Weltspitze «Haare sind mein Leben»: Wittenbacherin holt an der Coiffure-Berufsweltmeisterschaft gleich zweimal Gold Coiffeuse Belinda Heeb aus Wittenbach hatte sich zum Ziel gesetzt, im Einzelwettbewerb die Beste zu werden – nun hat sie das geschafft. Sie gewinnt in der Kategorie «Salon Cut» die Berufsweltmeisterschaften. Rita Bolt Jetzt kommentieren 13.01.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Wittenbacherin Belinda Heeb hat an den Coiffure-Berufsweltmeisterschaften in der Einzelkategorie «Salon Cut» und im Teamwettbewerb gewonnen. Bild: Ralph Ribi

Sie haben die Korken knallen lassen und mit Champagner auf die Erfolge angestossen: Belinda Heeb hat die Coiffure-Berufsweltmeisterschaften in der Einzelkategorie «Salon Cut» und im Teamwettbewerb gewonnen und damit gleich zweimal Gold nach St.Gallen geholt. «Wir haben so richtig abgeräumt», sagt die Siegerin freudestrahlend. «Solche Erfolge sind aussergewöhnlich», sagt ihre Chefin Francesca Vellone von gleichnamigen Haute Coiffure Francoise in St.Gallen stolz.

Aussergewöhnlich auch deshalb, weil die 26-jährige Belinda Heeb schon an der Hairworld 2018 in Paris mit dem Schweizer Nationalteam Weltmeisterin geworden war. Damals habe sie den Vorsatz gefasst, auch im Einzelwettkampf die Beste zu sein – das hat sie nun geschafft. Schade sei einzig, dass die Berufsweltmeisterschaften dieses Jahr coronabedingt online und nicht in Japan stattgefunden haben. Die Coiffeuse sagt:

«Letztes Mal in Paris lagen meine Nerven während des Wettbewerbs blank.»

Ein Livewettbewerb sei doch anders als ein Online-Wettbewerb. Online herrsche kein Zeitdruck. Aber der Ehrgeiz zu gewinnen, sei genauso gross.

Nationaltrainer gibt Frisur vor

Die Siegerfrisur in der Kategorie «Salon Cut» ist ein mittellanger Bob, blond mit korallenfarbigem Ansatz. Welche Frisur geschnitten wird, wird vom Nationaltrainer Enzo di Giorgio vorgegeben. «Er ist der weltbeste Nationaltrainer, er ist geradezu grandios», schwärmt Francesca Vellone. Di Giorgio ist selber mehrfacher Goldmedaillengewinner; er führt in Glattbrugg ein Geschäft.

«Das Training war hart. Ich habe jede freie Minute trainiert. Es blieb keine Zeit für etwas anderes», sagt Heeb. Sie habe sich ein Jahr lang auf diese Berufsweltmeisterschaften vorbereitet. Ohne die finanzielle Unterstützung des Dachverbandes Coiffure Suisse wäre dies alles nicht möglich gewesen.

Der erste Wettbewerb weckte die Lust auf mehr

Francesca Vellone führt ihren Salon in St.Gallen seit 14 Jahren. Seit diesem Jahr präsidiert sie Coiffure Suisse St.Gallen. Ihr liege die Aus- und Weiterbildung der jungen Leute sehr am Herzen. Vor elfeinhalb Jahren hat die gebürtige Wittenbacherin Belinda Heeb die Lehre bei ihr begonnen.

«Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.»

21-jährig nahm sie – angespornt von ihrer Chefin – am Frisurenwettbewerb der Haute Coiffure Française Suisse teil – und gewann. Dieser Wettbewerb weckte bei Belinda Heeb die Lust auf mehr. Die Chefin ermunterte ihre Angestellte, weiterhin an solchen Wettkämpfen teilzunehmen – mit Erfolg. Aber sie weiss, dass sich nicht alle ins Rampenlicht trauen und unter Druck Höchstleistungen abrufen können. «Und nicht allen bedeutet der Beruf so viel wie Belinda», sagt Vellone.

«Haare sind mein Leben», sagt die Coiffeuse. Apropos Haar: Sie trägt nicht mehr blonde Locken wie 2018, sondern einen braunen Bob mit etwas helleren Mèches. «Ich habe immer wieder mal Lust auf eine Veränderung», sagt die junge Frau mit einem Lächeln.

Ihr macht es auch Spass, Veränderungen bei ihren Kunden vorzunehmen und sie dann glücklich zu sehen. Jeden Abend, bevor sie das Geschäft verlässt, wirft Heeb einen Blick ins Reservationsbuch und geht ihre Kundschaft gedanklich durch. Und freut sich auf den nächsten Tag. Vellone sagt mit einem Lachen:

«Manchmal bringe ich sie fast nicht aus dem Geschäft.»

Nächster Schritt: Lernende ausbilden

Der Mannequinkopf mit der Gewinnerfrisur steht im Salon, der mit vielen Trockenblumenarrangements und im französischen Flair eingerichtet ist. Die Frisur der Puppe sitzt perfekt. Jedes Härchen hat seinen Platz. Für die kleine Locke auf der linken Seite habe sie etwa eine halbe Stunde gebraucht, erklärt Belinda Heeb. Nicht nur die Locke müsse perfekt sein, sondern die Jury musste die Idee, die Farbe mit Farbverlauf, den Schnitt und das Styling bewerten.

Für die Locke links am Kopf hat Belinda Heeb eine halbe Stunde gebraucht. Bild: Ralph Ribi

Sie züpfelt an den blonden Haaren. Coiffeuse sein sei ihr Traumberuf, sagt Belinda Heeb. Das habe sie schon sehr früh gewusst. Ihre Mutter war ebenfalls Coiffeuse und von ihr habe sie ihren ersten Übungskopf bekommen. Hat Belinda Heeb schon den nächsten Wettkampf geplant? Sie verneint. Sie wolle sich jetzt einer weiteren Berufsprüfung widmen, damit sie Lernende ausbilden kann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen