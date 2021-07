St.Galler Stiftsbibliothek: Politik uneins über finanzielle Hilfe

Weltkulturerbe Streit um Stiftsbibliothek: Soll die Stadt St.Gallen sich an der Unterstützung beteiligen? Parteien sind sich uneins Dem Weltkulturerbe sind durch die Pandemie Einnahmen ausgefallen. Der Kanton will einspringen, die Stadt aber nicht. Eine Umfrage unter Politikern aus Stadt und Kanton zeigt, dass längst nicht alle Parteien das Vorgehen des Stadtrats begrüssen. Julia Nehmiz und Luca Ghiselli 16.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Normalerweise ein Touristenmagnet: Corona hat der St.Galler Stiftsbibliothek harte finanzielle Einbussen beschert. Bild: Urs Bucher

Die Stiftsbibliothek steckt in finanziellen Nöten. Dem Unesco-Weltkulturerbe machen Ertragsausfälle in Höhe von 635'000 Franken zu schaffen (Tagblatt-Bericht vom 7. Juli). Die Unterstützungsleistungen, die der Kanton jetzt gewähren will, sind an eine Bedingung geknüpft: Die Stadt St.Gallen muss einen Viertel davon übernehmen – rund 127'000 Franken.

Doch der Stadtrat hat dies verweigert mit der Begründung, die Hauptstadt sei durch die Pandemie schon stark belastet, sie habe verschiedene Mehrausgaben und Mindereinnahmen zu tragen. Man halte es für angemessen, wenn der Kanton die Ausfälle alleine beziehungsweise gemeinsam mit dem Katholischen Konfessionsteil trage.

Was sagen die St.Galler Parteien und Kantonspolitiker dazu? Stehen sie auf Seiten des Stadtrates, oder sehen sie dessen Haltung kritisch?

Peter Olibet, Co-Präsident SP Stadt St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Peter Olibet, Co-Präsident der St.Galler SP, sagt: «Es ist richtig, dass die Stadt den klaren Standpunkt vertritt, so geht es nicht.» Es könne nicht sein, dass in einer Krise immer die Stadt einspringen müsse. Diese habe bereits viele Lasten zu tragen. Olibet würde begrüssen, wenn auch die umliegenden Gemeinden sich beteiligen würden. Oft sei es so, dass diese sich zurücklehnten, wenn es ans Finanzielle geht, und dann aber vom eigentlichen Projekt profitierten.

Im Falle der Stiftsbibliothek sei der Kanton in der Pflicht. Oder es brauche einen horizontalen Finanzausgleich. Der sei im Kanton noch nicht mehrheitsfähig, die SP werde weiter dafür kämpfen. Denn für sämtliche Bauprojekte verlangt der Kanton Beiträge der Standortgemeinde. «In den meisten Fällen ist die Standortgemeinde aber die Stadt St.Gallen.» Denn in der Kantonshauptstadt haben etliche Institutionen ihren Sitz. Auch wenn es im konkreten Fall um einen eher geringeren Betrag gehe – es sei richtig, dass der Stadtrat Mut bewiesen habe, Nein zu sagen. Man müsse den Mechanismus durchbrechen. Jetzt sei ein erster Schritt gemacht.

Donat Kuratli, Präsident SVP Stadt St.Gallen. Bild: PD

«Die SVP betreibt Sachpolitik», sagt der St.Galler Parteipräsident Donat Kuratli. Da im Fall der Stiftsbibliothek aber keine Vorlage vorhanden sei, sei es nun schwierig, die Lage einzuschätzen. «Solange nicht alle Fakten auf dem Tisch liegen, wollen wir von der SVP uns nicht im Detail äussern», sagt Kuratli. Klar sei seine Partei fürs Sparen. Aber: «Hier geht es um ein Weltkulturerbe, das coronabedingt in Schwierigkeiten geriet.» Die Stiftsbibliothek sei ein wichtiger Magnet, gerade der städtische Tourismus profitiere diesbezüglich enorm.

Für Kuratli stellt sich die Frage: Wenn der Stadtrat sparen wolle, sei die Stiftsbibliothek wirklich der richtige Ort? Oder gebe es nicht auch andere Orte, an denen man sparen könnte? Er kritisiert, dass von linker Seite jetzt das Thema Finanzausgleich aufs Tapet gebracht werde. «In Sachen Finanzausgleich hat der Kanton eine klare Entscheidung getroffen.» Diese jetzt diskutieren zu wollen, sei der falsche Zeitpunkt. Denn: Im Fall der Stiftsbibliothek gehe es um eine Corona-Hilfsmassnahme, und somit um eine einmalige Investition.

