Streit um Stiftsbibliothek: St.Galler Stadtrat bleibt hart

Weltkulturerbe «Wir zahlen das nicht»: St.Galler Stadtrat bleibt im Streit um die Stiftsbibliothek standhaft Die Stadt St.Gallen möchte sich nicht an den Ertragsausfällen der Stiftsbibliothek beteiligen. Das löste Kritik aus – zuletzt im Kantonsrat. Doch der Stadtrat blockt weiter ab. Julia Nehmiz 23.09.2021, 05.00 Uhr

Wegen der Pandemie besuchten 2020 nur 85’207 Gäste den St.Galler Stiftsbezirk. 2019 waren es noch 156'334 gewesen. Um den Ertragsausfall ist ein Streit entbrannt.

Bild: Nik Roth (11. Mai 2020)

Stadtpräsidentin Maria Pappa ist sauer. In der kantonsrätlichen Debatte über die Ertragsausfälle habe es geheissen: «Wenn wir nicht den Beitrag an die Stiftsbibliothek zahlen, dann werde man der Stadt den Zentrallastenausgleich kürzen. Mit diesen Aussagen erpressen einige Kantonsräte die Stadt.» Trotzdem bleibt der Stadtrat im Finanzstreit um den Stiftsbezirk hart. «Wir zahlen das nicht.» Es gehe ums Prinzip.

Mit 127'000 Franken soll sich die Stadt an den pandemiebedingten Ertragsausfällen des Unesco-Weltkulturerbes beteiligen. Die Stiftsbibliothek musste 2020 grosse Mindereinnahmen verbuchen: Die Ticket- und Shopeinnahmen waren 2020 gegenüber dem Vorjahr um etwa 725'000 Franken eingebrochen. Im Jahr 2019 verkaufte der Stiftsbezirk 156'334 Eintrittstickets. 2020 nur noch 85’207.

Der Kanton bezifferte den anrechenbaren Schaden der Stiftsbibliothek für den Zeitraum von März bis Dezember 2020 auf 634'899 Franken. Bei 80 Prozent Schadensdeckung bleiben 507'919 Franken.

Von diesem Schaden übernimmt der Kanton 50 Prozent. Stadt und Katholischer Konfessionsteil sollen zusammen den Bundesanteil übernehmen. Der Bund zahlt nicht, weil die Stiftsbibliothek als eine öffentlich-rechtliche Körperschaft gilt, da sie vom Katholischen Konfessionsteil getragen wird. Heisst: Stadt und Katholischer Konfessionsteil sollen sich mit je rund 127'000 Franken beteiligen.

Die Forderung bringt die Stadt in die Bredouille

Stadtpräsidentin Maria Pappa. Bild: Tobias Garcia

Doch die Stadt lehnt das ab. «Ich habe nichts gegen die Stiftsbibliothek», sagt Maria Pappa, «im Gegenteil.» Sie sei befreundet mit vielen aus der Stiftsbibliothek. Dem Stadtrat sei das Weltkulturerbe seit Jahren wichtig, darum engagiere sich die Stadt auch im Verein Weltkulturerbe.

Doch die Stadt müsse konsequent und fair vorgehen. Denn: In der Coronakrise zahle die Stadt keine Ertragsausfälle, an keine Institution, an keine Organisation. Diese Aufgabe wurde von Bund und Kanton übernommen. Pappa sagt:

«Die Forderung, dass wir für Ertragsausfälle der Stiftsbibliothek einspringen, bringt uns in die Bredouille.»

Denn dann könnten andere Institutionen, Firmen oder Organisationen dies auch fordern. «Diese Tür wollen wir nicht öffnen.»

Leise Hoffnung auf eine Bewegung im Stadtparlament

Grundsätzlich sei er dankbar, dass der Kanton eine Beteiligung am Ertragsausfall zahle, sagt Raphael Kühne. Doch von der Stadt ist der Administrationsratspräsident des Katholischen Konfessionsteils enttäuscht. Er hatte bereits Kontakt mit Maria Pappa. Auf eine formelle schriftliche Antwort auf das Gesuch um finanzielle Unterstützung wartet er noch. Trotz der mündlichen Absage von Pappa hat er noch eine leise Hoffnung. Vielleicht werde ja im Stadtparlament eine Bewegung entstehen, die sich für den Leuchtturm Stiftsbibliothek einsetze, sagt Kühne. Er sagt:

Raphael Kühne, Präsident des Administrationsrats des Katholischen Konfessionsteils. Bild: Michel Canonica

«Die Stiftsbibliothek ist für St.Gallen wie das Matterhorn.»

