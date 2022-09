WM-Spiele werden in den St.Galler Beizen laufen

Weltmeisterschaft Public Viewing fast noch kein Thema: So übertragen St.Galler Beizen und Bars die Fussballweltmeisterschaft in Katar Menschenrechtsverletzungen, schlechte Arbeitsbedingungen und eine Weltmeisterschaft im Winter. Die Fussballweltmeisterschaft in Katar ist von Skandalen überschattet. Trotzdem wollen viele Bars und Beizen in St.Gallen die Spiele der WM übertragen. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 20.09.2022, 19.00 Uhr

Ob sich die Stimmung wie hier beim Unentschieden zwischen der Schweiz und Brasilien während der WM 2018 wiederholt, wird sich noch zeigen. Bild: Urs Bucher

Am 20. November beginnt die Fussballweltmeisterschaft im Golfstaat Katar. Doch seit entschieden wurde, wo die Weltmeisterschaft ausgetragen wird, kommen immer wieder Skandale an die Oberfläche. So berichtete die britische Tageszeitung «The Guardian» vor gut einem Jahr, dass seit der Vergabe der Weltmeisterschaft an Katar rund 6500 Wanderarbeiter gestorben sind. Doch auch aktuellere Beispiele gibt es: Die Sportseite «Sport.de» berichtete vor kurzem, dass nach einem Arbeiterprotest 60 Menschen ums Leben gekommen sind. Die ersten Boykotts in Deutschland wurden bereits verkündet. So bestätigt eine Bar in Düsseldorf, dass sie die Spiele nicht übertragen wird. Mit der Begründung, sie würden sich selbst für Heuchler halten.

Doch wie werden die Spiele gezeigt? Zum einen gibt es das Ausstrahlen der Spiele auf privatem Grund, eine Übertragung. Zum anderen gibt es das Public Viewing. Diese Art der Ausstrahlung findet im Freien statt und muss sich an andere Vorschriften halten. In St.Gallen werden aber viele Bars und Beizen die Fussballspiele in ihren Lokalen übertragen, aber nicht alle sind sich schon sicher.

Katar sorgt für Diskussionen im «Bierhof»

So zum Beispiel die Sportsbar Bierhof an der Rorschacherstrasse. Auf Anfrage schreibt das Kollektiv «Genossenschaft zur Förderung der Fankultur», welches das Lokal betreibt:

«Tatsächlich ist es so, dass die anstehende WM bei uns als ehrenamtlich geführter Sportsbar zu einigen Diskussionen geführt hat – welche momentan noch zu keinem abschliessenden Ende gekommen sind.»

Grundsätzlich sehen die Mitglieder des Kollektivs die zunehmende Kommerzialisierung und die damit einhergehenden Auswüchse des Profifussballs jedoch sehr kritisch, sodass sie sich nach einem entsprechenden Entscheid des Kollektivs die Möglichkeit offenliessen, auf eine Übertragung der anstehenden Weltmeisterschaft zu verzichten. Eine Entscheidung werde zu gegebenem Zeitpunkt kommuniziert.

Auch dieses Jahr können die Spiele der Fussballweltmeisterschaft in Katar in vielen Beizen und Bars der Stadt mitverfolgt werden, wie hier im spanischen Restaurant Klosterhof. Bild: Benjamin Manser

Ungewissheit wegen Public Viewing

Bei den meisten Betrieben herrscht noch Ungewissheit. So auch beim «Butterbarcafe» (BBC). Das Team der Gossauer Bar prüft zurzeit, in welcher Form ein Public Viewing möglich ist. «Konkret kann aber noch nichts gesagt werden. Sicher ist, dass die Spiele übertragen werden», sagt Rita Bolt, Mediensprecherin des BBC.

Troy Lüchinger, Leiter Marketing und Kommunikation des FCSG, bestätigt am Telefon: «Wir werden kein Public Viewing im Rahmen der vergangenen Jahre veranstalten.» Sie liessen es sich jedoch offen, einen Event durchzuführen.

Patrick Studerus ist Medienverantwortlicher für das Restaurant Zur Werkstatt. Bild: Tobias Garcia

Ebenso klingt es von den Medienverantwortlichen des Restaurants Zur Werkstatt. Laut Patrick Studerus könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob ein Public Viewing geplant ist.

Das Hotel Weisses Kreuz an der Engelgasse in der St.Galler Innenstadt plant kein Public Viewing. Sie werden aber weiterhin auf den Fernsehern im Restaurant die Spiele übertragen, wie Inhaber Hanspeter Nater am Telefon bestätigt.

Bei der Südbar am Oberen Graben sieht es ähnlich aus. Auf Anfrage sagt man, dass das Team Anfang dieser Woche über das Thema WM in Katar gesprochen habe. Sie seien zum Schluss gekommen, dass sie die Spiele der Weltmeisterschaft im Lokal übertragen werden.

«Wir werden sicher die Spiele übertragen»

Am Blumenbergplatz liegt die «Escape Company und Bar». Jerry Hauck vom Betriebsteam gibt Auskunft zu ihren WM-Plänen. «Wir werden sicher die Spiele übertragen. Wir werden speditiv entscheiden, welche Spiele das sein werden. Diese Information geben wir aber immer vorläufig bekannt», sagt Hauck. Doch ein Public Viewing wird es nicht geben. Wie schon im vergangenen Winter wird die Escape-Bar Glühwein anbieten.

Geht es um Katar, gibt Hauck eine zurückhaltende und persönliche Antwort: «Ich frage mich natürlich selbst, ob es moralisch vertretbar ist, die WM unter solchen Umständen in Katar durchzuführen. Aber es ist schwierig. Meiner Erfahrung nach wollen die Leute konsumieren. Wenn wir das Angebot nicht liefern, macht es jemand anderes.»

Auf die Frage, ob sie ein Spezialangebot für die Weltmeisterschaft haben, verneint Hauck: «Der Aufwand, nur für einen Event einen ganzen Escape-Room zu machen, würde sich für uns nicht lohnen.»

Michael Frommenwiler ist Projekt- und Key-Account-Manager bei Vadian.net AG. Bild: Ralph Ribi

Wer sich fragt, ob im Waaghaus beim Marktplatz wieder ein Public Viewing stattfindet, der muss noch etwas auf einen Entscheid warten. Michael Frommenwiler, der im Sommer ein Public Viewing für das Cupfinal zwischen dem FC Lugano und dem FC St.Gallen 1879 organisierte, sagt:

«Die Idee, etwas zu veranstalten, ist da. Wir sind mitten in der Bewilligungsphase. Ich kann erst in etwa zwei Wochen etwas Konkreteres sagen.»

Doch ein grösseres Problem bei der Organisation ist der Winter an sich. Denn in dieser kalten Jahreszeit finden am und um den Marktplatz viele Veranstaltungen und der Weihnachtsmarkt statt. Deswegen kann Frommenwiler zum Public Viewing noch keine weiteren Angaben machen.