Christian Huber, Präsident Grüne Stadt St.Gallen. Bild: Christian Widmer

«Wir können den Entscheid der Stadtregierung nachvollziehen», sagt Christian Huber, Präsident der städtischen Grünen. Die Stadt habe sich in jüngster Zeit immer wieder für einen Lastenausgleich eingesetzt, und sei immer wieder abgeblockt worden. Die Grünen begrüssen und unterstützen den Stadtrat, dass er sich stark mache gegenüber dem Kanton und für einen Finanzausgleich kämpfe. Denn die Stadt habe genug andere Lasten zu tragen.

Dann schiebt Huber ein Aber hinterher: Dass die Stadt jetzt ausgerechnet den Kampf an der Stiftsbibliothek austrage, sei stossend. Denn einerseits sei der zusätzliche finanzielle Aufwand äusserst bescheiden und andererseits habe die Stiftsbibliothek eine enorme Bedeutung für die Stadt. Es gäbe andere Beispiele, wo es sinnvoller wäre, sich zu wehren, sagt Huber, und führt dabei Angebote in der Kultur oder in der Nutzung von Sportanlagen an. Was die Stadt da hineingebe, während sich manche umliegenden Gemeinden wenig oder gar nicht beteiligten, von den Dienstleistungen aber im Gegenzug profitierten, das stehe in keinem Verhältnis.

Oskar Seger, Präsident FDP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Auch Oskar Seger, Präsident der FDP St.Gallen, sagt, dass man die Diskussion über die Zentrumslasten der Stadt führen müsse. Es gäbe durchaus Fälle, wo Kanton und die umliegenden Gemeinden mithelfen sollten, weil die Last zu gross sei für die Stadt.

Im vorliegenden Fall sei aber auch die Stadt gefordert. «Die Stiftsbibliothek hat eine enorme Auswirkung für den Standort St.Gallen und für den Tourismus in der Stadt.» Sie sei ein Leuchtturm. Es wäre angebracht, dass nicht nur der Kanton, sondern auch die Stadt in diesem Fall finanziell aushelfen. «Wir können nicht nachvollziehen, wie der Stadtrat gehandelt hat.» Dass die Stadt jetzt dem Kanton den Ball zuspiele, sei nicht zielführend: «Der Stadt-Land-Graben wird durch solche Aktionen nur vergrössert.»

Ivo Liechti, Präsident CVP Stadt St.Gallen. Bild: Donato Caspari

Auch die CVP sieht die Haltung des Stadtrates kritisch. «Man sollte nicht in Pandemiezeiten bei der Unterstützungszahlung für die Stiftsbibliothek ein Exempel in Sachen Zentrumslasten statuieren», sagt Ivo Liechti, Präsident der städtischen CVP. Die Stadt habe im Konglomerat der Gemeinden eine besondere Rolle inne, sie übernehme viele Zentrumslasten und biete Angebote für die Agglomerationsgemeinden. «Man darf darüber diskutieren, wie diese Angebote finanziert werden, denn dies kann nicht nur zu Lasten der Stadtbürgerinnen und Stadtbürger geschehen», sagt Liechti.

Aber diese Diskussion sollte nicht an der Stiftsbibliothek aufgehängt werden. Die Stiftsbibliothek als historisches Erbe habe einen grossen Wert für die Stadt. Der Stadtrat solle sich nicht aus der Verantwortung nehmen und Kanton sowie Katholischen Konfessionsteil finanzieren lassen. «Die Stadt soll ihren Beitrag zahlen, damit die Stiftsbibliothek die schwierige Situation übersteht.»

Philipp Schönbächler, Vorstandsmitglied der GLP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Die GLP hingegen liess schon zu Wochenbeginn verlauten, dass sie den Stadtrat in Sachen Stiftsbibliothek unterstütze (siehe Ausgabe vom Mittwoch). Man unterstütze nicht die Weigerung, zu zahlen, sondern man sei von der Sonderlösung nicht überzeugt, so Philipp Schönbächler, Vorstandsmitglied der GLP Stadt St.Gallen. Es erschliesse sich nicht, weshalb der Kanton in diesem Fall von der bisherigen Praxis abweiche und mit Verweis auf den Standort die Stadt St.Gallen beteiligen wolle.

