinfizierende Flüssigkeit, bevor er im Schutzanzug das Reservoir betritt.

Pumpwerk steht am Tag still

Damit das Reservoir geputzt werden kann, wird das Wasser ins Reservoir Rosenberg gepumpt. Es ist genau gleich gross wie Neuchlen und liegt auf genau gleicher Höhe. Das Abpumpen geschehe in der Nacht, am Tag laufe das Pumpwerk nicht. «Weil der Strom in der Nacht viel günstiger ist», erklärt Nussmüller. Wenn das Reservoir Rosenberg gereinigt wird, wird das Wasser vom Rosenberg nach Neuchlen geführt. Das funktioniere jeweils einwandfrei. Auf einem digitalen Leitsystem könne er den Wasserfluss genau verfolgen, sehe, wie das Wasser fliesse.

Gab es noch nie einen Zwischenfall? «Bis auf den Abend vom Dienstag auf Mittwoch vergangener Woche noch nie», antwortet Nussmüller. Es habe einen Fehlalarm gegeben, obwohl das Wasser einwandfrei geflossen sei. Auch wenn nichts passiert ist, gehe man solchen Vorfällen auf den Grund, denn eine sichere Trinkwasserversorgung stehe immer an erster Stelle.

Nussmüller arbeitet seit 20 Jahren bei den Stadtwerken und ist seit 2014 als Brunnenmeister für die Qualität und den Unterhalt des Gossauer Trinkwassers zuständig. Es gibt nur einen Brunnenmeister in Gossau. Er kennt die Reservoire, Brunnen und Pumpwerke auf Gemeindegebiet und kann natürlich erklären, warum das Gossauer Trinkwasser so kalkhaltig ist; es weist mit durchschnittlich 34 französischen Härtegraden (°fH) einen sehr hohen Wert aus.

«Wir beziehen etwa 90 Prozent unseres Wassers aus eigenem Grund- und Quellwasser.»

Dieses Wasser fliesst durch Gesteinsschichten und über Steine und Schotter. Es nimmt neben vielen anderen Mineralien auch Kalzium- und Magnesiumteilchen auf. «Je mehr davon im Trinkwasser sind, desto härter wird es», erklärt Nussmüller. Mit den Quellen Chressbrunnen, Lätschen und Schwänberg sowie den Pumpwerken Heimat, Mooswies, Schwimmbad und Geretschwil kann die tägliche Wasserversorgung sichergestellt werden.

Weiches Wasser in St.Gallen

Anders verhält es sich in St.Gallen: St.Gallen bezieht das Wasser zu 100 Prozent aus dem Bodensee. Es wird dem See in 60 Metern Tiefe entnommen und im Seewasserwerk Frasnacht zu Trinkwasser aufbereitet. Es weist im ganzen Stadtgebiet einen Härtegrad von 16 °fH auf. Damit liegt es im weichen bis mittelharten Bereich. «Der ausgewogene Mineralgehalt minimiert Probleme, welche mit kalkhaltigem Wasser entstehen können und hinterlässt beim Trinken einen geschmackvollen Eindruck», steht auf der Website der St.Galler Stadtwerke.

Ivo Nussmüller entnimmt Wasserproben.

Nussmüller erklärt, dass auch Gossau Bodenseewasser bezieht. Normalerweise etwa einen Zehntel. Damit werden die Leitungen gespült, und der Kalk setzt sich nicht an. Mehr Bodenseewasser brauche Gossau nur bei grosser Trockenheit. Aber auf den Geschmack des kalkhaltigen Gossauer Wassers lässt Nussmüller nichts kommen.

«Es ist mineralhaltig und sehr gesund.»

Er ergänzt: Er würde in seinem Privathaus nie eine Entkalkungsanlage einbauen.

Übrigens: Auch Flawil hat sehr hartes Wasser, weil die Gemeinde das Trinkwasser ebenfalls aus eigenem Grund- und Quellwasser bezieht. Seit 2018 ist Flawil über den Chressbrunnen/Isenhammer auch mit dem Wassernetz der Stadtwerke Gossau verbunden. So kann in einer Notsituation oder bei Wasserknappheit gegenseitig ausgeholfen werden.

Regelmässige Wasserproben



Der Brunnenmeister nimmt viermal jährlich eine Wasserprobe und bringt sie dem Kantonalen Laboratorium zur Prüfung. «Sollte etwas nicht in Ordnung sein, beispielsweise Kolibakterien oder Enterokokken nachgewiesen werden, käme von Kanton sofort Bescheid», erklärt Nussmüller. Da sei noch nie der Fall gewesen. Achtmal jährlich prüft der Brunnenmeister «sein» Wasser im eigenen Labor. Sein Fazit: «Gossau hat das beste Trinkwasser.»