Die Stadt St.Gallen profitiere mutmasslich am meisten von der Ausstrahlung der Stiftsbibliothek. Wie der Stadtrat handelt, findet Kühne strategisch falsch. Die Auswirkung: Die öffentlich-rechtliche Körperschaft aller Katholikinnen und Katholiken im Kanton muss mehr vom Ertragsausfall bezahlen. Der Katholische Konfessionsteil werde deswegen nicht in Konkurs gehen, sagt Kühne. Doch die Führung eines Tourismusbetriebes sei nicht die primäre Aufgabe des Konfessionsteils. Das klösterliche Erbe müsste dann anders präsentiert werden.

Kühne hofft, dass die Pandemie in absehbarer Zeit in den Griff zu bekommen sei, damit die Besucherströme das Weltkulturerbe wieder besichtigen können. Doch wenn die schwierige Situation anhalte, wenn die Stiftsbibliothek Jahr für Jahr Defizite anhäufen würde – ob dann der Museumsbetrieb aufrechtzuerhalten wäre? «Je nachdem wie sich die Einnahmesituation entwickelt, müssen wir weitere Sparmassnahmen treffen», sagt Kühne.

Vorübergehend aus Spargründen die Öffnungszeiten verkürzt

Für 2022 sind wieder zwei Ausstellungen geplant – die Sommerausstellung 2021 wurde aus Kostengründen gestrichen. Vorübergehend hatte der Stiftsbezirk zudem die Öffnungszeiten verkürzt. «Was würde die Stadt sagen, wenn die Stiftsbibliothek zwei Monate schliessen müsste», fragt Kühne.

«Das hätte sehr negative Auswirkungen auf den Tourismus.»

2021 werde nochmals mit einem Defizit enden, sagt Kühne.

Die Ausstellung «Beten – Gespräch mit Gott» wurde am 8. Dezember 2020 eröffnet. Aus Spargründen wurde die Sommerausstellung 2021 in der Stiftsbibliothek gestrichen.

Bild: Arthur Gamsa

Das Verhältnis zwischen Stadt und Stiftsbibliothek zur Zeit? «Zwei Seiten, die sich erwartungsvoll, aber irgendwie desillusioniert anschauen», sagt Kühne. Ja, er finde den Entscheid der Stadt falsch. Aber es bleibe ihm nichts anderes übrig, als die negative Botschaft in Empfang zu nehmen.

«Ich kann ja nicht einen Zahlungsbefehl schicken oder einen Protestzug gegen das Rathaus starten.»

Er hofft, dass die Stadt sich allenfalls an den zu erwartenden Ertragsausfällen von 2021 beteiligen wird, oder sich vielleicht gegenüber Projekten der Stiftsbibliothek finanziell grosszügig zeigt. Denn die Stiftsbibliothek, der Leuchtturm, das Matterhorn von St.Gallen – Kühne erwartet, dass die Stadt die Wichtigkeit des Museumsbetriebs anerkennt und würdigt.

Die Verantwortung nicht immer nur auf die Hauptstadt schieben

Der Stadtrat werde die Stiftsbibliothek weiterhin mit Jahres- und Projektbeiträgen unterstützen, betont Stadtpräsidentin Maria Pappa. Dem Stadtrat sei es ernst mit der Wichtigkeit dieser Institution.

Doch es gebe keine Kriterien, anhand derer die Stadt Organisationen in Sachen Ertragsausfall unterstützen könne. Man könne die Verantwortung nicht immer nur auf die Hauptstadt schieben, sagt Pappa. Vor allem nicht in dieser Krise. Aufgrund von Corona hatte die Stadt allein 2020 eine Mehrbelastung von 12,5 Millionen Franken zu stemmen. Andere Gemeinden seien überhaupt nicht betroffen von Belastungen wegen Coronahilfen. Trotzdem bekomme die Stadt auch im Krisenjahr nur 16 Millionen Franken als Zentrallastenausgleich vom Kanton. Obwohl dies nur die Hälfte der berechneten Zentrallasten decke, sagt Pappa.

Die Stadtpräsidentin ärgert sich, dass in der Vorlage des Kantonsrats indirekt stand, die Stadt sei Träger der Stiftsbibliothek. «Wir sind kein Träger», stellt sie klar. Die Stadt habe mit der Stiftsbibliothek eine Leistungsvereinbarung. Erst 2018 habe das Stadtparlament den Jahresbeitrag verdreifacht. Zudem finanziere die Stadt regelmässig Projekte mit. Andere Städte und Gemeinden zahlen nichts, sagt Pappa. Doch von der Wertschöpfung der Stiftsbibliothek profitiere die ganze Region.