In der Pflicht stünden der Kanton und der Katholische Konfessionsteil als Eigentümerin der Bibliothek. Die Stadt trage bereits genügend Zentrumslasten. Sie unterstütze als einzige politische Gemeinde im Kanton die Stiftsbibliothek jährlich mit 90'000 Franken, obwohl die ganze Region von der Wertschöpfung profitiere.

Auch im Kantonsrat scheiden sich an der Haltung des Stadtrats die Geister

Nicht nur bei den Stadtparteien, auch bei Kantonsrätinnen und Kantonsräten aus der Stadt St.Gallen löst die ablehnende Haltung des Stadtrats bezüglich der Ausfallentschädigung für die Stiftsbibliothek unterschiedliche Reaktionen aus. Das Kantonsparlament entscheidet nach den Sommerferien über den Nachtragskredit für die Stiftsbibliothek.

Thomas Schwager (Grüne), Kantonsrat St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Thomas Schwager (Grüne) teilt die Haltung des Stadtrats. «In einem Gemeinwesen sind Kosten und Vorteile fair von allen Beteiligten zu tragen. Das scheint mir aktuell bei der Bewältigung der Covid-Krise für die Stiftsbibliothek nicht gelungen zu sein.»

Dass die grösste politische Gemeinde im Gegensatz zu vielen Landgemeinden durch Covid-19 besonders stark getroffen wurde, lasse sich nicht wegdiskutieren. Die Hauptstadt trage auch unter normalen Umständen viele zentralörtliche Leistungen, ohne dass sich Gemeinden oder der Kanton angemessen daran beteiligen. Schwager nennt ein Beispiel: «Über die Jahrzehnte flossen Millionen in die Polizeiarbeit für den FC St.Gallen.» Davon hätten auch Fans ausserhalb der Stadt profitiert.

«Stadt und Kanton tragen beide den Namen des heiligen Gallus. Ohne die Stadt gäbe es keinen Kanton», schreibt Schwager auf Anfrage. Und fügt augenzwinkernd hinzu: Sonst müsste sich das Rheintal dem Vorarlberg anschliessen, das Sarganserland ginge an Graubünden, See-Gaster sollte bei Zürich andocken et cetera. «Dann kann die Stadt zusammen mit dem Fürstenland und dem Wahlkreis Rorschach eine Städterepublik bilden und es wäre auch klar, zu wem der FC St.Gallen und das Stadion gehören. Und die Stiftsbibliothek.»

Walter Locher (FDP), Kantonsrat St.Gallen. Bild: Mareycke Frehner

Walter Locher (FDP) äussert auf Anfrage ebenfalls ein gewisses Verständnis für die Haltung des Stadtrats. Dies aber nur unter der Bedingung, dass dieser sich «endlich Gedanken über die Gesundung eines stark aus dem Lot geratenen Finanzhaushaltes» mache. Den Worten müssten dann Taten folgen, ist Locher überzeugt. «Der Stadtrat muss dann ebenso vehement sein Ausgabeverhalten an anderen Orten überprüfen.» In diesem Fall werde sich der Kanton aber überlegen müssen, den Ausfall der Stiftsbibliothek unter diesen besonderen Umständen doch zu übernehmen, so Locher weiter.

Bettina Surber (SP), Kantonsrätin St.Gallen. Bild: Regina Kühne

Bettina Surber (SP) schreibt auf Anfrage, die Stiftsbibliothek sei als Unesco-Weltkulturerbe das herausragende Kulturgut im Kanton St.Gallen. Der Bund anerkenne das mit einem Betriebsbeitrag. Es wäre deshalb richtig, wenn der Bund sich auch an der Ausfallentschädigung beteiligen würde, so Surber. «Dies ist aber nun nicht der Fall und die Stadt St.Gallen ist als eine der Hauptträgerinnen des Stiftsbezirks in der Verantwortung, einen Beitrag in dieser Notsituation zu leisten.» Darüber hinaus sei es aber wichtig, die aktuelle Situation zum Anlass zu nehmen, die Gemeindebeteiligungen an Institutionen von regionaler oder überregionaler Bedeutung zu klären. «Dass es nicht korrekt ist, wenn nur die Standortgemeinde in die finanzielle Verantwortung kommt, haben Diskussionen um Corona-Entschädigungen gezeigt.»